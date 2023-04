PAKISTAN. Islamabad compra greggio da Mosca

Il Pakistan ha effettuato il primo ordine di greggio russo scontato nell’ambito di un accordo stipulato tra Islamabad e Mosca, ha dichiarato il ministro del Petrolio del Paese, con un carico che attraccherà al porto di Karachi a maggio.

L’acquisto da parte del Pakistan offre alla Russia un nuovo sbocco, che si aggiunge alle crescenti vendite di Mosca all’India e alla Cina, mentre il petrolio viene reindirizzato dai mercati occidentali a causa del conflitto in Ucraina, riporta Reuters.

In quanto alleato occidentale di lunga data e acerrimo rivale della vicina India, storicamente più vicina a Mosca, l’accordo sul greggio sarebbe stato difficile da accettare per il Pakistan, che però ha un grande bisogno di finanziamenti.

Il greggio scontato offre una tregua mentre il Pakistan si trova ad affrontare una grave crisi della bilancia dei pagamenti, con il rischio di un’insolvenza sui suoi obblighi di debito. Le riserve di valuta estera detenute dalla banca centrale sono appena sufficienti a coprire quattro settimane di importazioni controllate.

Le importazioni di energia costituiscono la maggior parte dei pagamenti esterni del Paese.

Secondo l’accordo, il Pakistan acquisterà solo greggio e non combustibili raffinati, ha dichiarato il ministro Musadik Malik. Si prevede che le importazioni raggiungano i 100.000 barili al giorno (bpd) se la prima transazione andrà a buon fine, ha dichiarato.

«I nostri ordini sono già pronti, li abbiamo già fatti», ha detto, confermando le informazioni basate sulle fonti secondo cui il Paese non avrebbe acquistato prodotti raffinati.

Stando a Reuters che l’accordo finale è stato raggiunto nei giorni scorsi.

Negli ultimi mesi le principali compagnie petrolifere russe hanno discusso della possibile fornitura di petrolio Ural al Pakistan.

Islamabad ha importato 154.000 bpd di petrolio nel 2022, circa in linea con l’anno precedente, secondo i dati della società di analisi Kpler.

Il greggio è stato fornito prevalentemente dal primo esportatore mondiale, l’Arabia Saudita, seguito dagli Emirati Arabi Uniti. I 100.000 bpd provenienti dalla Russia, in teoria, riducono notevolmente il fabbisogno di carburante mediorientale del Pakistan.

Il dollaro statunitense è storicamente la valuta del commercio petrolifero, ma la guerra in Ucraina ha eroso il suo dominio, in quanto la Russia evita di ricevere una valuta che le è stata in gran parte bloccata dalle sanzioni occidentali.

Nel frattempo, la crisi economica del Pakistan significa che è disperatamente a corto di valuta forte.

Malik ha rifiutato di dire se lo yuan cinese e il dirham degli Emirati Arabi Uniti saranno utilizzati per le transazioni. Non ha nemmeno commentato il tasso di importazione.

La Pakistan Refinery Limited raffinerà inizialmente il greggio russo in via sperimentale, seguita dalla Pak-Arab Refinery Limited (Parco) e da altre raffinerie, ha dichiarato Malik.

Nell’ambito delle sanzioni contro Mosca, i Paesi occidentali hanno imposto un tetto massimo di 60 dollari al barile all’acquisto di petrolio russo per cercare di limitare le entrate della Russia per i combattimenti in Ucraina.

L’India e la Cina, tuttavia, hanno pagato prezzi superiori al tetto, secondo Reuters. Il ministro dell’Energia russo Nikolay Shulginov ha guidato una delegazione a Islamabad a gennaio, dopo la quale ha dichiarato che le esportazioni di petrolio verso il Pakistan potrebbero iniziare dopo marzo.

A sua volta, Malik ha portato una delegazione a Mosca per negoziare l’accordo alla fine dello scorso anno.

Dall’inizio di febbraio il Pakistan e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) sono impegnati in negoziati per l’erogazione di una tranche di 1,1 miliardi di dollari di un piano di salvataggio da 6,5 miliardi di dollari concordato nel 2019.

Antonio Albanese