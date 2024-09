PAKISTAN. Fallimento evitato all’ultimo minuto dal prestito FMI

Il leader del Pakistan sta salutando un nuovo prestito da 7 miliardi di dollari del FMI come l’ultimo salvataggio del suo paese, ma Islamabad è stata costretta a fare grandi concessioni per concludere l’accordo, tra cui l’eliminazione delle zone economiche speciali sostenute dalla Cina.

L’FMI ha approvato il prestito di 37 mesi mercoledì scorso, dopo un ritardo insolitamente lungo che aveva sollevato timori sul futuro dell’accordo, in seguito a un accordo iniziale a luglio, riporta Nikkei.

Sebbene l’economia della nazione sud asiatica si sia stabilizzata da quando è stata vicina al default la scorsa estate, dipende dai salvataggi del FMI e dai prestiti dei paesi amici per onorare il suo enorme debito, che assorbe metà delle sue entrate annuali, riporta AFP.

L’FMI ha affermato che avrebbe emesso un “erogazione immediata” di circa 1 miliardo di dollari. “L’anno scorso abbiamo assistito a un gradito ritorno alla stabilità economica in Pakistan”, ha detto ai giornalisti il ​​capo della missione del FMI in Pakistan, Nathan Porter. “La sfida che il Pakistan deve affrontare ora è quella di andare oltre questo rinnovato senso di stabilità e andare verso una crescita più forte e sostenuta, con i suoi benefici condivisi in modo più ampio e uniforme nella società”, ha poi aggiunto.

Il Pakistan ha accettato l’accordo a luglio, il suo 24° pagamento al FMI dal 1958, in cambio di riforme impopolari, tra cui la riduzione dei sussidi energetici e l’ampliamento della sua base imponibile cronicamente bassa.

Parlando a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il primo Ministro Shehbaz Sharif ha affermato che l’accordo è stato raggiunto grazie al “grande sostegno” di Arabia Saudita, Cina ed Emirati Arabi Uniti.

“Nella fase finale, le condizioni del FMI erano legate alla Cina. Il modo in cui il governo cinese ci ha sostenuto e rafforzato durante questo periodo è qualcosa per cui sono veramente grato”, ha detto ai giornalisti poco prima che l’accordo fosse annunciato.

Il mese scorso, il Pakistan stava negoziando un prestito di 12 miliardi di dollari riprofilato da finanziatori bilaterali. L’importo comprendeva 5 miliardi di dollari dall’Arabia Saudita, 4 miliardi di dollari dalla Cina e 3 miliardi di dollari dagli Emirati Arabi Uniti per un periodo di tre-cinque anni.

Porter ha affermato che tutti e tre i paesi hanno “fornito significative garanzie finanziarie”, oltre a questi impegni a rinnovare i 12 miliardi di dollari di prestiti esistenti.

Reagendo alla notizia, la borsa del Pakistan ha brevemente raggiunto un nuovo massimo storico prima di perdere terreno negli scambi successivi.

Alla fine del 2023, il Pakistan, da tempo bloccato in un ciclo di crisi politiche ed economiche sovrapposte, aveva accumulato un debito totale di oltre 250 miliardi di dollari, ovvero il 74 percento del PIL, secondo il FMI. Circa il 40 percento del suo debito è dovuto a creditori esterni in valute estere. Il suo più grande creditore estero è la Cina e le banche commerciali cinesi, con poco meno di 30 miliardi di dollari, seguite dalla Banca Mondiale con oltre 20 miliardi, secondo il rapporto.

L’anno scorso il paese è arrivato sull’orlo del default mentre l’economia si è ridotta in mezzo al caos politico a seguito delle catastrofiche inondazioni monsoniche del 2022 e decenni di cattiva gestione, nonché una crisi economica globale.

Islamabad ha lottato per mesi con i funzionari del FMI per sbloccare l’ultimo prestito, che è arrivato a condizione di riforme tra cui l’aumento delle bollette domestiche per porre rimedio a un settore energetico permanentemente colpito dalla crisi e l’aumento di pietose entrate fiscali. In una nazione di oltre 240 milioni di persone in cui la maggior parte dei lavori è nel settore informale, solo 5,2 milioni hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2022.

Il FMI ha affermato che il Pakistan “ha adottato misure chiave per ripristinare la stabilità economica con riforme coerenti”. Ma “nonostante questi progressi, le vulnerabilità e le sfide strutturali del Pakistan restano formidabili”, ha avvertito. “Un ambiente imprenditoriale difficile, una governance debole e un ruolo sproporzionato dello Stato ostacolano gli investimenti, che restano molto bassi rispetto ai pari”, ha aggiunto.

Il pacchetto di salvataggio, riporta MEMO, include un programma pluriennale di riforme; si concentrerà sul rafforzamento fiscale, sulle riforme della politica monetaria e sugli sforzi per migliorare la resilienza economica.

Il governo pakistano ha accolto con favore la decisione del FMI, esprimendo la speranza che il pacchetto stabilizzerà l’economia e ripristinerà la fiducia degli investitori. Tuttavia, gli analisti avvertono che la strada da percorrere sarà impegnativa, poiché il paese dovrà affrontare riforme difficili per superare la sua attuale crisi economica.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/