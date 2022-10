PANDEMIA. Visione statunitense e cinese della diplomazia dei vaccini

Dallo scoppio del COVID-19, la cooperazione sanitaria e la solidarietà nella lotta alla pandemia sono state essenziali per mitigare la crisi. A sua volta, la cooperazione ha portato a diverse visioni sulla salute globale. Le prime donazioni di vaccini da parte della Cina hanno coinciso con il relativo ritiro degli Stati Uniti dalla scena mondiale sotto l’amministrazione Trump. Questo ha reso la Cina l’unico fornitore di vaccini per molti Paesi nella fase iniziale della pandemia. Entro il 2021, la Cina si era già impegnata a donare 1 miliardo di dosi di vaccino COVID-19 ai Paesi africani. La Cina ha inoltre fornito 141 milioni di dosi di vaccino alla regione dell’Asia-Pacifico, facendo dell’Africa e dell’Asia-Pacifico le due maggiori regioni destinatarie del vaccino cinese. La maggior parte di queste forniture di vaccini cinesi è avvenuta tramite vendite o donazioni effettuate attraverso canali bilaterali. In Asia e in Africa, la maggior parte dei Paesi che hanno ricevuto il vaccino erano già partecipanti alla Belt and Road Initiative.

Dalla metà del 2021, i vaccini cinesi hanno subito un calo significativo a livello globale; questo declino ha coinciso anche con la rimozione delle restrizioni sui vaccini indiani, insieme all’aumento della produzione di altri vaccini come Moderna e Pfizer nella seconda metà del 2021, riporta The Diplomat.

Dopo un inizio lento, nel 2021 gli Stati Uniti sono stati il principale donatore di vaccini a livello mondiale. Hanno consegnato più di 114 milioni di dosi di vaccini COVID-19 a circa 80 Paesi in via di sviluppo in Asia, Africa e America Latina. La Cina è il secondo donatore con 34 milioni di dosi, secondo i dati forniti dall’UNICEF.

Secondo i dati del Dipartimento di Stato americano, tra i vaccini consegnati alle diverse regioni, l’emisfero occidentale è stato il maggior destinatario con 40 milioni di dosi, mentre l’Africa subsahariana ne ha ricevuti 29 milioni. La regione del Medio Oriente e del Nord Africa ha ricevuto solo 4 milioni di dosi di vaccini donati dagli Stati Uniti, uno dei più bassi destinatari di vaccini tra tutte le regioni. Nonostante gli Stati Uniti siano entrati più tardi nella corsa alla diplomazia vaccinale, la diplomazia vaccinale cinese ha affrontato una grande sfida a causa della diffusione delle sottovarianti Omicron, altamente trasmissibili. I vaccini cinesi erano meno efficaci contro la nuova sottovariante, anche se venivano utilizzati per un richiamo. Di conseguenza, Sinopharm e Sinovac hanno esportato un totale di 6,78 milioni di dosi ad aprile, con un calo del 97% rispetto al picco del settembre 2021.

La diplomazia cinese nel contesto della pandemia e la sua ambizione nel plasmare l’agenda sanitaria globale favoriscono il sistema politico cinese e i funzionari e i media cinesi hanno sostenuto il modello cinese nell’affrontare la crisi sanitaria come alternativa alle potenze occidentali. La Cina, attuando l’idea di “comunità condivisa”, sta enfatizzando gli sforzi globali condivisi a livello multilaterale.

La Cina sta usando la diplomazia dei vaccini per ottenere un effetto leva al fine di modellare il panorama geopolitico a suo favore, anche nella regione MENA, nel lungo periodo. La diplomazia dei vaccini sta dando forma a un nuovo stile di diplomazia cinese nei Paesi in via di sviluppo, in cui la cooperazione sanitaria viene utilizzata come strumento per raggiungere i propri obiettivi diplomatici.

Inoltre, l’assenza del ruolo degli Stati Uniti in questo campo all’interno della regione MENA ha dato alla Cina maggiore credibilità per promuoversi come fornitore di beni pubblici globali e, quindi, ha rafforzato la sua posizione nel sistema sanitario mondiale. Grazie a un’azione rapida e a un’attenzione mirata ai Paesi trascurati da Washington, Pechino ha vinto questo round di diplomazia, che le ha dato maggiore fiducia nel compiere simili sforzi in futuro.

La cattiva gestione della situazione pandemica da parte degli Stati Uniti, invece, ha evidenziato le debolezze del loro sistema interno e ha minato la loro immagine di leader mondiale, alimentando il disincanto nei confronti del modello americano di capitalismo e democrazia. Gli sforzi degli Stati Uniti nelle donazioni e nelle forniture di vaccini a partire dal 2021 dimostrano che l’amministrazione Biden sta cercando di rafforzare il proprio ruolo e di affermare la propria leadership nella risposta alla pandemia, che è stata messa in discussione dalla Cina, soprattutto durante il periodo di Trump. Il contributo dell’amministrazione Biden alla distribuzione dei vaccini è stato un buon passo avanti per assicurare la leadership americana in materia di salute pubblica globale, che è servita a rilanciare il suo ruolo sia nella regione MENA che a livello globale.

L’ordine mondiale guidato dagli Stati Uniti ha visto un grande cambiamento in termini di ruolo della Cina come potenza in ascesa. La situazione del COVID-19 ha infatti accelerato la competizione tra due potenze. Almeno in teoria, non dovrebbe esserci un conflitto tra Stati Uniti e Cina in Medio Oriente. Entrambi condividono l’interesse per la stabilità ed entrambi sono profondamente investiti nello status quo. L’approccio cinese nella regione MENA è più incentrato sull’integrazione economica e sullo sviluppo, piuttosto che sulla sfida agli interessi di altre nazioni.

La Cina gode di una forte amicizia con la maggior parte dei Paesi della regione MENA. La posizione della Cina nella regione serve ovviamente ai suoi interessi ma nel complesso l’impegno della Cina nella regione ha avuto successo a causa del declino del ruolo degli Stati Uniti nella regione, che si è verificato gradualmente nel tempo. La diplomazia cinese sta mantenendo l’attenzione sulla priorità dei propri interessi senza farsi coinvolgere in questioni regionali che potrebbero portare a un conflitto con gli Stati Uniti.

Luigi Medici