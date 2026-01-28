OLIMPIADI. L’ICE in Italia accende il dibattito politico e le piazze

Il personale dell’Immigration and Customs Enforcement (HSI) statunitense contribuirà a proteggere le delegazioni statunitensi alle Olimpiadi invernali in Italia, ha dichiarato martedì una fonte dell’ambasciata statunitense, confermando quanto riportato dai media locali e suscitando rabbia tra alcuni politici italiani.

Gli agenti dell’ICE e della Border Patrol sono stati duramente criticati negli Stati Uniti per l’applicazione delle misure restrittive sull’immigrazione del presidente Donald Trump, dopo che due cittadini statunitensi sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in incidenti separati questo mese nello stato del Minnesota, riportano The Jerusalem Post e Reuters.

La fonte dell’ambasciata, parlando a condizione di anonimato, ha affermato che la divisione Investigazioni per la Sicurezza Nazionale dell’ICE supporterà il servizio di sicurezza del Dipartimento di Stato americano alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dal 6 al 22 febbraio.

Gli agenti dell’HSI non svolgeranno alcuna attività di controllo dell’immigrazione durante la loro permanenza in Italia, ma mireranno piuttosto a “mitigare i rischi derivanti dalle organizzazioni criminali transnazionali”, ha affermato la fonte, senza fornire ulteriori dettagli.

“Tutte le operazioni di sicurezza rimangono sotto l’autorità italiana”, ha aggiunto la fonte.

In passato, l’HSI è stata presente a importanti eventi sportivi sia negli Stati Uniti che all’estero, comprese le precedenti Olimpiadi, nell’ambito di partnership internazionali legate alla tratta di esseri umani e al traffico di droga, ha affermato un ex funzionario.

I politici italiani chiedono la messa al bando dell’ICE. Nonostante le rassicurazioni sul fatto che non ci sia nulla di insolito nell’impiego dell’HSI, i politici italiani hanno criticato il coinvolgimento dell’ICE nei Giochi del mese prossimo, sottolineando come l’immagine degli Stati Uniti sia stata offuscata negli ultimi mesi.

“Mi sembra pura idiozia”, ​​ha dichiarato al quotidiano la Repubblica Maurizio Lupi, leader del partito centrista nella coalizione di governo del Primo Ministro Giorgia Meloni. Il sindaco di sinistra di Milano, una delle città che co-ospita le Olimpiadi, ha definito l’ICE “una milizia che uccide”. Intervenendo alla radio RTL 102.5, Giuseppe Sala ha dichiarato: “È chiaro che non sono benvenuti a Milano, non c’è dubbio”.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiesto una risposta misurata. “Non stiamo parlando degli agenti dell’ICE che erano per le strade di Minneapolis… Non è che stiano arrivando le SS (naziste)”, ha detto durante un evento commemorativo dell’Olocausto.

Mentre molti agenti dell’ICE negli Stati Uniti sono stati assegnati al supporto delle normali attività di controllo dell’immigrazione, la missione dell’HSI è quella di concentrarsi sulla criminalità transnazionale.

Ma Italia Viva, un partito centrista di opposizione guidato dall’ex primo ministro Matteo Renzi, ha affermato che gli agenti affiliati all’ICE non rappresentano i valori italiani e dovrebbero essere esclusi dall’ingresso.

Il sindacato di estrema sinistra USB ha dichiarato che avrebbe organizzato un raduno “ICE OUT” nel centro di Milano il 6 febbraio, in concomitanza con la cerimonia di apertura.

Lucia Giannini

