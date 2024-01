PAKISTAN. Islamabad e Teheran fanno pace, ma i beluci non ci stanno

La decisione del Pakistan e dell’Iran di ripristinare le loro relazioni dopo gli attacchi missilistici sui gruppi militanti è messa in ombra dal rischio che tali gruppi continuino a fungere da elementi perturbatori in un’area sempre più instabile.

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha visitato il 29 gennaio il Pakistan e ha incontrato il primo Mnistro ad interim Anwaar ul-Haq Kakar e il capo dell’esercito Syed Asim Munir, prima di tenere una conferenza stampa congiunta con il suo omologo pakistano, il ministro degli Esteri Jalil Abbas Jilani, riporta Nikkei.

Le due parti hanno promesso di rispettare la sovranità reciproca e di espandere la cooperazione in materia di sicurezza; Abdollahian ha affermato: «Non permetteremo ai terroristi di mettere in pericolo e minacciare la sicurezza delle due nazioni». L’Iran aveva lanciato la prima salva all’inizio di gennaio, prendendo di mira le presunte basi di un gruppo militante nella provincia pakistana del Balochistan. Islamabad ha risposto sparando giorni dopo sui “nascondigli terroristici” nella provincia iraniana del Sistan e del Baluchistan.

Ma ancor prima che iniziassero i colloqui, i militanti avevano già scosso nuovamente i legami uccidendo dei lavoratori pakistani in Iran durante il fine settimana.

Il 2 gennaio, in Iran, militanti non identificati hanno preso d’assalto un complesso nella città di Saravan nel Sistan-Baluchistan, a 55 chilometri dal confine pakistano e non lontano da dove il Pakistan ha condotto i suoi attacchi aerei.

Tredici lavoratori pakistani vivevano nel complesso. Gli aggressori ne hanno uccisi nove, principalmente meccanici e aiutanti. Secondo i media locali, un parente di uno dei lavoratori uccisi ha detto che gli aggressori cantavano dicendo che le uccisioni erano una vendetta per gli attacchi del Pakistan in Iran.

L’Esercito di Liberazione del Baloch (BLA), un’organizzazione separatista messa fuori legge dal Pakistan, ha negato il coinvolgimento nell’uccisione dei lavoratori attraverso un comunicato stampa. Ma gli esperti temono che separatisti e gruppi estremisti religiosi come Jaish al-Adl vogliano ostacolare gli sforzi di normalizzazione tra i vicini.

Abdollahian ha anche sostenuto durante la conferenza stampa che non vi è dubbio che i militanti nelle zone di confine tra Pakistan e Iran siano diretti e sostenuti da paesi terzi. Questi paesi, ha detto, «non favoriscono mai alcuna buona azione in linea con i benefici dei governi e delle nazioni iraniani e pakistani».

Sebbene possa esserci del vero nell’affermazione di Abdollahian sui paesi terzi, rappresenta un tentativo di esternalizzare il problema della militanza vicino al confine senza affrontare le questioni fondamentali.

Durante la sua visita, il ministro degli Esteri iraniano ha anche annunciato che ufficiali di collegamento saranno di stanza a Turbat, in Pakistan, e a Zahidan, in Iran, per il coordinamento delle frontiere.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/