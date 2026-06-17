PAESI BASSI. Il “Tribunale Putin“ costa troppo. L’Aia chiede aiuto ai paesi UE

I Paesi Bassi, che ospitano il nuovo Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina, hanno richiesto ulteriori finanziamenti per rafforzare le proprie difese contro le minacce di interferenza e spionaggio da parte del “principale imputato”, il presidente russo Vladimir Putin.

Le autorità olandesi, la cui candidatura per ospitare il nuovo Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina è stata accettata tramite una gara informale, stanno valutando i costi per garantire la sicurezza del processo contro la Russia. Sebbene i trentasei Stati membri firmatari dell’accordo con il nuovo tribunale dell’Aia non abbiano ancora ricevuto il conto, molti di loro prevedono già una spesa considerevole, riporta Intelligence Online

La richiesta di compartecipazione alle spese da parte dell’Aia fa seguito a una riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, tenutasi a Chișinău, in Moldavia, il 14 e 15 maggio, durante la quale i Paesi Bassi hanno annunciato che avrebbero ospitato la prima fase dei lavori del tribunale. Le parti olandesi hanno aggiunto che non è stata ancora presa una decisione in merito alla seconda fase.

Conosciuto informalmente come il “Tribunale Putin”, questo tribunale speciale mira a perseguire la Russia per i crimini commessi contro l’Ucraina. Il tribunale spera di processare i responsabili di tali crimini, ovvero coloro che hanno preso la decisione di iniziare la guerra, in primis Vladimir Putin. Il presidente russo può essere processato solo dopo aver lasciato l’incarico, eventualmente in contumacia, e gode dell’immunità diplomatica, che il tribunale speciale non può revocare.

Dieci giorni dopo l’incontro nella capitale moldava, il 13 maggio Putin ha firmato una legge approvata dalla Duma che autorizza la Russia a utilizzare le forze armate per proteggere i propri cittadini detenuti da tribunali stranieri e organi giudiziari internazionali. La legge è stata approvata in risposta all’istituzione del tribunale speciale da parte della Corte penale internazionale (CPI), che nel marzo 2023 ha emesso sei mandati di arresto per funzionari russi, tra cui Putin, per crimini contro l’umanità.

La legge mira anche a tutelare i cittadini russi arrestati a bordo di navi appartenenti alla flotta ombra russa. Una legge simile è stata approvata negli Stati Uniti nel 2002, in concomitanza con l’istituzione della Corte penale internazionale all’Aia: l’American Servicemembers Protection Act, noto come “USAFPA” o “l’invasione dell’Aia”, poiché autorizzava l’uso di qualsiasi mezzo necessario per ottenere il rilascio del personale militare americano detenuto dal tribunale.

Le stime dell’Aia sui costi per la sicurezza del processo stanno destando seria preoccupazione in alcune capitali europee. Sebbene sia già stato raggiunto un accordo sulla ripartizione del budget tra i 36 Stati che hanno aderito al tribunale speciale, nonché con l’Unione Europea, i Paesi Bassi hanno annunciato ulteriori spese legate alla sicurezza.

In note al Parlamento olandese datate 28 ottobre 2025 e 27 gennaio 2026, il Ministero degli Affari Esteri olandese ha scritto che il tribunale potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza nazionale, in particolare quando giudici, avvocati e pubblici ministeri si recheranno nei Paesi Bassi. Il ministero ha sostenuto che la presenza di queste persone nel paese, sia temporaneamente che, qualora decidessero di rimanervi permanentemente, metterebbe a dura prova il sistema di sicurezza e protezione già sovraccarico, richiedendo l’assunzione di ulteriori 150-200 persone.

A Strasburgo è stata costituita una squadra di esperti per valutare i costi del procedimento, il che dovrebbe aiutare le autorità olandesi a determinare l’esatto ammontare delle spese. Il team, composto da dieci membri, dovrebbe trasferirsi nei Paesi Bassi entro la fine dell’anno.

Attualmente, il tribunale ad hoc è costretto a operare con un budget di 10 milioni di euro fornito dall’UE. Durante questa prima fase, i Paesi Bassi ritengono che sia il tribunale stesso che il Paese potrebbero essere presi di mira.

Il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato che la minaccia all’infrastruttura digitale del tribunale e del Paese ospitante, i Paesi Bassi, potrebbe aumentare durante la seconda fase del “tribunale Putin”, dopo la nomina dei giudici. Tali minacce potrebbero includere interferenze straniere indesiderate, come operazioni informatiche, campagne di disinformazione, atti di sabotaggio e spionaggio.

Le autorità olandesi non vogliono sostenere da sole i costi per garantire la sicurezza del tribunale. Nel tentativo di rassicurare il Parlamento e inviare un segnale agli Stati membri, il Ministero degli Affari Esteri ha proposto, nei suoi memorandum, che tutti i costi aggiuntivi relativi al progetto siano ripartiti tra gli Stati membri e non addebitati al Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese o ad altri enti.

La sede esatta del futuro tribunale dovrebbe essere annunciata nei prossimi mesi. La corte potrebbe essere istituita nella zona internazionale dell’Aia, dove una delle opzioni al vaglio è la costruzione di un campus per il tribunale, una prigione e altri edifici di supporto.

Le autorità olandesi hanno esperienza in questo settore. Una struttura speciale vicino all’aeroporto di Amsterdam-Schiphol è stata creata per il processo relativo al volo MH17, abbattuto nel 2014 nell’Ucraina orientale. Nel 2000, il processo ai responsabili dell’attentato di Lockerbie del 1988 in Scozia si è svolto nei Paesi Bassi, presso Camp Zeist, un’ex base americano-olandese.

Lucia Giannini

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