PAKISTAN. A novembre si apre la caccia al clandestino

Il Pakistan ha ordinato a tutti gli immigrati privi di documenti, tra cui 1,7 milioni di afgani, di lasciare il paese entro il 1° novembre, minacciando deportazioni di massa per coloro che vi rimarranno.

Il primo Ministro provvisorio Anwaar-ul-Haq Kakar ha approvato il piano il 3 ottobre in un incontro con i massimi funzionari civili e militari a Islamabad, riporta VoA.

«Tutti gli immigrati clandestini residenti in Pakistan hanno tempo fino al 1 novembre per tornare volontariamente nei loro paesi», ha detto il ministro degli Interni Sarfaraz Bugti in una conferenza stampa post-incontro. «E se non riescono a partire entro la scadenza, tutte le nostre forze dell’ordine statali scateneranno un’operazione di ampio spettro per arrestarli e allontanarli».

Bugti non ha fornito dati sugli immigrati privi di documenti in Pakistan, ma stima che tra loro ci siano più di 1,7 milioni di afghani.

Ha detto che i funzionari hanno anche deciso che gli afghani potranno entrare in Pakistan solo con un passaporto e un visto validi a partire dal 1° novembre.

La politica del “documento” sostituirà la pratica decennale di concedere permessi di viaggio speciali a individui appartenenti a tribù divise a cavallo del confine di quasi 2.600 chilometri tra Pakistan e Afghanistan.

La repressione degli immigrati afghani privi di documenti deriva da una drammatica ondata di attacchi terroristici in Pakistan negli ultimi mesi. I funzionari affermano che la violenza mortale viene diretta dai santuari militanti in Afghanistan.

«Da gennaio abbiamo subito 24 attentati suicidi, e 14 di questi sono stati compiuti da cittadini afghani», ha detto Bugti. Ha aggiunto che otto degli 11 militanti che hanno recentemente fatto irruzione in due installazioni militari pakistane nella provincia sudoccidentale del Baluchistan erano afghani: «Abbiamo prove che gli afgani sono stati coinvolti in questi attacchi e stiamo affrontando la questione attraverso il nostro ministero degli Esteri con le autorità talebane in Afghanistan», ha detto.

Il Ministro ha affermato che il coinvolgimento degli afghani nelle violenze contro il Pakistan dimostra che «non stanno onorando l’editto» di Hibatullah Akhunddza, il leader supremo dei talebani, che vieta attacchi oltre frontiera: «Speriamo e lo rispettiamo molto e ci aspettiamo che il suo editto venga applicato nella lettera e nello spirito», ha detto Bugti.

Islamabad sostiene che i leader e i militanti di Tehrik-i-Taliban Pakistan, o TTP, si sono trasferiti in Afghanistan da quando i talebani hanno preso il potere due anni fa e hanno intensificato gli attacchi transfrontalieri.

Di fatto le autorità afghane a Kabul negano di consentire al TTP o a qualsiasi altro gruppo di minacciare altri paesi, in particolare il Pakistan, in linea con i loro impegni antiterrorismo.

Il ministro Bugti ha affermato che più di 1,4 milioni di afghani che risiedono in Pakistan come rifugiati ufficialmente designati e 850.000 cittadini afghani titolari di carta di credito non sono l’obiettivo della campagna di deportazione.

Il Pakistan rilascerebbe solo il numero di visti che riesce a gestire se gli aspiranti deportati afghani volessero tornare nel paese, ha detto Bugti: «Abbiamo la capacità, ma è nostra prerogativa decidere quanti di loro vogliamo ospitare e quanti visti dobbiamo rilasciare».

