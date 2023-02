NUOVI SCENARI. Si rafforza l’asse Pechino-Teheran-Mosca

E mentre tutti osservano i nuovi rapporti tra Cina e Russia, passano sotto silenzio le nuove alleanze Teheran- Pechino.

Mentre i leader del partito comunista cinese andavano in visita a Mosca per incontrare i loro omologhi, il presidente iraniano Raisi il 16 febbraio volava verso Pechino. Secondo fonti stampa i risultati della visita di due giorni del Presidente dell’Iran in Cina, hanno portato a nuovi accordi tra cui: produzione congiunta di aeromobili con la Cina; creazione di una città industriale comune; investimenti nelle zone costiere della provincia iraniana del Sistan e Beluchestan; completamento della costruzione del corridoio ferroviario “Est-Ovest”: la partecipazione della Cina alla costruzione di alloggi di massa; l’investimento della Cina nella costruzione di aeroporti; esportazione di latticini e mele in Cina; firma di un contratto industriale da 3,7 miliardi di dollari con la Cina

E ancora accordi da 12 miliardi di dollari nei trasporti e nel settore automobilistico, infine un pacchetto da 40 miliardi di dollari da investire nell’industria petrolifera iraniana.

Ricordiamo che l’area del Sistan e Beluchestan è tra quelle che più sono state colpite dalle manifestazioni e ancora da attentati da parte dei separatisti.

Inoltre si sottolinea come la produzione di aeromobili con la Cina potrebbe includere il settore militare, lo stesso che unisce l’Iran alla Russia.

Il 20 febbraio, da fonti social si è appreso che il caccia Qaher F-313 diventerà un drone. Il capo dell’organizzazione dell’industria aeronautica del ministero della Difesa iraniano, Amir Khajafard, ha affermato che il progetto dell’aereo senza pilota Qaher F-313 e la sua tecnologia hanno raggiunto la fase finale e le versioni di questo drone saranno presentate in estate.

Il Qaher F-313 è progettato come caccia stealth con l’RCS più basso, una piccola area radar e la capacità di trasportare vari tipi di armi all’interno dello scafo.

A marzo, invece, l’Iran riceverà 24 caccia Su-35 dalla Russia. La base aerea sotterranea aperta dagli iraniani all’inizio di questo mese dovrebbe ospitare questo nuovo squadrone.

Infine si sottolinea come siano arrivati in Russia negli ultimi 4 giorni due aerei cargo iraniani con le armi per Mosca.

Lucia Giannini