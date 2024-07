PACIFICO. La Banca Mondiale ha un piano salvabanche 

L’Australia e gli Stati Uniti stanno sostenendo l’iniziativa della Banca Mondiale per offrire aiuto finanziario alle isole del Pacifico. Alcuni dei 18 piccoli paesi e territori del Pacifico sono stati colpiti dalla chiusura delle banche occidentali perché il mercato è considerato rischioso e non redditizio a causa del suo basso livello di sviluppo.

Tuttavia, c’è stata la preoccupazione che queste piccole nazioni del Forum delle Isole del Pacifico potessero rischiare di essere tagliate fuori dalla finanza globale e che la Cina potesse riempire il vuoto nel regione, riporta AF.

La proposta del valore di 77 milioni di dollari consentirà inizialmente l’accesso di emergenza ai dollari o alle altre principali valute di cui le nazioni insulari avessero bisogno per il commercio e le rimesse se le banche occidentali tagliassero i legami, ha affermato la Banca Mondiale.

La regione è nel mezzi della battaglia tra superpotenze per l’influenza con la Cina che fa progressi costanti. Nauru, Isole Salomone e Kiribati hanno spostato il riconoscimento diplomatico da Taiwan a Pechino negli ultimi anni, e le Isole Salomone hanno stretto patti di sicurezza e di polizia con la Cina che hanno suscitato allarme negli Stati Uniti e in Australia.

I freni bancari dopo la crisi finanziaria del 2008 hanno reso i creditori occidentali cauti riguardo ai legami con il Pacifico, dove le banche e le autorità di regolamentazione spesso non hanno le risorse per individuare e perseguire i crimini finanziari, aumentando il rischio che le banche vengano coinvolte in una serie di scandali.

La Banca Mondiale ha tagliato le sue previsioni per la crescita della Cina il prossimo anno e ha avvertito che le economie in via di sviluppo dell’Asia orientale sono destinate a espandersi a uno dei tassi più bassi degli ultimi cinquant’anni.

Servono banche estere per turisti, commercio, rimesse.

Senza accesso alle banche estere, i paesi del Pacifico avrebbero difficoltà a ricevere rimesse, una componente chiave delle loro economie, ad accogliere i turisti o a commerciare con il resto del mondo.

Già con il declino della concorrenza, il costo delle rimesse è aumentato fino a diventare uno dei più alti a livello globale. Tra il 2011 e il 2022, la regione ha perso il 60% delle sue relazioni bancarie di corrispondenza, dove le banche occidentali collaborano con quelle locali per consentire transazioni in valute internazionali.

La Cina potrebbe cercare di colmare questa lacuna. La Banca di Cina ha aperto un ufficio in Papua Nuova Guinea e ha firmato un memorandum d’intesa con Nauru per valutare come potrebbero intervenire se la Bendigo Bank se ne andasse. E Vanuatu la settimana scorsa ha chiesto alla Bank of China di aprire una filiale.

Negli ultimi anni le banche cinesi hanno espresso interesse per le Isole Salomone, Tonga e Samoa, anche se non è successo nulla.

La Banca Mondiale studierà i modi per rendere le Isole del Pacifico più attraenti per le banche globali, compreso un meccanismo per aggregare i pagamenti da vari paesi per aiutare a realizzare economie di scala, ha affermato la Banca Mondiale in una nota.

Si prevede che il consiglio di amministrazione dell’istituto di credito globale approvi il piano entro pochi mesi. Le banche commerciali faranno un’offerta per gestire la struttura, che potrà essere utilizzata in caso di emergenza per elaborare transazioni in dollari e altre valute.

Ai paesi verrà addebitato il costo dell’utilizzo della struttura in modo che non indebolisca i fornitori privati. Dovranno inoltre soddisfare gli standard sulla regolamentazione dei crimini finanziari.

Maddalena Ingroia

