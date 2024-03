PAKISTAN. Accordo con l’FMI. Governo salvo?

Il Fondo monetario internazionale ha dichiarato il 20 marzo di aver raggiunto un accordo a livello di staff con il Pakistan, che, se approvato dal suo consiglio, sborserà 1,1 miliardi di dollari per l’economia in crisi del paese dell’Asia meridionale alle prese con un equilibrio di crisi dei pagamenti.

I fondi rappresentano la tranche finale di un pacchetto di salvataggio all’ultimo respiro da 3 miliardi di dollari garantito dal Pakistan l’estate scorsa, che ha evitato il default del debito sovrano. Anche Islamabad sta cercando un altro piano di salvataggio a lungo termine.

“La squadra dell’FMI ha raggiunto un accordo a livello di personale con le autorità pakistane sulla seconda e ultima revisione del programma di stabilizzazione del Pakistan”, ha affermato l’FMI in una nota.

“Questo accordo è soggetto all’approvazione del comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale”, ha aggiunto. L’accordo scade l’11 aprile e mentre il Pakistan deve ancora essere aggiunto al calendario del comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale, i funzionari affermano che l’approvazione del consiglio è prevista per aprile, riporta Reuters.

L’accordo arriva dopo che la missione del FMI ha tenuto cinque giorni di colloqui con i funzionari pakistani per rivedere i parametri fiscali fissati per il prestito.

“La posizione economica e finanziaria del Pakistan è migliorata nei mesi successivi alla prima revisione, con la crescita e la fiducia che continuano a riprendersi grazie ad una prudente gestione politica e alla ripresa degli afflussi da parte di partner multilaterali e bilaterali”, ha affermato l’FMI.

Tuttavia, la crescita dovrebbe essere modesta quest’anno e l’inflazione rimane ben al di sopra dell’obiettivo, poiché il Pakistan ha bisogno di ulteriori riforme politiche per affrontare le sue “vulnerabilità economiche”, ha aggiunto l’istituto di credito.

I titoli sovrani in dollari del Pakistan hanno registrato un rally, con diversi guadagni di oltre l’1%. Tutte le sue obbligazioni sovrane in dollari sono state scambiate sopra i 75 centesimi sul dollaro dopo un notevole rally registrato quest’anno. La scadenza del 2026 è stata offerta a 88,53 centesimi, 21 centesimi in più rispetto a gennaio e più di 50 centesimi al di sopra del livello di un anno fa.

Il Fondo monetario internazionale ha affermato che il Pakistan ha espresso interesse per un altro piano di salvataggio durante i colloqui di revisione, con discussioni su un programma a medio termine che dovrebbero iniziare nei prossimi mesi.

Mercoledì il primo ministro Shehbaz Sharif ha detto al suo gabinetto che il Pakistan ha bisogno di un nuovo prestito del FMI, aggiungendo che l’aumento della base imponibile è obbligatorio per garantire questo accordo.

“L’accordo del FMI migliorerà l’economia del paese”, ha detto il ministro delle Finanze Muhammad Aurangzeb nel briefing del governo, secondo una dichiarazione dell’ufficio di Sharif. Il governo non ha dichiarato ufficialmente l’entità dei finanziamenti aggiuntivi che sta cercando. Bloomberg ha riferito a febbraio che il Pakistan intendeva chiedere un prestito di almeno 6 miliardi di dollari.

Prima dell’accordo di stand-by, il Pakistan ha dovuto soddisfare le condizioni del FMI, tra cui la revisione del proprio bilancio, l’aumento dei tassi di interesse, nonché la generazione di entrate attraverso più tasse e l’aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas.

Ha inoltre raccomandato riforme nelle imprese statali in perdita, tra cui la compagnia di bandiera nazionale, Pakistan International Airline (PIA), che Islamabad ha già messo in vendita.

Il governo ha inoltre approvato la creazione di una holding per parcheggiare il debito e le passività della compagnia aerea, si legge nel comunicato, definendola un’importante pietra miliare verso la sua privatizzazione.

Il Fondo monetario internazionale ha affermato che il governo è impegnato a portare avanti queste misure e ha chiesto di ampliare la base imponibile e di adeguare le tariffe di elettricità e gas.

Maddalena Ingrao

