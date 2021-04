PANDEMIA. La Terza Ondata sommerge Turchia e Iran

L’esplosione della “terza ondata” di infezioni da coronavirus in Turchia è continuata fino alla fine del 7 aprile, con la registrazione di un massimo storico di nuovi casi – mentre l’Iran, che all’inizio della giornata aveva anche stabilito un nuovo record giornaliero, ha annunciato di aver vietato i voli turistici diretti in Turchia.

L’ultima cifra dei casi della Turchia nelle 24 ore è stata indicata dal ministero della Salute, 54.740 casi, ed è sostanzialmente in aumento rispetto ai 49.584 del giorno precedente e segnando la prima volta che la cifra ha superato la soglia dei 50.000, mentre quella dell’Iran 20.954, in aumento rispetto alla cifra del giorno precedente di 17.430.

I paesi vicini, entrambi con una popolazione di circa 84 milioni di persone, hanno subito una recrudescenza del coronavirus da quando hanno allentato le restrizioni pandemiche durante la primavera, con l’Iran che ha visto un aumento pronunciato delle infezioni sulla scia delle celebrazioni del nuovo anno persiano Nowruz, durate due settimane. I programmi di vaccinazione sia in Turchia che in Iran sono ancora in una fase iniziale.

La settimana scorsa il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato un inasprimento delle restrizioni sul coronavirus, compreso il ritorno di chiusure complete a livello nazionale durante il mese di digiuno islamico del Ramadan, che inizia il 13 aprile. Il vice ministro della Salute iraniano Iraj Haririchi si è lamentato alla televisione di stato che alcuni membri della task force iraniana sul coronavirus sono da biasimare per l’aumento del virus «impedendoci di usare l’opportunità d’oro della vacanza per Nowruz per spegnere le fiamme del coronavirus», riporta Bne Intellinews.

L’anno scorso, la celebrazione di Nowruz in Iran è stata un affare in sordina perché il governo ha introdotto severe restrizioni sui raduni e sul movimento delle persone nel paese. Haririchi ha detto che misure simili non sono state attuate quest’anno a causa di alcuni funzionari, che non ha nominato. Milioni di iraniani, secondo quanto riferito, si sono recati nei luoghi di vacanza in tutto il paese per celebrare la festa, nonostante le linee guida sanitarie che li avvertono di non farlo.

«I viaggi avrebbero dovuto essere fermati», ha detto Haririchi. Il ministro della Salute iraniano Saeed Namaki il 7 aprile ha ordinato la chiusura di tutti i parchi, ristoranti, panetterie, saloni di bellezza, centri commerciali e librerie a Teheran. La capitale e le altre 250 città dell’Iran sono state dichiarate “zone rosse” di COVID-19. Oltre l’85% del paese ha ora lo stato di infezione “rosso” o “arancione”, hanno detto le autorità. All’inizio di questa settimana, Namaki ha avvertito di un ulteriore aumento dell’epidemia del virus e ha detto che le autorità hanno “perso il controllo” su quello che ha chiamato “il drago ribelle COVID-19”.

Il dato interessante sui dati relativi al coronavirus forniti da Iran e Turchia è che, mentre entrambi i paesi hanno all’incirca lo stesso numero di abitanti, e popolazioni relativamente giovani, l’Iran ha finora riportato 1.984.348 casi e 63.699 morti con Covid-19, mentre le cifre della Turchia sono 3.633.925 e 32.943, rispettivamente. Questo alimenterà i molti critici che sostengono che i dati ufficiali sui coronavirus riportati da entrambi i paesi sono molto inaffidabili. La Turchia, in particolare, è stata accusata di riportare dati insufficienti.

Luigi Medici