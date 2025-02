PANAMA. La Cina protesta contro le intimidazioni di Trump

Venerdì la Cina si è scagliata contro quella che ha definito “coercizione” degli Stati Uniti dopo che Panama ha rifiutato di rinnovare l’accordo infrastrutturale con Pechino in seguito alla minaccia di Washington di riprendersi il Canale di Panama.

Il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian ha affermato in un briefing che la Cina “si oppone fermamente al fatto che gli Stati Uniti diffamino e indeboliscano la cooperazione della Belt and Road attraverso mezzi di pressione e coercizione”, riporta AP.

La Belt and Road Initiative è l’iniziativa di polizia estera distintiva del Presidente Xi Jinping per legare più strettamente la Cina ai paesi della regione e oltre costruendo strade, ferrovie, aeroporti, centrali elettriche e altre infrastrutture. Il programma ha completato alcuni progetti importanti ma ha anche sollevato preoccupazioni sul debito e sull’impatto ambientale.

La decisione di Panama di abbandonarlo è stata vista come una concessione agli Stati Uniti sul canale dopo che il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito domenica il leader panamense José Raúl Mulino che Panama deve ridurre immediatamente quella che il Presidente Donald Trump definisce l’influenza cinese sull’area del canale o affrontare potenziali ritorsioni da parte degli Stati Uniti.

Mulino ha respinto le pressioni del nuovo governo degli Stati Uniti per discutere la proprietà di una via d’acqua che è vitale per il commercio globale.

Nonostante ciò, alcuni ritengono che Panama potrebbe essere aperta a un compromesso in base al quale le operazioni del canale da entrambe le parti verrebbero sottratte alla società Hutchison Ports che ha sede a Hong Kong, alla quale è stata concessa un’estensione senza gara di 25 anni per gestirle. È già in corso una verifica sull’idoneità di tale estensione che potrebbe portare a una nuova procedura di gara.

Un calo dei livelli dell’acqua nel canale dovuto alla siccità ha rallentato il transito attraverso il canale, sollevando ulteriori lamentele da parte di Trump, sebbene i ritardi sembrino non avere nulla a che fare con la Cina.

Lin ha affermato che la Belt and Road Initiative ha portato “partecipazione attiva” da oltre 150 paesi e che ha portato “risultati fruttuosi” a Panama e alla Cina, ma non ha fornito esempi.

“Ci auguriamo che Panama tenga a mente il quadro generale delle relazioni bilaterali e gli interessi a lungo termine di entrambi i popoli, resista alle interferenze esterne e prenda la decisione giusta”, ha affermato Lin.

Luigi Medici

