PAESI BASSI. La Shell in tribunale: troppa riduzione di gas serra ostacola la lotta al cambiamento climatico

La Shell ha dichiarato martedì davanti a un tribunale olandese che un’ordinanza del 2021 che prevede di ridurre drasticamente le emissioni di gas serra è priva di base giuridica e rischia di ostacolare la lotta contro il cambiamento climatico.

In una sentenza storica che ha scioccato il settore energetico, un tribunale olandese di grado inferiore nel 2021 ha ordinato alla Shell di ridurre le emissioni di carbonio che riscaldano il pianeta del 45% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019, riporta Reuters.

L’ordinanza riguardava non solo le emissioni della Shell, ma anche quelle causate dagli acquirenti e dagli utilizzatori dei suoi prodotti. Shell ha affermato che l’attuazione della sentenza la costringerebbe a ridurre la propria attività e porterebbe solo i clienti a spostarsi verso altri fornitori di carburante.

La crisi energetica innescata dall’invasione russa dell’Ucraina ha dimostrato l’importanza dei combustibili fossili, mentre i governi si sono affrettati ad aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto e hanno speso miliardi per compensare le famiglie per l’aumento dei prezzi dell’energia.

Gli avvocati di Shell hanno sottolineato gli investimenti della società nello sviluppo di combustibili non fossili e il suo sostegno all’accordo sul clima di Parigi e hanno affermato che gli obiettivi della società di ridurre le proprie emissioni vanno oltre l’ordine della corte.

Ma un ordine generale per ridurre le emissioni totali dei suoi prodotti del 45% è andato troppo oltre, poiché un’attuazione più ampia paralizzerebbe l’economia olandese.

Nonostante le obiezioni della Shell, Friends of the Earth Netherlands, che ha portato avanti il caso, si è detta fiduciosa nel presentare appello.

Shell all’inizio di questo mese ha indebolito l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio per il 2030 e ha eliminato quello per il 2035, citando le aspettative di una forte domanda di gas e l’incertezza nella transizione energetica, anche se ha affermato un piano per ridurre le emissioni a zero entro il 2050.

Shell ora mira a ridurre del 15-20% l’intensità netta di carbonio dei suoi prodotti energetici entro il 2030, rispetto ai livelli di intensità del 2016. In precedenza si era puntato a un taglio del 20%.

La corte ha programmato quattro giorni di udienze per l’appello questo mese. La sentenza è attesa nella seconda metà dell’anno. In genere è previsto un ulteriore appello alla Corte Suprema del paese, indipendentemente dall’esito di questo appello.

Lucia Giannini

