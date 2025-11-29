OLIMPIADI INVERNALI. Fiamma accesa: ci sarà la tregua?

Ha preso vita la fiamma Milano-Cortina 2026 nell’antica Olimpia, in Grecia. Mercoledì 26 novembre è stato un giorno speciale poiché ha dato inizio ad un altro iconico viaggio olimpico. La cerimonia segna l’inizio del conto alla rovescia finale per i XXV Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026. Tuttavia, il contesto geopolitico globale è caratterizzato da situazioni difficili di crisi, guerre, in particolare quella russo-ucraina che hanno ripercussioni anche in ambito sportivo. È stata adottata di recente dall’ONU una tregua olimpica in vista dei Giochi, ma nelle condizioni attuali sarà arduo vederla applicata nel concreto.

Nella storica culla dei Giochi Olimpici, l’Antica Olimpia, è stata accesa la fiamma olimpica. Nel suo viaggio la fiaccola attraverserà prima la Grecia: Pyrgos – Amaliada – Antica Ilida – Lampea – Kalavryta, in previsione dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La cerimonia segna l’inizio della staffetta della torcia olimpica verso l’Italia, dove arriverà fra il 4 e il 5 dicembre per attraversare il Paese fino alla cerimonia di apertura del 6 febbraio 2026. Fra i partecipanti illustri, la neo Presidente del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) Kirsty Coventry e il Capo di Stato greco, il Presidente Kōnstantínos Tasoúlas. Per garantire il mantenimento della purezza del metodo tradizionale, la fiamma è stata accesa con i raggi del sole durante una prova generale lunedì, a causa delle previsioni meteo piovose. La fiamma è stata poi trasferita alla torcia olimpica ufficiale durante la cerimonia, dove Petros Gkaidatzis, medaglia di bronzo olimpica nel canottaggio a Parigi 2024, ha segnato l’inizio della tappa greca della staffetta in qualità di primo tedoforo. Petros è stato poi raggiunto dalla prima tedofora italiana, la due volte campionessa olimpica Stefania Belmondo, che ha corso insieme, prima di passare a sua volta la fiamma al connazionale e due volte campione olimpico, Armin Zoeggeler.

Nel suo discorso la presidente del CIO Coventry si è a lungo soffermata a riflettere sull’importanza dell’occasione dichiarando che la cerimonia ricorda cosa rappresentano i Giochi: riuniscono le persone in una competizione pacifica, nell’amicizia e nel rispetto. Ha aggiunto: “Questi Giochi giungono in un momento critico della nostra storia. In un mondo diviso come quello in cui viviamo oggi, i Giochi ricoprono un ruolo davvero simbolico. Ed è nostro dovere, nostra responsabilità, garantire che gli atleti di tutto il mondo possano riunirsi pacificamente e che possano ispirare i sogni e le speranze di coloro che in tutto il mondo ci guardano”. La Coventry si è spinta oltre e ha definito questo “il vero spirito olimpico”, affermando: “Gli atleti vivono i valori che ci uniscono. Ci mostrano il meglio dell’umanità, dove non si vede alcuna discriminazione sul campo di gioco”. Inoltre, ha sostenuto che il potere dello sport unisce e ispira. Ci ricorda anche che ogni Gioco Olimpico fa parte di una tradizione viva, che collega generazioni, culture e persone di diverse generazioni. Infine, l’ex campionessa di nuoto dello Zimbabwe ha chiosato che l’accensione della fiamma incarna i valori olimpici di pace, amicizia e unità.

Questo discorso carico di significato però stride con la realtà anche all’interno del CIO poiché la Russia e la Bielorussia non sono state riammesse alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Infatti, la Federazione Internazionale Sci (FIS) ha deciso che gli atleti di questi paesi non potranno partecipare, nemmeno in forma neutrale -come Atleti Individuali Neutrali (AIN), alle gare di qualificazione e quindi ai Giochi stessi, impedendo così la loro presenza ai Giochi nelle discipline chiavi di sci alpino, sci nordico, freestyle e snowboard. La decisione, adottata dal Consiglio FIS ad ottobre 2025, prolunga le sanzioni in vigore dagli ultimi anni a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, mantenendo e ribadendo una linea dura contro la situazione bellica e le sanzioni sportive in corso.

Da notare che questa scelta è in linea con altre federazioni come l’IBU per il biathlon, ma differisce da sport come il pattinaggio, l’ISU, dove è ammessa una partecipazione neutra limitata. La federazione russa l’ha definita discriminatoria, annunciando possibili ricorsi legali.

Per quanto riguarda le Paralimpiadi, tuttavia, il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha revocato la sospensione di Russia e Bielorussia, riabilitandole di fatto, permettendo agli atleti di questi paesi di partecipare alle competizioni con bandiera e inno nazionali, segnando il loro ritorno alle Paralimpiadi dopo l’esclusione avvenuta nel 2022. In realtà anche lo stesso CIO permette la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ma solo come AIN, sotto le stesse condizioni applicate a Parigi 2024, lasciando però la decisione finale alle singole federazioni internazionali degli sport invernali.

Famose nella storia sono le tregue olimpiche e difatti se ne è parlato anche in questa occasione. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 19 novembre ha approvato per consenso una risoluzione sulla Tregua Olimpica in vista di questi Giochi, invitando tutti gli Stati membri a rispettare una tregua in quel periodo. I 165 Stati sostenitori, quasi il doppio rispetto alla risoluzione per Parigi 2024, hanno riconosciuto nello sport un terreno neutrale, un linguaggio condiviso capace di scavalcare le divisioni e ricostruire fiducia. Questo impegno, quindi, mira a promuovere la pace e la stabilità internazionale attraverso lo sport, trasformando il principio storico della tregua olimpica in una pratica attuale, sebbene si può constatare in conclusione una discrasia, ovvero come la tensione tra la promozione della tregua olimpica e le esclusioni sportive segua una linea complessa e talvolta contrastante.

Paolo Romano

