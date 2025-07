PANAMA. Nell’affaire del Canale entra COSCO

La prevista vendita delle attività portuali globali di CK Hutchison, compresi i suoi terminal strategici alle due estremità del Canale di Panama, è entrata in una nuova fase, poiché le trattative sembrano ora includere un importante investitore cinese, COSCO Shipping Corporation.

L’inclusione di COSCO, il gigante statale cinese del trasporto marittimo, segna un cambiamento cruciale nelle dinamiche dell’accordo da 23 miliardi di dollari, originariamente visto come una vittoria geopolitica per Washington, riporta BneIntelliNews.

CK Hutchison, di proprietà della famiglia del miliardario di Hong Kong Li Ka-shing, aveva annunciato a marzo di essere in trattative esclusive per la vendita delle sue attività portuali internazionali, escluse quelle nella Cina continentale, a un consorzio guidato dal gestore patrimoniale statunitense BlackRock e da Terminal Investment Limited (TIL), una sussidiaria di Mediterranean Shipping Company (MSC), la più grande compagnia di trasporto container al mondo. L’accordo trasferirà la proprietà di 43 porti in 23 paesi, inclusi i porti strategicamente vitali di Balboa e Cristobal, che costeggiano il Canale di Panama.

La proposta di vendita ha ricevuto fin da subito elogi dall’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, che ha affermato che l’accordo avrebbe contribuito a “riprendere” il Canale di Panama dal presunto controllo cinese. Tuttavia, la transazione si è successivamente intrecciata con le più ampie tensioni geopolitiche tra Washington e Pechino.

L’accordo ha incontrato l’immediata opposizione del principale regolatore di mercato cinese, che ad aprile ha annunciato che avrebbe esaminato l’accordo alla luce delle leggi antitrust. I media statali di Pechino hanno definito la transazione un tradimento degli interessi nazionali, sottolineando il valore strategico dei porti e la sensibilità delle aziende di Hong Kong coinvolte in trasferimenti di asset multimiliardari con acquirenti occidentali.

In risposta alla pressione normativa e alla resistenza politica di Pechino, CK Hutchison ha confermato di stare valutando la possibilità di ristrutturare il consorzio per includere un “importante investitore strategico” cinese. Secondo Bloomberg, l’investitore è COSCO, che ha richiesto diritti di veto o meccanismi di controllo simili all’interno del consorzio.

Il periodo iniziale di trattative esclusive è scaduto senza un accordo firmato, ma tutte le parti hanno optato per la prosecuzione dei colloqui. CK Hutchison ha dichiarato che qualsiasi futura transazione procederà solo se riceverà l’autorizzazione da tutti gli enti di regolamentazione competenti, compresi quelli cinesi. La società ha sottolineato la sua intenzione di concedere tempo sufficiente per ulteriori discussioni e una possibile riconfigurazione della struttura proprietaria del consorzio.

Il potenziale ingresso di COSCO introduce nuovi livelli di complessità, secondo Reuters.

Il conglomerato cinese del settore marittimo sta cercando di esercitare un’influenza significativa sulla struttura finale dell’accordo, possibilmente attraverso il potere di veto o la rappresentanza nel consiglio di amministrazione. Questa richiesta potrebbe suscitare l’opposizione di Washington, dove qualsiasi ipotesi di un rinnovato controllo cinese sugli asset vicino al Canale di Panama rimane politicamente carica.

La presenza di COSCO in America Latina si è notevolmente ampliata in seguito alla costruzione del megaporto di Chancay in Perù, un progetto da 3,5 miliardi di dollari sviluppato in collaborazione con l’azienda peruviana Volcan e inaugurato ufficialmente alla fine del 2024. Si tratta del primo porto in acque profonde gestito dalla Cina in Sud America, dotato di automazione avanzata e direttamente collegato alla Cina tramite una riduzione dei tempi di transito, ora circa 23 giorni, e costi logistici inferiori di oltre il 20%.

Il progetto fa parte di un più ampio sforzo cinese per migliorare la connettività logistica nell’ambito della Belt and Road Initiative ed è accompagnato da infrastrutture aggiuntive come autostrade e una zona logistica.

La potenziale inclusione di COSCO riflette anche il crescente intreccio delle transazioni commerciali con le agende geopolitiche. Il Canale di Panama rimane un corridoio marittimo fondamentale, che gestisce circa il 5% del commercio marittimo globale. Qualsiasi modifica al controllo o alla gestione dei porti adiacenti, in particolare quelle che coinvolgono entità statali cinesi, attirerà sicuramente l’attenzione internazionale.

Resta da vedere se la partecipazione di COSCO contribuirà a ottenere l’approvazione cinese o complicherà i rapporti con Washington.

Maddalena Ingrao

