PAKISTAN. Il dilemma pakistano su Gaza: andare o non andare?

Il generale Asim Munir dovrebbe volare a Washington per incontrare il presidente Donald Trump nelle prossime settimane per un terzo incontro in sei mesi, che probabilmente si concentrerà sulla forza di stabilizzazione di Gaza.

Stando a Reuters, il piano di Trump per Gaza in 20 punti prevede una forza composta da nazioni musulmane per supervisionare un periodo di transizione per la ricostruzione e la ripresa economica nel territorio palestinese devastato dalla guerra, decimato da oltre due anni di bombardamenti militari israeliani.

Molti paesi sono diffidenti nei confronti della missione di smilitarizzazione di Hamas, che potrebbe trascinarli nel conflitto e avere ripercussioni interne. Ma Munir ha costruito uno stretto rapporto con Trump per riparare anni di sfiducia tra Washington e Islamabad. A giugno, è stato premiato con un pranzo alla Casa Bianca: la prima volta che un presidente statunitense ha ospitato il capo dell’esercito pakistano da solo, senza funzionari civili.

Il Pakistan, l’unico paese musulmano al mondo dotato di armi nucleari, ha un esercito addestrato e avendo una solida esperienza bellica con la rivale India tre volte e avendo avuto un breve conflitto quest’estate.

Ha anche affrontato insurrezioni nelle sue regioni più remote ed è attualmente coinvolto in una dura guerra con militanti islamisti che, a suo dire, operano dall’Afghanistan.

La forza militare del Pakistan implica di fatto una maggiore pressione su Munir affinché esprima appieno le sue capacità militari.

Il Ministro degli Esteri pakistano Ishaq Dar ha dichiarato il mese scorso che Islamabad potrebbe prendere in considerazione l’invio di truppe per il mantenimento della pace, ma che disarmare Hamas “non è compito nostro”.

Munir è stato nominato all’inizio di questo mese capo delle forze di difesa, a capo anche dell’aeronautica e della marina, con un’estensione dell’incarico fino al 2030. Conserverà per sempre il suo titolo di feldmaresciallo, oltre a godere dell’immunità a vita da qualsiasi procedimento penale in base agli emendamenti costituzionali che il governo civile pakistano ha fatto approvare dal parlamento alla fine del mese scorso.

Nelle ultime settimane, Munir ha incontrato leader militari e civili di paesi come Indonesia, Malesia, Arabia Saudita, Turchia, Giordania, Egitto e Qatar, secondo le dichiarazioni dei militari, che Siddiqa ha definito consultazioni sulla forza di Gaza.

Ma la grande preoccupazione in patria è che il coinvolgimento delle truppe pakistane a Gaza, nell’ambito di un piano sostenuto dagli Stati Uniti, potrebbe riaccendere le proteste dei partiti islamisti pakistani, profondamente contrari agli Stati Uniti e a Israele.

Un potente e violento partito islamista anti-israeliano che si batte per il rispetto delle rigidissime leggi pakistane sulla blasfemia è stato messo al bando a ottobre.

Le autorità hanno arrestato i suoi leader e oltre 1.500 sostenitori e ne hanno sequestrato beni e conti bancari in una repressione continua, hanno affermato i funzionari. Sebbene Islamabad abbia messo fuori legge il gruppo, la sua ideologia è ancora viva.

Anche il partito dell’ex premier incarcerato Imran Khan, i cui sostenitori hanno ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni nazionali del 2024 e godono di un ampio sostegno pubblico, ha come “bestia nera“ Munir.

Per gli studiosi pakistani, il rischio interno è elevato. “Se la situazione dovesse degenerare una volta che le forze di Gaza saranno sul campo, causeranno rapidamente problemi. La gente dirà che Asim Munir sta eseguendo gli ordini di Israele”, con tutto ciò che ne consegue.

Antonio Albanese

