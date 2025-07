OPEC. Messi alla porta i media della Transizione ecologica 

L’OPEC ha rifiutato l’accreditamento a Reuters, Bloomberg, al New York Times, al Financial Times e al Wall Street Journal per la riunione di Vienna, in corso questa settimana.

“Crediamo che la trasparenza e la libertà di stampa siano al servizio dei lettori, dei mercati e dell’interesse pubblico, e ci opponiamo a questa restrizione alla copertura mediatica”, ha dichiarato Bloomberg citando un portavoce di Reuters, aggiungendo di non aver ricevuto alcuna spiegazione dall’OPEC per la decisione di rifiutare l’accreditamento, riporta Oil-price.

“Siamo ancora una volta molto delusi dal fatto che l’OPEC stia escludendo i giornalisti, compresi quelli di Bloomberg News, dal suo seminario”, ha dichiarato un portavoce di Bloomberg. “La trasparenza del mercato è chiaramente nell’interesse pubblico e continuiamo a sostenere con forza l’OPEC affinché consenta ai giornalisti delle principali testate giornalistiche globali di partecipare ai suoi eventi”.

L’OPEC, in un comunicato, ha affermato che “nell’interesse dell’equità, molti media sono stati accreditati per coprire la riunione dell’OPEC, quindi la “trasparenza del mercato” sarà, con ogni probabilità, rispettata”.

“Tuttavia, le cinque testate a cui è stato negato l’accesso alla riunione sono state tra i più accesi sostenitori della transizione verso un’economia a zero emissioni nette, amplificando i sostenitori di questa transizione e minimizzando la realtà della domanda di petrolio e gas”.

Questo non è il primo divieto per tre delle cinque testate giornalistiche. Nel 2023, l’OPEC ha rifiutato di accreditare giornalisti di Reuters, Bloomberg e del Wall Street Journal per una riunione ministeriale dell’OPEC+. Il Financial Times all’epoca suggerì che ciò fosse dovuto al fatto che quelle testate cercavano di diffondere una notizia prima della conclusione delle riunioni, il che avrebbe potuto influire sui prezzi del petrolio e il principale uomo del petrolio saudita Abdulaziz bin Salman voleva evitare tale volatilità, mentre il regno cercava di far salire i prezzi, riporta MercoPress.

Bloomberg, da parte sua, ha osservato nel suo rapporto sul rifiuto di accreditamento che bin In passato, Salman aveva criticato i cinque media per la loro copertura dell’OPEC. Infatti, l’anno scorso, bin Salman aveva accusato i media e gli analisti petroliferi di “interferire” con il mercato petrolifero speculando sulle riunioni dell’OPEC+ e sulle motivazioni alla base delle loro decisioni.

Maddalena Ingrao

