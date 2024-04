PANAMA. La siccità sta bloccando la logistica globale

La grave siccità che ha costretto il Canale di Panama, uno dei passaggi commerciali più trafficati del mondo, a limitare gli attraversamenti giornalieri potrebbe avere un impatto sulle catene di approvvigionamento globali durante un periodo di forte domanda, ha ribadito S&P Global.

Il canale ha imposto diverse restrizioni dal 2023, anche se il mese scorso l’Autorità del Canale di Panama ha aumentato gli attraversamenti giornalieri da 24 a 27, a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua nel lago artificiale Gatun che sfocia nel canale, riporta Reuters.

“Le pressioni sulla capacità del Canale di Panama stanno iniziando ad avere un effetto sulle catene di approvvigionamento”, ha affermato S&P Global in un’analisi sul trasporto di merci e materie prime. “Le navi portacontainer devono ancora avvertire l’impatto alla luce del loro status prioritario, anche se la situazione sta cambiando.”

Le navi portacontainer hanno la priorità nel passaggio attraverso il Canale di Panama, ma le restrizioni al transito hanno danneggiato altre categorie, in particolare le petroliere.

Se le piogge dovessero tornare a maggio come previsto, l’autorità del canale prevede di riportare gli orari giornalieri a circa 36 al giorno, la media durante la stagione delle piogge.

La necessità di mantenere i livelli dell’acqua nei serbatoi che alimentano il canale ha impedito di assorbire la domanda dei trasportatori che cercano rotte alternative lontano dal Mar Rosso, dove gli Houthi hanno bloccato il passaggio delle navi nel Canale di Suez, la via navigabile più trafficata del mondo.

Le restrizioni alla navigazione del Canale di Panama hanno spostato le rotte marittime globali. Gli armatori hanno iniziato ad aggirare il canale, optando per alternative lunghe e insidiose. Il Canale di Suez in Egitto, che collega il Mar Mediterraneo al Mar Rosso, era la principale rotta alternativa per le navi cisterna di GNL nel novembre 2023. Dopo che gli attacchi Houthi contro le navi mercantili nel Mar Rosso si sono intensificati nel dicembre 2023, altre navi statunitensi di GNL dirette in Asia hanno preso la strada più lunga attorno al Capo di Buona Speranza in Africa. Alla fine del 2023, i viaggi di GNL dagli Stati Uniti all’Asia attraverso il Canale di Panama sono diminuiti del 7% su base annua. Finora, a marzo, nessun volume di GNL è stato consegnato dagli Stati Uniti all’Asia attraverso i canali di Suez o di Panama, mentre le consegne attraverso il Canale di Panama Il Capo di Buona Speranza rimane alto.

“I vincoli di capacità nel Canale di Panama stanno iniziando a intralciare le catene di approvvigionamento. I viaggi più lunghi hanno comportato “un’offerta più ristretta, costi maggiori e consegne ritardate” per materie prime che vanno dai prodotti petroliferi raffinati e GNL all’agricoltura, hanno scritto gli analisti di S&P Global Commodity Insights in un rapporto di febbraio. Nel mercato delle navi cisterna pulite, le esportazioni di prodotti raffinati (…) dalla costa del Golfo degli Stati Uniti fino alla costa occidentale del Sud America sono scese del 57% su base annua nell’ottobre 2023. Le navi portacontainer non hanno ancora registrato un impatto dato il loro status prioritario, sebbene La situazione sta cambiando poiché le autorità stanno “considerando attentamente la propria classifica quando si decide chi va nel canale e dove, soprattutto quando”si legge nell’analisi S&P.

Luigi Medici

