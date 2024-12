OMAN. Primo incontro bilaterale con la Mongolia

Il Ministero degli Affari Esteri della Mongolia e il Ministero degli Affari Esteri dell’Oman hanno tenuto la prima consultazione politica lo scorso 9 dicembre.

La consultazione è stata co-presieduta dal Direttore del Dipartimento delle Americhe, Medio Oriente e Oceania del Ministero degli Affari Esteri della Mongolia A. Anand e dal Capo del Dipartimento Asia e Pacifico del Ministero degli Affari Esteri dell’Oman Abdulaziz Mohammed Al Hosni, riporta AkiPress.

Le parti hanno sottolineato che il primo incontro consultivo è stato condotto in seguito alla visita ufficiale del Ministro degli Esteri dell’Oman in Mongolia Badr Albusaidi, hanno discusso i modi per migliorare ulteriormente la cooperazione bilaterale tra i due paesi in vari campi come politica, difesa, commercio, economia, investimenti, estrazione mineraria, energia, turismo, agricoltura e istruzione. Per facilitare i legami commerciali e le opportunità turistiche, le parti hanno concordato di nominare consoli onorari nel prossimo futuro.

La delegazione mongola è stata anche ricevuta dal Sottosegretario per gli Affari Politici del Ministero degli Esteri dell’Oman Khalifa bin Ali bin Issa Alharthy.

Durante l’incontro, le parti si sono scambiate opinioni sull’ampliamento delle relazioni Mongolia-Oman e su questioni internazionali e regionali di reciproco interesse.

Ad Agosto scorso, il ministro degli Esteri dell’Oman Sayyid Badr Albusaidi aveva tenuto un incontro con Battsetseg Batmunkh, ministro degli Affari Esteri della Mongolia, durante la visita ufficiale di Sayyid Badr in Mongolia.

L’incontro aveva avuto al centro le relazioni bilaterali tra il Sultanato e la Mongolia, esplorando modi per migliorarle e svilupparle in vari campi, tra cui la cooperazione economica, commerciale e di investimento.

Nell’incontro di agosto erano stati anche esaminati gli ultimi sviluppi regionali e internazionali di reciproco interesse, sottolineando l’importanza di lavorare insieme per raggiungere sicurezza e stabilità nella regione e nel mondo.

I due Ministri avevamo firmato un Memorandum d’intesa sulle consultazioni bilaterali tra il Ministero degli Esteri dell’Oman e il Ministero degli Affari Esteri della Mongolia.

Maddalena Ingrao

