PAKISTAN. La produzione di oppio supera quella dell’Afghanistan 

Il Pakistan ha superato l’Afghanistan come principale fonte mondiale di oppio, uno sviluppo che, avvertono gli esperti, potrebbe iniettare milioni di dollari nelle reti terroristiche e ridisegnare il panorama della sicurezza della regione.

Stando a quanto riportano il Telegraph e ArianaNews, la coltivazione di papavero su larga scala e a cielo aperto è ora più diffusa in Pakistan che in Afghanistan, suscitando allarme tra gli osservatori regionali e internazionali.

David Mansfield, una delle massime autorità in materia di traffico di droga, ha sottolineato la tendenza: “Molti campi di papavero in Pakistan sono più grandi di cinque ettari e si trovano vicino ad aree popolate. Entro il 2025, la produzione di oppio dell’Afghanistan sarà probabilmente significativamente inferiore a quella del Pakistan, e i profitti derivanti dal commercio di papavero da oppio pakistano finiranno probabilmente nelle mani di gruppi terroristici, rappresentando una seria minaccia per la stabilità regionale”.

Per decenni, l’Afghanistan ha detenuto il titolo di principale produttore mondiale di oppio. Questo predominio è terminato dopo che l’Emirato Islamico è tornato al potere nel 2021 e ha imposto un divieto assoluto alla coltivazione, alla produzione e al traffico di stupefacenti.

La Guida Suprema dell’Emirato Islamico ha dichiarato il divieto a livello nazionale, portando a quello che gli osservatori hanno descritto come un crollo senza precedenti nella produzione di droga in Afghanistan.

I funzionari afghani insistono sul fatto che a nessun individuo o gruppo sia consentito coltivare, produrre o trafficare stupefacenti, e gli osservatori internazionali hanno confermato questa affermazione.

Nel 2024, l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha segnalato un calo del 95% nella coltivazione di oppio in Afghanistan, una delle riduzioni più drastiche della storia moderna.

Con lo spostamento del traffico di oppio oltre confine, gli analisti della sicurezza ora avvertono che l’espansione dell’economia della droga in Pakistan potrebbe rafforzare gli elementi estremisti e destabilizzare non solo il Paese stesso, ma anche l’intera regione.

Lucia Giannini

