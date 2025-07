PAKISTAN. Sospeso dall’India, il Trattato sull’Indo è nuova scintilla di tensioni

Dopo gli scontri militari tra India e Pakistan, lo scorso maggio è stato concordato un cessate il fuoco. Tuttavia, il Trattato bilaterale sulla condivisione delle acque dell’Indo rimane in sospeso, poiché l’India lo ha sospeso unilateralmente il 23 aprile, il giorno dopo dell’attentato in Kashmir in cui rimasero uccise 26 persone.

In risposta, il governo pakistano ha dichiarato: “Qualsiasi tentativo di interrompere o deviare il flusso d’acqua appartenente al Pakistan, ai sensi del Trattato sulle acque dell’Indo, e l’usurpazione dei diritti delle rive inferiori saranno considerati un atto di guerra”. Tuttavia, la sospensione unilaterale del trattato non è stata revocata da Nuova Delhi, rappresentando una significativa minaccia economica per l’economia pakistana, poiché circa l’80% della sua agricoltura irrigua e della produzione idroelettrica dipende dal sistema idrico dell’Indo, riporta Nikkei.

Il Pakistan, in risposta alla sospensione del trattato, sta pianificando di portare l’India dinnanzi al Tribunale internazionale nel disperato tentativo di ottenere una tregua, riporta Ndtv. L’accordo tra i due paesi confinanti, firmato nel 1960, era sopravvissuto a tre guerre combattute nel 1965, 1971 e 1999. Ma indignata per il recente attacco terroristico in cui decine di turisti civili sono stati uccisi da terroristi a Pahalgam, nel Jammu e Kashmir, indiano, Nuova Delhi ha prontamente agito adottando severe misure diplomatiche per sospendere il trattato sulle acque fino a quando “il Pakistan abiuri in modo credibile e irrevocabile il suo sostegno al terrorismo transfrontaliero”.

Di fronte a una crisi idrica, il Pakistan, già gravemente arido, è ora pronto a correre per trovare una soluzione che porti il ​​tanto necessario sollievo a decine di milioni di cittadini. Aqeel Malik, Ministro di Stato per il Diritto e la Giustizia, ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters che Islamabad sta lavorando a piani per almeno tre diverse opzioni legali, tra cui sollevare la questione presso la Banca Mondiale, il facilitatore del trattato.

Islamabad sta valutando la possibilità di adire la Corte Permanente di Arbitrato o la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja, dove potrebbe sostenere che l’India ha violato la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, ha affermato il Ministro. “Le consultazioni sulla strategia legale sono quasi completate”, ha dichiarato Malik, aggiungendo che la decisione su quali casi perseguire sarà presa “presto” e probabilmente includerà più di una strada.

Malik ha inoltre affermato che una quarta opzione diplomatica che Islamabad stava prendendo in considerazione era quella di sollevare la questione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “Tutte le opzioni sono sul tavolo e stiamo cercando di interpellarci in tutte le sedi appropriate e competenti”, ha affermato.

Il Trattato sulle Acque dell’Indo stabilisce in sostanza che la distribuzione e l’utilizzo delle acque del fiume Indo e dei suoi affluenti – Sutlej, Beas, Ravi, Chenab e Jhelum – sarebbero condivisi tra India e Pakistan. Mentre l’India otterrebbe le acque del Sutlej, del Beas e del Ravi, il Pakistan otterrebbe le acque del Chenab, del Jhelum e dell’Indo. L’India, essendo lo Stato rivierasco superiore, ha tecnicamente diritti sulle acque di tutti e sei i fiumi, ma l’accordo ha permesso al Pakistan di ottenere il flusso delle acque dei “fiumi occidentali”.

Il ministro Malik ha accusato l’India di aver posto fine al Trattato sulle acque dell’Indo di propria iniziativa, affermando che “il trattato non può essere rescisso unilateralmente”, aggiungendo che “non esiste alcuna disposizione in tal senso all’interno del trattato”.

Ma il ricorso del Pakistan probabilmente non darà i suoi frutti per diversi motivi.

La giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia si basa interamente sul consenso degli Stati-nazioni e non su un obbligo universale. Gli Stati devono dichiarare la propria accettazione, in tutto o in parte, o attraverso dichiarazioni di giurisdizione obbligatoria.

Il 27 settembre 2019, l’India aveva presentato una dichiarazione che riconosceva la giurisdizione della Corte come “obbligatoria”. Tuttavia, nella dichiarazione firmata dal ministro degli Esteri indiano Jaishankar, Nuova Delhi aveva elencato 13 eccezioni in cui la Corte Internazionale di Giustizia non avrebbe avuto giurisdizione sull’India.

Nella Dichiarazione Jaishankar ha affermato: “Ho l’onore di dichiarare, a nome del Governo della Repubblica dell’India, che accetta, in conformità al paragrafo 2 dell’articolo 36 dello Statuto della Corte, fino a quando non verrà notificata la cessazione di tale accettazione, come obbligatoria ipso facto e senza accordo speciale, e sulla base e a condizione di reciprocità, la giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia su tutte le controversie diverse dalle seguenti”.

Dei 13 punti, il punto numero due recita: la Corte Internazionale di Giustizia non avrà giurisdizione per “controversie con il governo di qualsiasi Stato che sia o sia stato membro del Commonwealth delle Nazioni”. Ciò significa che il Pakistan, che è una nazione del Commonwealth, non può deferire l’India alla Corte Internazionale di Giustizia, poiché la sua giurisdizione non è valida nel caso, rendendo quindi nullo qualsiasi tentativo in tal senso da parte di Islamabad.

Analogamente, il punto numero cinque della stessa dichiarazione stabilisce che la Corte Internazionale di Giustizia non avrà alcuna giurisdizione su “controversie relative o connesse a fatti o situazioni di ostilità, conflitti armati, azioni individuali o collettive intraprese per legittima difesa, resistenza all’aggressione, adempimento di obblighi imposti da organismi internazionali e altri atti, misure o situazioni simili o correlati in cui l’India è, è stata o potrebbe essere in futuro coinvolta, comprese le misure adottate per la protezione della sicurezza nazionale e per garantire la difesa nazionale”. Per la Corte Permanente di Arbitrato si applica un consenso analogo, escludendolo quindi del tutto.

Inoltre, la Banca Mondiale, Inoltre, non ha alcuna giurisdizione sul Trattato sulle Acque dell’Indo, se non svolgendo il ruolo limitato di mediatore o consulente per entrambe le parti. La Banca Mondiale non è custode del trattato e può solo incoraggiare il dialogo in caso di disaccordo. Anche nel 1960, la Banca Mondiale aveva svolto solo il ruolo di mediatrice per il Trattato sulle Acque dell’Indo tra India e Pakistan.

Sebbene l’organismo finanziario globale faciliti la nomina di esperti neutrali e presidenti di corti arbitrali, si limita al ruolo di nomina di tali incarichi e non può essere responsabile della gestione complessiva del trattato o della sua applicazione.

In effetti, la Banca Mondiale può facilitare un meccanismo di risoluzione delle controversie, ma solo in qualità di consulente neutrale, con la possibilità di respingere i suoi suggerimenti e raccomandazioni non vincolanti. Pertanto, l’organismo globale non può essere considerato un garante del trattato. Non può né applicarlo, né determinarne unilateralmente l’interpretazione.

Altra possibilità è la negoziazione diretta con l’India: nonostante le difficoltà, i colloqui diretti tra India e Pakistan potrebbero essere un modo per trovare una soluzione reciprocamente accettabile alla questione della condivisione delle acque; opzione per altro al momento non battuta.

Infine una soluzione potrebbe essere trovata attraverso una intensa campagna diplomatica: il Pakistan sta considerando anche di avviare una campagna diplomatica per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle azioni dell’India e ottenere il sostegno internazionale per il rispetto del trattato.

Antonio Albanese

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/