OPEC. Cresce l’economia nell’area dei paesi produttori di petrolio

Il rapporto Middle East Economy Watch di settembre 2024 copre i principali sviluppi economici in Medio Oriente, con particolare attenzione alle tensioni geopolitiche, ai mercati petroliferi e alla crescente influenza della regione nell’intelligenza artificiale (AI).

Nonostante le difficoltà causate dalla crisi di Gaza, le economie della maggior parte dei paesi della regione continuano a crescere. Un evento importante è stata l’estensione dell’accordo OPEC+ fino al 2025, che ha stabilizzato i mercati petroliferi. Allo stesso tempo, i settori non petroliferi stanno mostrando una crescita costante. Gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l’Oman hanno registrato avanzi di bilancio, mentre l’Arabia Saudita ha ridotto il proprio deficit. Ciò dimostra che la regione sta diversificando con successo le proprie economie nonostante le difficili condizioni esterne.

Un tema chiave del rapporto è stata la svolta economica dell’Egitto, che è stato in grado di stabilizzare la propria economia grazie a un investimento di 35 miliardi di dollari da parte degli Emirati Arabi Uniti. Questi fondi hanno contribuito a realizzare la riforma valutaria, a ridurre l’inflazione e ad attrarre ulteriori finanziamenti da organizzazioni internazionali. Tuttavia, nonostante questi successi, l’Egitto deve ancora affrontare gravi sfide come povertà, disoccupazione e interruzioni degli scambi commerciali attraverso il Canale di Suez.

Il rapporto evidenzia anche la leadership del GCC nel campo dell’intelligenza artificiale. Infrastrutture sviluppate, investimenti significativi e iniziative strategiche rendono i paesi del GCC (Consiglio di Cooperazione del Golfo) attraenti per le aziende tecnologiche globali. Ad esempio, gli Emirati Arabi Uniti collaborano attivamente con giganti come Microsoft e OpenAI. Tuttavia, il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale pone nuove sfide per la regione, comprese quelle associate all’aumento del consumo di elettricità.

Il Fondo Monetario Internazionale prevede che la crescita del PIL nella regione sarà del 2,8% nel 2024, salendo al 4,2% nel 2025. I principali motori saranno i settori non legati agli idrocarburi, il che conferma i tentativi riusciti di diversificare l’economia.

Nonostante le tendenze positive, il rapporto evidenzia i rischi attuali: instabilità geopolitica, inflazione elevata e necessità di riforme economiche. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale apre enormi opportunità, ma per una sua integrazione di successo è necessario risolvere i problemi di scalabilità, mancanza di personale qualificato e sostenibilità dei sistemi energetici.

Nel complesso, il rapporto mostra che i paesi del Medio Oriente continuano ad adattarsi alle mutevoli condizioni, sviluppando con successo sia i settori tradizionali che quelli innovativi dell’economia.

Lucia Giannini

