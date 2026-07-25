ONU. Si è aperta la fase finale per la successione a Guterrez

I sei candidati alla successione di António Guterres alla guida delle Nazioni Unite hanno presentato le proprie proposte giovedì scorso in un dibattito tenutosi nell’Aula dell’Assemblea Generale, una settimana prima dell’inizio ufficiale del processo di selezione. Per quasi due ore hanno risposto alle domande di diplomatici, personale delle Nazioni Unite e rappresentanti della società civile, in una sessione trasmessa in diretta.

I candidati sono l’ex presidente cilena Michelle Bachelet, l’ex ministro degli Esteri ecuadoriano María Fernanda Espinosa, l’argentino Rafael Grossi, attuale direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, la costaricana Rebeca Grynspan, segretaria generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, l’ex ministro degli Esteri della Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett e l’ex presidente senegalese Macky Sall. Cinque dei sei provengono dall’America Latina e dai Caraibi, in linea con l’aspettativa di rotazione regionale che favorisce la regione in questo ciclo; Sall è l’unico candidato africano. Guterres lascerà l’incarico il 31 dicembre, riporta MercoPress.

Il filo conduttore degli interventi è stata la necessità di ripristinare la credibilità di un’organizzazione in difficoltà finanziarie e in gran parte assente dai negoziati sui principali conflitti mondiali. “Non vorrei che nessuno mi chiedesse più dove si trovi l’ONU. Questo sarà il mio indicatore”, ha affermato Grynspan, rispondendo alla domanda sui risultati che sperava di poter dimostrare dopo cinque anni. Riguardo alla paralisi del Consiglio di Sicurezza, ha sostenuto che “il blocco del Consiglio di Sicurezza è il momento in cui inizia il lavoro del Segretario Generale”, citando il suo ruolo nell’accordo che ha consentito l’esportazione di grano attraverso il Mar Nero come precedente applicabile alla crisi dello Stretto di Hormuz.

Bachelet ha sottolineato l’importanza dell’autorità morale della carica e ha affermato che neutralità e indipendenza sono essenziali affinché tutti i 193 Stati membri si sentano rappresentati. Alla domanda su come si sarebbe comportato se un membro permanente del Consiglio avesse intrapreso una guerra di aggressione, Grossi ha risposto che il Segretario Generale deve “dialogare e ascoltare” e affrontare i conflitti in modo realistico, esaminandone le cause profonde e la situazione della parte attaccata. Espinosa ha affermato che l’organizzazione è in crisi e deve recuperare la sua capacità di prevenire i conflitti, mentre Sall si è concentrato sulla riforma dell’architettura finanziaria internazionale e Rodrigues-Birkett ha difeso il margine di manovra nonostante la mancanza di potere esecutivo della carica.

Il formato, senza scambio diretto tra i partecipanti, ha limitato il confronto di idee. Secondo l’analista Richard Gowan, Grossi è il favorito più citato, sebbene non abbia ancora la vittoria in tasca, e sia Grynspan che Rodrigues-Birkett godono di un sostegno significativo. Diverse capitali devono ancora definire la propria posizione. La fase decisiva inizierà il 30 luglio, quando i quindici membri del Consiglio di Sicurezza, cinque dei quali con diritto di veto, inizieranno le votazioni a porte chiuse.

Maddalena Ingroia

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/