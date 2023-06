PAKISTAN. Rischio rottura con il FMI

Il Pakistan ha un mese per soddisfare le richieste del Fondo monetario internazionale prima che il suo programma di sostegno già in stallo scada, aumentando il rischio di un default sovrano. Ma proprio mentre il paese a corto di liquidità entra in un periodo di crisi, l’attrito tra il governo e il Fondo sta offuscando le sue prospettive.

Commentando la situazione del Pakistan all’inizio di questa settimana, il capo della missione del Fmi Nathan Porter ha affermato che Islamabad deve organizzare nuovi prestiti esteri, approvare un nuovo budget in linea con le linee guida del fondo e consentire al mercato aperto di determinare il valore della rupia, se vuole rilanciare l’Extended Fund Facility, Eff, da 6,5 miliardi di dollari concordato nel 2019, riporta Nikkei.

Porter ha anche affermato: «Speriamo che si trovi una via pacifica, in linea con la costituzione e lo stato di diritto».

Questo è stato interpretato come un velato riferimento al governo pakistano che ha ritardato le elezioni provinciali in Punjab e Khyber Pakhtunkhwa, nonostante un requisito costituzionale e gli ordini del tribunale di tenerle. Questa è una questione centrale nell’aspra disputa della coalizione di governo con il leader dell’opposizione e il primo Ministro estromesso Imran Khan, che ha spinto su elezioni locali e federali per riconquistare il suo posto.

I funzionari del governo non hanno preso di buon grado le osservazioni. Aisha Ghaus Pasha, ministro delle finanze e delle entrate del Pakistan, ha definito l’interferenza dei commenti di Porter. «La condotta del Pakistan era in linea con la legge», ha detto ai media locali.

Eppure il Pakistan non può permettersi di inimicarsi il Fondo. L’Fmi ha finora pagato 3,9 miliardi di dollari del sostegno previsto al Pakistan, che ora sta lottando per superare la nona revisione del programma per sbloccare una tranche di quasi 1,2 miliardi di dollari. Un totale di 11 revisioni dovrebbero essere approvate entro la fine di giugno per ricevere il resto completo. E l’agenzia di rating globale Moody’s ha avvertito che il Pakistan potrebbe trovarsi di fronte a un default se non si assicurasse un altro pacchetto del Fmi per il prossimo anno fiscale, che inizierà a luglio.

Le riserve estere del Pakistan sono scese a circa 4,2 miliardi di dollari a metà maggio. Questo è sufficiente solo per circa un mese di importazioni. Tre mesi di copertura delle importazioni sono considerati il limite consigliabile.

Senza un accordo con il Fmi, sarà praticamente impossibile per il Pakistan organizzare prestiti per ripagare i suoi impegni di finanziamento commerciale esterno e interno. Gli impegni di finanziamento esterno sono di 25 miliardi di dollari nel prossimo anno fiscale. Le prospettive del Pakistan di ottenere un salvataggio del Fmi dipendono in gran parte dalla stabilità e dalla continuità politica, che rendono importanti le elezioni.

Come si è visto lo scorso anno nel vicino Sri Lanka, un default sovrano porterebbe a carenze di cibo, medicine e carburante, poiché il Pakistan non sarebbe in grado di importare le forniture. Un altro rischio è l’iperinflazione, che probabilmente aggraverebbe lo sconvolgimento sociale in un paese già scosso dalle proteste dei sostenitori di Imran Khan, oltre che da un’ondata di terrorismo.

Il ministro delle finanze pakistano Ishaq Dar ha negato che il Pakistan andrà in default in qualsiasi momento nel prossimo futuro e ha recentemente promesso di condividere i dettagli del prossimo bilancio del paese con il Fmi per aiutare a sbloccare i finanziamenti.

Gli esperti suggeriscono che la soluzione a lungo termine ai problemi economici del Pakistan sia un aggiustamento strutturale che allenti la morsa dell’élite sulle risorse statali.

Maddalena Ingrao