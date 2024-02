PAPUA NUOVA GUINEA. Le faide tribali mietono molte vittime

Oltre 20 persone sono state uccise in un’imboscata negli altopiani della Papua Nuova Guinea, hanno riferito i media australiani, nel più grande massacro degli ultimi tempi legato alle faide tribali nel paese.

Gli omicidi sono avvenuti lo scorso fine settimana nella provincia di Enga e si verificano nel contesto di un crescente conflitto tribale negli altopiani dell’isola del Pacifico, esacerbato da un afflusso di armi illegali mai registrato prima, riporta Nikkei.

L’emittente nazionale australiana ABC ha citato il sovrintendente ad interim della polizia reale di Papua Nuova Guinea, George Kakas, secondo cui inizialmente più di 50 persone erano state uccise, ma in seguito ha rivisto il numero a 26. Ha detto che gli uomini uccisi stavano andando ad attaccare una tribù vicina quando hanno subito un’imboscata vicino alla città di Wabag, circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale, Port Moresby.

La polizia ha detto il conflitto ha coinvolto membri delle tribù Sikin e Kaekin. I filmati che circolano sui social media mostrano più corpi ammucchiati sul retro di un camion.

La provincia ha visto un’escalation di violenza nel mezzo di una faida che coinvolge più molte tribù, con attacchi colpo su colpo negli ultimi anni. Le cause alla base del conflitto sono difficili da individuare, anche se spesso il fattore scatenante iniziale si perde in un ciclo di ritorsioni.

Il governatore dell’Enga Peter Ipatas, che ha parlato apertamente della necessità di maggiore sostegno per affrontare la violenza tribale nella regione, ha detto di aver allertato le forze di sicurezza poiché il conflitto potrebbe allargarsi. Sebbene sia probabile che più forze di sicurezza vengano dispiegate nell’area nel tentativo di fermare ulteriori violenze, sono necessarie soluzioni “attive” dal basso a lungo termine.

Parlando lunedì mattina, il primo Ministro australiano Anthony Albanese ha definito il massacro “inquietante”, sottolineando gli aiuti di Canberra alla Papua Nuova Guinea. «Stiamo fornendo un notevole sostegno, in particolare per la formazione degli agenti di polizia e per la sicurezza in Papua Nuova Guinea. Siamo grandi amici con PNG, che è un rapporto importante per noi, e ho un buon rapporto personale con il Primo Ministro Marape», ha affermato.

Il primo Ministro della Papua Nuova Guinea, James Marape, è sottoposto a crescenti pressioni politiche dopo lo scoppio di disordini a Port Moresby a gennaio scorso. I parlamentari dell’opposizione, guidati da Allan Bird, la scorsa settimana hanno presentato una mozione per un voto di sfiducia in seguito alla ripresa del parlamento. La coalizione guidata dal partito Pangu di Marape detiene attualmente una maggioranza considerevole.

Maddalena Ingrao

