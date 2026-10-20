ONU. Trump chiede la chiusura del Comitato sulla decolonizzazione. Milei resta senza parole 

Gli Stati Uniti hanno chiesto, in sede ONU, la fine del mandato del Comitato speciale sulla decolonizzazione – l’organo dinanzi al quale l’Argentina presenta ogni anno la propria rivendicazione di sovranità sulle Falkland – definendo alcune delle sue attività come «uno spreco di risorse», secondo quanto riportato nel resoconto ufficiale della sessione della Quarta Commissione dell’Assemblea generale, tenutasi il 15 ottobre.

Nel corso di quella giornata, la Commissione ha approvato oltre 20 progetti di risoluzione, molti dei quali raccomandati proprio dal Comitato speciale, «nonostante il rappresentante degli Stati Uniti ne avesse chiesto la soppressione», si legge nella nota delle Nazioni Unite. Washington non ha tuttavia presentato una proposta formale per lo scioglimento dell’organismo – un passo che richiederebbe l’approvazione dell’Assemblea generale, dove non esiste il diritto di veto e il Comitato gode del sostegno di un’ampia maggioranza di Stati, riporta MercoPress.

Il Comitato, istituito nel 1961, esamina ogni anno la situazione di 17 territori non autonomi, dieci dei quali amministrati dal Regno Unito, incluso l’arcipelago dell’Atlantico meridionale. I ministri degli Esteri che si sono succeduti sotto il governo di Javier Milei hanno partecipato alle sessioni di giugno per sollecitare la ripresa dei negoziati sulla sovranità; l’attuale rappresentante, Pablo Quirno, lo ha fatto il 25 giugno. Dal canto suo, il Regno Unito sostiene che gli abitanti delle isole abbiano diritto all’autodeterminazione e che, nel referendum del 2013, abbiano scelto di mantenere lo status di territorio britannico d’oltremare.

Il governo argentino non ha commentato la posizione statunitense, che appare in contrasto con la stretta alleanza tra Milei e il presidente Donald Trump. Secondo il quotidiano Infobae, la questione potrebbe essere sollevata durante la visita a Buenos Aires, prevista per questa settimana, del vice segretario di Stato Christopher Landau e del vice segretario aggiunto per gli Affari dell’emisfero occidentale, Juan Pablo Segura.

Nella stessa sessione, l’Argentina si è astenuta su una risoluzione, sostenuta dalla Russia, riguardante le forme contemporanee di colonialismo. A settembre, durante l’Assemblea generale, Milei aveva definito la questione delle isole «una causa nazionale», invocando l’applicazione della Risoluzione 31/49 – che esorta le parti a non introdurre cambiamenti unilaterali finché la controversia persiste – affinché essa abbia conseguenze concrete.

Lucia Giannini

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