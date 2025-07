OPEC. Fiumi di petrolio inonderanno i mercati: aumentata ancora la produzione 

Lunedì il petrolio ha ignorato l’impatto dell’aumento della produzione da parte dell’OPEC+, superiore alle aspettative, per agosto, e la preoccupazione per il potenziale impatto dei dazi statunitensi, con i prezzi che hanno recuperato le perdite iniziali grazie al supporto di un mercato fisico teso.

L’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati, notI come OPEC+, hanno concordato sabato di aumentare la produzione di 548.000 barili al giorno ad agosto, un aumento superiore ai 411.000 barili al giorno registrati nei tre mesi precedenti, riporta Reuters.

I future sul greggio Brent sono scesi fino a 67,22 dollari al barile, ma alle 10:18 GMT erano in rialzo di 40 centesimi, ovvero dello 0,6%, a 68,70 dollari. Il greggio U.S. West Texas Intermediate si attestava a 67,04 dollari, in rialzo di 4 centesimi e in rialzo rispetto al minimo precedente di 65,40 dollari. “Per ora, il mercato petrolifero rimane teso, il che suggerisce che possa assorbire barili aggiuntivi”, riporta l’agenzia britannica.

La decisione dell’OPEC+ riporterà sul mercato quasi l’80% dei 2,2 milioni di barili al giorno di tagli volontari da parte di otto produttori OPEC, ha affermato in una nota RBC Capital.

Tuttavia, l’aumento effettivo della produzione è stato finora inferiore al previsto e la maggior parte dell’offerta proviene dall’Arabia Saudita, vi si legge.

A dimostrazione di fiducia nella domanda di petrolio, domenica l’Arabia Saudita ha aumentato il prezzo di agosto del suo greggio di punta Arab Light, al massimo degli ultimi quattro mesi per l’Asia.

Goldman Sachs prevede che l’OPEC+ annuncerà un aumento definitivo di 550.000 barili al giorno per settembre alla prossima riunione del 3 agosto.

Anche il petrolio è stato messo sotto pressione poiché i funzionari statunitensi hanno segnalato un ritardo nell’entrata in vigore dei dazi, senza tuttavia fornire dettagli sulle modifiche che verranno imposte.

Gli investitori temono che dazi più elevati possano rallentare l’attività economica e la domanda di petrolio. “Le preoccupazioni relative ai dazi di Trump continueranno a essere il tema principale nella seconda metà del 2025, con la debolezza del dollaro come unico sostegno al petrolio per ora”, ha affermato l’agenzia Phillip Nova.

Lucia Giannini

