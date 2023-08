OCEANO PACIFICO. Attori regionali a rischio nella nuova arena di confronto tra Usa e Cina

Il grande interesse di Usa, Cina e le altre potenze globali verso le Isole del Pacifico sta mettendo in crisi l’operato del Forum delle Isole del Pacifico, nato nel 1971. Negli ultimi dieci anni, le preoccupazioni legate all’ascesa della Cina, in particolare la rapida modernizzazione navale di Pechino e le crescenti incursioni strategiche e commerciali nella regione, hanno portato le Isole del Pacifico alla ribalta geopolitica.

Grandi documenti strategici come il “Pacific Uplift” del Regno Unito (2019), il “Pacific Elevation” dell’Indonesia (2019), il “Pacific Reset” della Nuova Zelanda (2018) e il “Pacific Step-up” dell’Australia (2018) riflettono questa tendenza.

Dopo l’AUKUS, l’Amministrazione australiana Albanese ha dato priorità ai legami bilaterali con le nazioni insulari, non solo attraverso visite diplomatiche di alto profilo, ma anche stabilizzando le relazioni con la Cina e riportando il cambiamento climatico all’ordine del giorno.

Le Isole del Pacifico figurano come partner principali nella strategia indo-pacifica di Washington (2022) e nella tabella di marcia per un partenariato tra Stati Uniti e isole del Pacifico del 21° secolo (2022). The Partners in the Blue Pacific, gruppo informale volto a rafforzare i legami economici e diplomatici con le nazioni insulari del Pacifico guidato dagli Usa, cerca di espandere la cooperazione tra le isole del Pacifico e i partner americani su questioni come il cambiamento climatico e lo sviluppo.

Nell’ambito della strategia di partenariato del Pacifico, gli Stati Uniti hanno rinnovato i patti di libera associazione, Cofa, con gli Stati federali di Micronesia e la Repubblica delle Isole Marshall, mentre è stato prorogato l’accordo con la Repubblica di Palau. Le Isole Marshall devono ancora risolvere la rinegoziazione del trattato Cofa, con gli effetti persistenti dei test atomici di Washington durante gli anni ’40 e ’50 che fungono da ostacolo.

I patti obbligano Washington a proteggere quelle nazioni e a consentirle l’accesso ai loro territori. I cittadini di queste nazioni possono prestare servizio nell’esercito americano; e significativamente, le isole hanno un tasso di partecipazione militare più elevato di qualsiasi stato americano.

Washington ha anche cercato di rafforzare la propria presenza diplomatica. Durante la sua visita a Tonga alla fine di luglio, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha criticato il “comportamento problematico” derivante dall’impegno della Cina nella regione. Era la sua terza visita alle Isole del Pacifico in due mesi.

La visita ha fatto seguito da vicino all’annuncio del Dipartimento di Stato secondo cui gli Stati Uniti intendono aumentare la presenza diplomatica americana nella regione per “raggiungere” Pechino, che ha strutture diplomatiche permanenti in otto dei 12 stati insulari del Pacifico riconosciuti da Washington.

Inoltre, durante la cerimonia di firma della revisione compatta con Palau, Blinken ha annunciato che Washington destinerà l’enorme somma di 7,1 miliardi di dollari agli Stati liberamente associati (gli Stati liberamente associati del Pacifico includono la Repubblica delle Isole Marshall, gli Stati federati di Micronesia e la Repubblica di Palau), nei prossimi due decenni.

La Cina è rimasta al passo con questi sviluppi.

Pechino non solo ha sostituito Taiwan come principale investitore e fornitore di aiuti nella regione, ampliando così l’accettazione del principio dell’unica Cina, ma ha anche criticato la “diplomazia dei cerotti” dell’Occidente, descrivendola come una mera soluzione temporanea per i problemi affrontati dalle isole del Pacifico che non riescono a portare alcun reale progresso socioeconomico.

Pechino ha quindi sottolineato la formazione della “Comunità Cina-Isole del Pacifico con un futuro condiviso” radicata nella cooperazione Sud-Sud. Pechino ha ulteriormente rafforzato il suo ruolo regionale da attore prevalentemente commerciale attraverso la Belt and Road Initiative a fornitore di sicurezza nell’ambito della Global Security Initiative. Qian Bo, inviato speciale della Cina per le Isole del Pacifico, ha recentemente incontrato il primo ministro delle Isole Cook Mark Brown, che presiede il Forum delle Isole del Pacifico.

Tali sviluppi hanno attirato altre potenze nella regione. Nel maggio 2023, il primo ministro indiano Narendra Modi ha presentato un piano in 12 punti per le isole del Pacifico incentrato sull’assistenza sanitaria e sullo sviluppo della comunità al vertice del Forum per la cooperazione tra India e Isole del Pacifico a Port Moresby, sottolineando l’importanza della regione per la legge di Nuova Delhi Politica dell’Est.

L’occasione ha segnato anche la prima visita ufficiale di un primo ministro indiano in Papua Nuova Guinea. L’India potrebbe anche espandere la sua iniziativa STAR-C per le infrastrutture solari nell’ambito dell’International Solar Alliance a diverse nazioni della regione.

Modi è stato seguito da Macron: la Francia ha enormi interessi nei sette territori d’oltremare, sebbene la sua influenza diplomatica rimanga modesta.

Tali sviluppi sono destinati ad avere un enorme impatto sulla regione e le isole del Pacifico sono molto caute riguardo alla perdita del regionalismo a causa della competizione tra grandi potenze.

Il rapporto sullo stato del regionalismo del 2019 pubblicato dal Forum delle isole del Pacifico ha rilevato che il modo migliore per evitare che la regione venga coinvolta in una competizione tra grandi potenze è che le isole del Pacifico agiscano collettivamente come un “continente blu del Pacifico” dando priorità alla sovranità.

L’Asean può servire da lezione, ma la realtà, tuttavia, è più complessa. Nel luglio 2023, le Isole Salomone e la Cina hanno concordato di rafforzare la cooperazione di polizia come parte dell’accordo sulla sicurezza siglato nel 2022, elevando i rapporti diplomatici a un “partenariato strategico globale”.

Antonio Albanese