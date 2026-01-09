PAKISTAN. J17 per l’aviazione saudita 

Pakistan e Arabia Saudita sono in trattative per convertire circa 2 miliardi di dollari di prestiti sauditi in un accordo per la fornitura di caccia JF-17, rafforzando la cooperazione militare mesi dopo la firma di un patto di mutua difesa tra le due nazioni lo scorso anno.

I colloqui sottolineano come i due alleati si stiano muovendo per rendere operativa la cooperazione in materia di difesa in un momento in cui il Pakistan sta affrontando gravi difficoltà finanziarie e l’Arabia Saudita sta rimodellando le sue partnership in materia di sicurezza per tutelarsi dall’incertezza sugli impegni degli Stati Uniti in Medio Oriente, riporta Reuters.

L’accordo di mutua difesa è stato firmato in seguito agli attacchi israeliani contro quelli che ha definito obiettivi di Hamas a Doha, un attacco che ha scosso la regione del Golfo. Stando alle fonti dell’agenzia britannica, le discussioni si sono limitate alla fornitura di caccia JF-17 Thunder, il velivolo da combattimento leggero sviluppato congiuntamente da Pakistan e Cina e prodotto in Pakistan, inoltre questi jet erano l’opzione principale tra le altre in discussione.

L’accordo totale varrebbe 4 miliardi di dollari, con ulteriori 2 miliardi di dollari da spendere in equipaggiamenti oltre alla conversione del prestito.

Il capo dell’aeronautica pakistana, Zaheer Ahmed Baber Sidhu, si trovava in Arabia Saudita questa settimana per discutere di “cooperazione bilaterale in materia di difesa, contesto di sicurezza regionale e future vie di collaborazione” con il suo omologo, il tenente generale Turki bin Bander bin Abdulaziz, ha dichiarato giovedì l’esercito pakistano in una nota.

Il Pakistan è in trattative o ha finalizzato accordi con sei paesi per la fornitura di equipaggiamenti, tra cui JF-17, sistemi elettronici e sistemi d’arma per i jet. Tra questi paesi c’è quindi anche l’Arabia Saudita.

La commerciabilità del JF-17 è aumentata perché “è stato testato ed è stato utilizzato in combattimento”, prosegue Reuters, oltre che essere “conveniente”. Il Pakistan ha affermato che l’aereo è stato schierato durante il conflitto con l’India nel maggio dello scorso anno.

Il patto di mutua difesa, firmato a settembre 2025, impegna entrambe le parti a trattare qualsiasi aggressione contro uno dei due paesi come un attacco a entrambi, consolidando significativamente una partnership di sicurezza decennale.

Il Pakistan fornisce da tempo supporto militare al regno, inclusi schieramenti di addestramento e consulenza, mentre l’Arabia Saudita è ripetutamente intervenuta per sostenere finanziariamente il Pakistan durante i periodi di difficoltà economica.

Nel 2018, Riyadh ha annunciato un pacchetto di sostegno da 6 miliardi di dollari per il Pakistan, che includeva un deposito di 3 miliardi di dollari presso la banca centrale e 3 miliardi di dollari di forniture di petrolio con pagamento dilazionato.

Da allora, l’Arabia Saudita ha prorogato i depositi più volte, incluso un differimento di 1,2 miliardi di dollari lo scorso anno, aiutando Islamabad a stabilizzare le sue riserve valutarie in un contesto di croniche pressioni sulla bilancia dei pagamenti.

Negli ultimi mesi, il Pakistan ha intensificato le attività di difesa, nel tentativo di espandere le esportazioni di armi e monetizzare la propria industria bellica nazionale. Il mese scorso, Islamabad ha concluso un accordo per la vendita di armi del valore di oltre 4 miliardi di dollari con l’Esercito Nazionale Libico (Libyan National Army), una delle più grandi vendite di armi mai effettuate dal Paese, che include caccia JF-17 e aerei da addestramento.

Il Pakistan ha anche tenuto colloqui con il Bangladesh sulla possibile vendita di JF-17, mentre amplia le sue ambizioni di fornitura di armi oltre l’Asia meridionale e il Medio Oriente.

Martedì scorso, il ministro della Difesa pakistano ha affermato che il successo della sua industria bellica potrebbe trasformare le prospettive economiche del Paese. “I nostri aerei sono stati testati e stiamo ricevendo così tanti ordini che il Pakistan potrebbe non aver più bisogno del Fondo Monetario Internazionale entro sei mesi”, ha dichiarato Khawaja Asif all’emittente Geo News.

Il Pakistan è attualmente soggetto a un programma del FMI da 7 miliardi di dollari, il suo 24°, che ha fatto seguito a un accordo a breve termine da 3 miliardi di dollari che ha contribuito a scongiurare un default sovrano nel 2023. Il Pakistan si è assicurato il sostegno del Fondo dopo che l’Arabia Saudita e altri alleati del Golfo hanno fornito rinnovi finanziari e di deposito.

Tommaso Dal Passo

