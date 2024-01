PANAMA. Ridotto di un terzo il transito marittimo nel Canale

La grave siccità iniziata lo scorso anno ha costretto le autorità a ridurre del 36% le traversate navali nel Canale di Panama, una delle rotte commerciali più importanti del mondo. I nuovi tagli annunciati mercoledì scorso dalle autorità di Panama sono destinati a infliggere un colpo economico ancora più grave di quanto precedentemente previsto.

Ricaurte Vásquez, amministratore del Canale di Panama, stima ora che l’abbassamento del livello dell’acqua potrebbe costare tra i 500 e i 700 milioni di dollari nel 2024, rispetto alle stime precedenti di 200 milioni di dollari, riporta AP.

Una delle siccità più gravi che abbia mai colpito la nazione centroamericana ha scatenato il caos lungo la rotta marittima lunga 80 chilometri, causando un ingorgo di navi, sollevando dubbi sull’affidabilità del canale per la navigazione internazionale e sollevando preoccupazioni sulla sua incidere sul commercio globale.

«È fondamentale che il Paese invii il messaggio che affronteremo la questione e troveremo una soluzione al problema dell’acqua», ha affermato Vásquez.

L’interruzione della principale rotta commerciale tra l’Asia e gli Stati Uniti arriva in un momento precario. Gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi dello Yemen hanno dirottato le navi lontano dal corridoio cruciale per i beni di consumo e le forniture energetiche.

Questa combinazione sta avendo effetti di vasta portata sul commercio globale, ritardando le spedizioni e aumentando i costi di trasporto. Alcune compagnie avevano pianificato di reindirizzare verso il Mar Rosso – una rotta chiave tra Asia ed Europa – per evitare ritardi nel Canale di Panama, ora, questa non è più un’opzione per la maggior parte.

Mercoledì scorso, Vásquez ha detto che le autorità del canale ridurranno le traversate giornaliere delle navi a 24, rispetto alle 38 giornaliere dell’anno scorso. Vásquez ha aggiunto che nel primo trimestre dell’anno fiscale il passaggio ha visto il 20% in meno di carico e 791 navi in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Si è trattato di una “riduzione significativa” per Panama, ha ammesso Vásquez. Ma ha detto che una gestione idrica più “efficiente” e un aumento delle precipitazioni a novembre hanno almeno assicurato che i livelli dell’acqua siano sufficientemente alti da consentire il passaggio di 24 navi ogni giorno fino alla fine di aprile, l’inizio della prossima stagione delle piogge.

Le autorità del canale hanno attribuito la siccità al fenomeno meteorologico El Niño e al cambiamento climatico, e hanno avvertito che è urgente che Panama cerchi nuove fonti d’acqua sia per le operazioni del canale che per il consumo umano. Gli stessi laghi che riempiono il canale forniscono acqua anche a oltre il 50% del paese di oltre 4 milioni di persone.

«Il problema dell’acqua è un problema nazionale, non solo del Canale», ha detto Vásquez. «Dobbiamo affrontare questo problema in tutto il Paese».

