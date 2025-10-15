ORO. La politica aurifera dell’Italia sta pagando 

L’Italia sta attualmente beneficiando di un periodo favorevole, grazie alle vaste riserve auree della banca centrale che raggiungono prezzi record.

La Banca d’Italia detiene ora la terza riserva nazionale aurea più grande al mondo, dopo solo Stati Uniti e Germania. Le sue 2.452 tonnellate d’oro valgono circa 300 miliardi di dollari ai prezzi correnti, circa il 13% della produzione nazionale del 2024, riporta Reuters

A differenza di Gran Bretagna o Spagna, l’Italia si è rifiutata di vendere oro durante le crisi finanziarie, conservando le proprie riserve anche durante la crisi del debito del 2008.

Con l’oro ancora considerato da molti paesi occidentali come una salvaguardia di ultima istanza, le banche centrali di tutto il mondo stanno nuovamente accumulando riserve in un contesto di riorganizzazione dell’ordine globale.

La Banca d’Italia detiene attualmente circa 871.713 monete d’oro per un peso di circa 4,1 tonnellate nei suoi caveau, soprannominati la “sacrestia”. L’oro rappresentava quasi il 75% delle riserve ufficiali italiane alla fine dello scorso anno, una percentuale significativamente superiore al 66,5% della zona euro, secondo i dati del World Gold Council.

Circa 1.100 tonnellate sono conservate nel caveau sotto la sede centrale della Banca d’Italia a Palazzo Koch, a pochi passi dal Colosseo. Una parte simile è conservata negli Stati Uniti, mentre quantità minori sono conservate in Gran Bretagna e Svizzera.

L’Italia rimane anche uno dei principali esportatori mondiali di gioielli in oro, con la produzione concentrata ad Alessandria, Arezzo e Vicenza.

Le richieste di vendere oro per ridurre il debito pubblico italiano, che ora supera i 3.000 miliardi di euro e si prevede che raggiungerà il 137,4% del PIL il prossimo anno, continuano a emergere, ma non hanno ancora avuto successo.

Alcuni sostengono che la vendita di lingotti potrebbe sbloccare finanziamenti per servizi pubblici essenziali a beneficio dei cittadini, invece di lasciarli inutilizzati nei caveau. Tuttavia, la Banca d’Italia non mostra alcuna intenzione di vendita.

Tommaso Dal Passo

