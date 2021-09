PANDEMIA. Il mondo discute della vaccinazione obbligatoria

Continua nel mondo la lotta al Covid, ad oggi il virus ha ucciso almeno 4.622.410 persone da quando sono stati registrati finora almeno 224.207.440 casi di coronavirus.

Questa settimana i vari Governi nel mondo stanno cercando di imporre attraverso procedure legislative la vaccinazione obbligatoria per contrastare il movimento anti vaccinazione che mette a rischio il raggiungimento dell’immunità di comunità che permetterebbe di rendere più semplice la lotta e la gestione della pandemia. A questo va aggiunta la decisione che stanno prendendo la quasi totalità degli stati dalle economie avanzate nel mondo di autorizzare una terza dose.

Veniamo ora alle notizie principali.

Negli Stati Uniti d’America, il presidente Biden ha annunciato giovedì requisiti più ampi per il vaccino contro il Covid, che interesseranno circa 100 milioni di americani. Le nuove misure includono un obbligo di vaccinazione per tutti i lavoratori e gli appaltatori federali e l’obbligo per le grandi aziende di imporre vaccini o test regolari per i dipendenti.

“Il mio compito come presidente è proteggere tutti gli americani”, ha detto giovedì Biden. “Quindi stasera annuncio che il Dipartimento del Lavoro sta sviluppando una norma di emergenza per richiedere a tutti i datori di lavoro con 100 o più dipendenti che insieme impiegano oltre 80 milioni di lavoratori di garantire che la loro forza lavoro sia completamente vaccinata o mostri un test negativo almeno una volta al settimana.”

L’amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro del Dipartimento del lavoro sta sviluppando una norma che impone a tutti i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti di assicurarsi che la loro forza lavoro sia completamente vaccinata o che i lavoratori non vaccinati eseguano un test negativo almeno una volta alla settimana. L’OSHA emetterà uno standard temporaneo di emergenza per introdurre il requisito del vaccino. Le aziende che non si adeguano potrebbero subire multe di $ 14.000 per violazione, ha affermato Biden.

A poche ore dal suo discorso, il Comitato nazionale repubblicano ha annunciato che intende intentare una causa contro l’amministrazione Biden. I nuovi obblighi fanno parte di una strategia a sei punte della Casa Bianca per combattere la variante Delta del COVID e aumentare le vaccinazioni man mano che casi, ricoveri e decessi continuano a salire. I sei pilastri sono: vaccinare i non vaccinati; promuovere la protezione per i non vaccinati; mantenere le scuole aperte in sicurezza; aumentare i test e richiedere il mascheramento; proteggere la ripresa economica; e migliorare l’assistenza per le persone con COVID.

Le persone che non sono vaccinate contro il Covid hanno 11 volte più probabilità di morire a causa della malattia e 10 volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale, secondo uno studio pubblicato venerdì dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC nell’acronimo statunitense).

Lo studio ha esaminato 600.000 casi di Covid in 13 stati da aprile a metà luglio.

“La linea di fondo è questa: abbiamo gli strumenti scientifici di cui abbiamo bisogno per girare l’angolo su questa pandemia. La vaccinazione funziona e ci proteggerà dalle gravi complicazioni di Covid”, ha detto il direttore del CDC, la dott.ssa Rochelle Walensky.

Citando lo studio, Walensky ha affermato che coloro che non erano stati vaccinati avevano circa quattro volte e mezzo più probabilità di contrarre il Covid.

Negli ultimi mesi, inoltre, una serie di studi ha scoperto che alcune persone sviluppano una risposta immunitaria straordinariamente potente contro SARS-CoV-2, il coronavirus che causa la malattia COVID. I loro corpi producono livelli molto elevati di anticorpi, ma producono anche anticorpi con grande flessibilità, probabilmente in grado di combattere le varianti del coronavirus che circolano nel mondo ma anche probabilmente efficaci contro le varianti che potrebbero emergere in futuro.

“Si potrebbe ragionevolmente prevedere che queste persone saranno abbastanza ben protette contro la maggior parte – e forse tutte – le varianti di SARS-CoV-2 che probabilmente vedremo nel prossimo futuro”, afferma Paul Bieniasz, un virologo della Rockefeller University che aiutato a condurre molti degli studi.

In uno studio pubblicato online il mese scorso, Bieniasz e i suoi colleghi hanno trovato anticorpi in questi individui che possono neutralizzare fortemente le sei varianti di preoccupazione testate, tra cui delta e beta, così come molti altri virus correlati a SARS-CoV-2, incluso uno in pipistrelli, due nei pangolini e quello che ha causato la prima pandemia di coronavirus, SARS-CoV-1.

Gli individui oggetto degli studi sono persone che hanno avuto un’esposizione “ibrida” al virus. Nello specifico, sono stati infettati dal coronavirus nel 2020 e poi immunizzati con vaccini mRNA quest’anno. “Quelle persone hanno risposte sorprendenti al vaccino”, afferma la virologa Theodora Hatziioannou della Rockefeller University, che ha anche contribuito a condurre molti degli studi. “Penso che siano nella posizione migliore per combattere il virus. Gli anticorpi nel sangue di queste persone possono persino neutralizzare il SARS-CoV-1, il primo coronavirus, emerso 20 anni fa. Quel virus è molto, molto diverso dal SARS-CoV -2.”

In effetti, questi anticorpi sono stati persino in grado di disattivare un virus progettato, apposta, per essere altamente resistente alla neutralizzazione. Questo virus conteneva 20 mutazioni note per impedire agli anticorpi SARS-CoV-2 di legarsi ad esso. Gli anticorpi di persone che erano state solo vaccinate o che avevano avuto solo precedenti infezioni da coronavirus erano essenzialmente inutili contro questo virus mutante. Ma gli anticorpi nelle persone con “immunità ibrida” potrebbero neutralizzarlo.

Questi risultati mostrano quanto potenti possano essere i vaccini mRNA nelle persone con una precedente esposizione a SARS-CoV-2, afferma. “Ci sono molte ricerche ora focalizzate sulla ricerca di un vaccino pan-coronavirus che protegga da tutte le varianti future. I nostri risultati ti dicono che ce l’abbiamo già.

Una variante del coronavirus nota come “mu” o “B.1.621” è stata designata dall’Organizzazione mondiale della sanità come “variante di interesse” all’inizio di questa settimana e sarà monitorata dall’ente sanitario globale man mano che i casi continuano a emergere in alcune parti del mondo . È la quinta variante di interesse attualmente monitorata dall’OMS.

La variante è stata rilevata per la prima volta in Colombia nel gennaio 2021, dove i casi continuano ad aumentare. Da allora è stato identificato in più di 39 paesi, secondo l’OMS, tra cui Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone, Ecuador, Canada e parti d’Europa.

Il mu non è una “minaccia immediata in questo momento” negli Stati Uniti, ha dichiarato giovedì il massimo esperto di malattie infettive Anthony S. Fauci in una conferenza stampa. Ha detto che mentre il governo lo stava “tenendo d’occhio molto da vicino”, la variante “non era affatto vicina all’essere dominante”, poiché la variante delta rimane la causa di oltre il 99% dei casi nel paese.

Non è chiaro quanta protezione offrano i vaccini contro questa variante. “La variante Mu ha una costellazione di mutazioni che indicano potenziali proprietà di fuga immunitaria”, ha affermato l’OMS in una dichiarazione martedì, sollevando preoccupazioni sul fatto che possa essere più resistente ai vaccini contro il coronavirus rispetto ad altre varianti. “Ma questo deve essere confermato da ulteriori studi”, ha aggiunto. Fauci ha affermato che mentre i dati di laboratorio hanno dimostrato che la variante mu può eludere determinati anticorpi, tra cui quelli indotti dai vaccini, attualmente mancano dati clinici e altre ricerche che coinvolgono persone che lo dimostrano. Ha sottolineato che in generale i vaccini rimangono efficaci e la migliore protezione contro il coronavirus.

Nel Regno Unito, dopo mesi di grida di tirannia e discriminazione sollevate dalla speculazione secondo cui la Gran Bretagna avrebbe richiesto passaporti vaccinali per l’ingresso in luoghi affollati come negozi e locali notturni, le autorità hanno affermato domenica che tali piani sono stati scartati, almeno per il momento.

Sajid Javid, segretario alla salute della Gran Bretagna, ha affermato che i passaporti, in sostanza, la documentazione che prova la vaccinazione contro il Covid, sono ancora “un’opzione potenziale” per il futuro. “Dovrebbe essere considerato in combinazione con altre misure”, ha detto alla BBC .

Dopo che i nuovi casi si sono stabilizzati questa primavera, le autorità britanniche hanno revocato le più recenti restrizioni di blocco a luglio. Ma il Paese è ora alle prese con un’impennata di fine estate, alimentata dalla variante Delta, e la media su sette giorni di nuovi casi ha toccato più di 36.000 sabato, un livello che non si vedeva da dopo Natale, secondo i dati del governo britannico. Due terzi del paese sono completamente vaccinati.

Inoltre, il governo del Regno Unito ha rescisso un accordo con la società biotecnologica francese Valneva per la fornitura di almeno 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid, affermando che la società ha violato gli obblighi previsti dall’accordo. L’accordo valeva a 1,4 miliardi di euro, con la produzione prevista in Scozia e le consegne previste per il 2022. Il prezzo delle azioni di Valneva è sceso del 42% a 11,5 euro nelle prime contrattazioni a Parigi. Il prototipo del vaccino dell’azienda utilizza un virus completamente inattivato per suscitare una risposta immunitaria contro il coronavirus, una tecnica che può prolungare il processo di produzione ma fornisce una maggiore copertura contro tutte le varianti. La società aveva precedentemente avvertito che l’esportazione di vaccini tra l’UE e il Regno Unito avrebbe rappresentato un “rischio sostanziale” per i suoi piani, a causa della sua catena di approvvigionamento. Non è chiaro cosa ha spinto il governo del Regno Unito a notificare la disdetta. Il vaccino è in fase avanzata di sperimentazione, con risultati attesi nel quarto trimestre e approvazione nel Regno Unito possibile entro la fine dell’anno, ha affermato Valneva.

In Francia, uno spray nasale che potrebbe proteggere dal Covid e che è in fase di sviluppo da parte di alcuni ricercatori ha visto risultati incoraggianti nei primi studi.

I ricercatori dell’Université de Tours e dell’istituto di ricerca pubblico Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), che stanno lavorando insieme al progetto, hanno depositato questa settimana un brevetto per lo spray da prendere in considerazione una ‘vaccinazione’ contro il Covid.

Lo spray nasale “immunità mucosale” su cui si basa ha mostrato risultati “molto positivi” su topi e criceti, afferma lo studio. Tuttavia, questi risultati non sono ancora stati pubblicati su una rivista scientifica.

I ricercatori affermano che il vantaggio di questo spray è che potrebbe ridurre la diffusione del virus tra gli individui, agendo direttamente sulla membrana mucosa nasale.

Il dottor Mielcarek, che sta lavorando a un vaccino nasale contro la pertosse con l’Institut Pasteur de Lille, ha dichiarato: “Si tratta di un particolare tipo di immunità che viene conferita alle mucose, in particolare dagli anticorpi IgA (immunoglobulina A). Il dottor Mielcarek l’ha definita “immunizzazione locale” che crea una “risposta locale”. Ha detto: “Potenzialmente hanno un effetto barriera, impedendo al virus di entrare.

“I vaccini attuali (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) vengono somministrati per via intramuscolare]. Riducono la carica virale e proteggono dalla malattia, ma non impediscono la trasmissione. In altre parole, non sono completamente efficaci”.

Isabelle Dimier-Poisson, manager del team di ricerca BioMAP, ha dichiarato che lo spray vaccinale ha raggiunto un “tasso di sopravvivenza del 100%” sui topi vaccinati che sono stati poi infettati da Covid, rispetto a un “tasso di mortalità del 100%” sui topi non vaccinati.

Il team di ricerca dovrebbe iniziare la produzione in autunno, con l’obiettivo di iniziare una sperimentazione clinica durante il secondo trimestre del 2022 e raggiungere il mercato nel 2023.

Nei Paesi Bassi, le regole sul distanziamento fisico nei che richiedono che le persone rimangano a 1,5 metri di distanza l’una dall’altra verranno annullate a partire dal 25 settembre. A partire da quella stessa data, un pass per il coronavirus generato frequentemente dall’app CoronaCheck sarà obbligatorio per tutti i maggiori di 13 anni per accedere nelle attività di ristorazione e luoghi culturali, inclusi caffè, sale da concerto e teatri, fonti vicine al governo hanno confermato queste indiscrezioni.

Il primo Ministro Mark Rutte e il ministro della Salute Hugo de Jonge dovrebbero annunciare le decisioni durante una conferenza stampa martedì 14 settembre.

Rutte e i membri del gabinetto si sono incontrati con i consulenti pandemici del team di gestione dell’epidemia per discutere della situazione del coronavirus nei Paesi Bassi a Catshuis, la residenza ufficiale del primo ministro.

In Brasile, la superstar del calcio globale Lionel Messi e il resto della squadra nazionale argentina sono stati costretti ad abbandonare una partita di qualificazione ai Mondiali contro il Brasile domenica dopo che i funzionari sanitari brasiliani hanno dichiarato che tre giocatori argentini avevano infranto le regole di quarantena.

In un incredibile colpo di scena, i funzionari dell’autorità sanitaria brasiliana Anvisa sono scesi in campo all’Arena Neo Quimica di San Paolo pochi minuti dopo il calcio d’inizio e hanno sospeso la partita.

I giocatori di entrambe le squadre nazionali hanno discusso per un po’ con i funzionari sanitari a lato del campo prima di tornare indietro nel tunnel verso i loro spogliatoi.

“Perché hanno iniziato il gioco e l’hanno interrotto dopo cinque minuti?” Messi ha detto in un’intervista televisiva. “Siamo qui allo stadio da un’ora, avrebbero potuto dircelo”.

In Giappone, più del 50 percento della popolazione ha ricevuto due iniezioni per il vaccino da Covid, con il tasso di vaccinazione in corso per avvicinarsi presto a paesi come la Gran Bretagna e la Francia, ha detto il ministro responsabile della risposta al coronavirus.

“Se la vaccinazione andrà avanti al ritmo attuale, supererà il 60% entro la fine di questo mese”, ha detto Yasutoshi Nishimura in un programma televisivo, facendo un confronto con i tassi attuali nei due principali paesi europei.

Il Giappone inizialmente è rimasto indietro rispetto ad altre grandi economie nell’inoculazione della sua popolazione, ma da allora ha compiuto progressi relativamente rapidi.

Il governo mira a completare la vaccinazione completa di tutti gli aventi diritto e disposti a ricevere le vaccinazioni entro i primi di novembre.

In Australia, il governo federale ha annunciato che questa settimana avrebbe avviato una sperimentazione sui passaporti vaccinali con alcuni paesi, l’ultimo passo nella riapertura dell’Australia al mondo. L’Australia ha chiuso i suoi confini quasi 18 mesi fa nel tentativo di contenere il Covid, ma ora, con l’aumento dei tassi di vaccinazione, il paese è forse a pochi mesi dall’allentamento delle restrizioni sui viaggi internazionali. Il primo Ministro Scott Morrison ha affermato che una volta che l’80% della popolazione adulta australiana avrà ricevuto entrambe le vaccinazioni , le persone potranno nuovamente viaggiare all’estero. In preparazione alla riapertura, il ministro del Commercio e del Turismo Dan Tehan ha dichiarato domenica che il governo proverà i passaporti dei vaccini con una serie di importanti destinazioni di viaggio attraverso le missioni diplomatiche australiane all’estero. Tutti i viaggiatori in arrivo vaccinati all’estero devono aver ricevuto vaccinazioni approvate dalla Therapeutic Goods Administration (TGA) australiana, che ad oggi include solo Pfizer, AstraZenica, Moderna e Janssen Cilag, ha aggiunto Tehan, nessun vaccino sviluppato in Russia o in Cina è stato approvato dalla TGA australiana. La scelta di allentare i confini internazionali dell’Australia arriva mentre il paese lotta per contenere un’epidemia della variante Delta, che si è diffusa nei principali centri abitati di Sydney, Melbourne e Canberra, portando a lunghi blocchi. Si prevede che l’Australia raggiungerà l’obiettivo della doppia vaccinazione dell’80% per la popolazione adulta alla fine di novembre. Al 12 settembre, il 42,3% della popolazione adulta australiana era completamente vaccinato.

Nel continente africano, il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità per l’Africa ha dichiarato che il numero di nuovi casi di COVID nel continente è diminuito del 23% la scorsa settimana, il calo più netto in otto settimane dal picco di luglio. Durante il suo briefing settimanale sul COVID, tuttavia, il capo dell’OMS per l’Africa Matshidiso Moeti ha affermato che mentre queste cifre sono buone notizie e indicano che la terza ondata di infezioni è in una fase di discesa, le varianti del coronavirus che causano il COVID, in particolare la variante Delta, hanno scatenato fiammate, prolungando la “fase acuta” della terza ondata più a lungo del previsto. Allo stesso tempo, ha affermato, l’Africa ha superato il triste traguardo di 200.000 morti per COVID dall’inizio della pandemia.

Covax, l’iniziativa che garantisce ai paesi più poveri del mondo l’accesso ai vaccini COVID, ha ridotto del 25% le previsioni sulla disponibilità di vaccini per l’anno in corso, citando le restrizioni all’esportazione del Serum Institute of India (SII). Covax nelle sue ultime previsioni di fornitura ha affermato che probabilmente avrà accesso a 1,425 miliardi di dosi di vaccino COVID nel 2021. Di queste, circa 1,2 miliardi di dosi di vaccino contro il coronavirus saranno riservate alle economie a basso reddito che fanno parte del COVAX Advance Market Commitment (AMC), ha affermato l’Organizzazione mondiale della sanità. Una dichiarazione di Covax sulle previsioni di fornitura di vaccini COVID per il 2021 e l’inizio del 2022 recita: “L’evoluzione del panorama dell’offerta ha portato a una riduzione del 25% dei volumi previsti disponibili per la fornitura nel 2021 attraverso COVAX. Per SII-AstraZeneca e SII-Novavax, le continue restrizioni alle esportazioni dall’India stanno portando a ulteriori ritardi nelle forniture, con l’attuale scenario più probabile che presuppone nessuna fornitura di SII a COVAX nel 2021”.

Israele sta lavorando a un sistema per condurre la scansione genetica per tutti coloro che arrivano nel paese al fine di identificare meglio i viaggiatori infetti dal coronavirus, ha detto il primo Ministro Naftali Bennett in una riunione di gabinetto.

Bennett ha detto ai ministri che il sistema sarà alla fine distribuito all’aeroporto Ben Gurion, il principale capolinea internazionale del paese.

“Stiamo lavorando a un sistema di scansione per tutti coloro che entrano in Israele”, ha detto Bennett, secondo i commenti dell’incontro trapelati ai media ebraici. “Israele diventerà così il radar del virus”.

La Corea del Nord ha rifiutato quasi 3 milioni di dosi del vaccino sviluppato dall’azienda di biotecnologie cinese Sinovac che le erano state offerte nell’ambito del programma COVAX, che ha l’obiettivo di garantire l’accesso ai vaccini ai paesi più poveri. Secondo una portavoce dell’Unicef, il Ministero della Salute nordcoreano avrebbe detto che le dosi offerte avrebbero dovuto essere inviate ad altri paesi colpiti più duramente dalla pandemia, citando le scorte limitate di vaccini.

In Uzbekistan, il Ministero della Salute ha affermato che sono state consegnate più di 1,2 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus Pfizer/BioNTech. L’Uzbekistan ha ricevuto finora 24 milioni di dosi di diversi vaccini contro il coronavirus, tra cui 460.000 dosi di vaccino Sputnik V, 1,3 milioni di dosi di AstraZeneca, 18 milioni di dosi di vaccino ZF-UZ-VAC2001, 3 milioni di dosi di Moderna e 1,2 milioni di dosi di Pfizer/BioNTech. Ad oggi il paese ha utilizzato più di 16,8 milioni di dosi di vaccini diversi.

L’Iraq ha ricevuto una donazione di oltre 100.000 dosi di AstraZeneca contro il Covid dall’Italia tramite la struttura di condivisione di vaccini Covax, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia UNICEF, nel Paese più di quattro milioni di persone in Iraq, o circa il 10% dei suoi 40 milioni di abitanti, hanno ricevuto almeno una vaccinazione contro il coronavirus.

In conclusione, in Bangladesh, i bambini tornano nelle aule mentre le scuole riaprono dopo 18 mesi, una delle chiusure per coronavirus più lunghe al mondo, la ripresa arriva dopo che l’UNICEF ha avvertito che la prolungata chiusura delle scuole durante la crisi di Covid stava peggiorando le disuguaglianze per milioni di bambini in tutta l’Asia meridionale.

Salvatore Nicoletta