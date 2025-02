PAKISTAN. Asini pakistani ai cinesi per colmare il debito CPEC

Il porto di Gwadar in Pakistan sarebbe dovuto diventare la nuova Singapore nelle intenzioni di Pechino, ma non è ancora riuscito a diventare un hub commerciale, seppure abbia anche un aeroporto internazionale attualmente sotto utilizzato.

Ora, la città con il suo porto in acque profonde sottoutilizzato, pietra angolare del corridoio economico Cina-Pakistan, Cpec, da 50 miliardi di dollari, è lo scenario di una nuova attività che coinvolge cinesi e pakistani: il traffico di somari, riporta Nikkei.

L’accordo del Pakistan per esportare carne e pelli di 200.000 asini all’anno in Cina è una parte importante del collegamento tra le due nazioni. In base all’accordo, il Pakistan si è impegnato a fornire 216.000 pelli e carne di asino all’anno. Tuttavia, la Cina sta cercando di espandere ulteriormente questo accordo proponendo l’istituzione di macelli vicino al porto di Karachi, riporta Times of India.

Solo per l’export, sono sorti o sono in costruzione nuovi macelli a Gwadar. Il Pakistan ospita attualmente circa 5,9 milioni di asini, il che lo rende la terza popolazione di somari più grande al mondo. Si prevede che il Pakistan guadagnerà milioni da questo commercio. La Cina, con la sua elevata domanda di pelli d’asino per medicine tradizionali come l’ejiao, e il Pakistan, con un crescente settore zootecnico, ne trarranno beneficio economico. il ministero della Sicurezza alimentare e della Ricerca pakistana ha spiegato che le sfide logistiche hanno reso più fattibile l’esportazione di sottoprodotti. Il Ministero ha anche reso noto il crescente interesse da parte delle aziende cinesi nell’istituire ulteriori macelli per asini in tutto il Pakistan, rafforzando ulteriormente l’infrastruttura di esportazione.

La Cina importa asini dal Pakistan principalmente per soddisfare la crescente domanda di ejiao, una medicina tradizionale fatta di gelatina di pelle d’asino. L’ejiao è molto apprezzato nella medicina tradizionale cinese per i suoi presunti benefici per la salute, che includono il miglioramento della circolazione sanguigna, il miglioramento della qualità della pelle e il trattamento di vari disturbi. Tuttavia, la popolazione di asini della Cina ha registrato un forte calo a causa dell’aumento della domanda e della mancanza di pratiche di allevamento sostenibili.

Non solo dal Pakistan, la Cina ha importato asini da paesi africani lontani come Nigeria, Etiopia e Botswana.

Noto anche come “colla corii asini” o “colla di pelle d’asino”, l’e-jiao è una gelatina fatta di pelle d’asino che viene mescolata con erbe e altri ingredienti. Si ritiene che abbia proprietà che rafforzano il sangue, fermano le emorragie e migliorano la qualità del sonno e dei fluidi vitali. L’industria dell’e-jiao richiede circa 5,9 milioni di pelli d’asino all’anno.

Inoltre, nella provincia cinese di Hebei, la carne d’asino è una prelibatezza popolare. Gli hamburger di carne d’asino, “lǘròu huǒshāo” in cinese, sono un cibo da strada popolare e una specialità nelle città di Baoding e Hejian.

Per colmare questa lacuna, la Cina ha dovuto cercare aiuto all’estero. Il Pakistan, con la sua significativa popolazione di asini, è diventato il partner chiave della Cina, visto il rapporto creditore – debitore che lega le due nazioni: secondo i dati del 2022, il Pakistan ha un debito cinese di 26,6 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese al mondo.

Maddalena Ingroia

