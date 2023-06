NUOVA VIA DELLA SETA. Vanno male i prestiti di Pechino che rischia di suo

I prestiti cinesi all’estero sono andati peggio negli ultimi anni, poiché la pandemia e l’inflazione hanno messo a dura prova le economie emergenti coinvolte nell’iniziativa infrastrutturale Belt and Road.

Un debito totale di 76,8 miliardi di dollari è stato rinegoziato – in alcuni casi cancellato – dal 2020 al 2022, mostrano i dati del Rhodium Group. Questa cifra è più di quattro volte i 17 miliardi di dollari di debito problematico dei tre anni precedenti, riporta Nikkei.

Il primo anno della pandemia, il 2020, è stato il peggiore con 48,7 miliardi di dollari, ma i 9 miliardi di dollari nel 2022 erano ancora quasi il triplo della cifra del 2019.

Pechino ha sostenuto la costruzione di porti, strade, ferrovie e altre infrastrutture dall’Asia all’Africa e all’Europa per 10 anni sotto la Belt and Road Initiative del presidente Xi Jinping.

Ma questa vasta impresa è rallentata man mano che i debiti problematici si sono accumulati. Gli investimenti sono stati di circa 100 miliardi di dollari all’anno fino al 2019, ma sono diminuiti durante la pandemia, scendendo da circa 60 miliardi a 70 miliardi all’anno dal 2020 in poi, mostrano i dati dell’American Enterprise Institute.

Le rinegoziazioni del prestito si affiancano all’assistenza finanziaria. Dei 240 miliardi di dollari di aiuti forniti dalla Cina a oltre 20 mercati emergenti tra il 2008 e il 2021, circa il 30% è stato fornito solo nel 2020 e nel 2021, secondo una ricerca della Banca mondiale, di AidData e di altri.

Circa il 70% degli aiuti è arrivato attraverso linee di scambio di valute, dando ai paesi con scarse riserve valutarie l’accesso allo yuan per rimborsare i debiti.

I paesi che ricevono tale sostegno includono lo Sri Lanka, che è stato spinto al default dall’aumento del debito estero. Quando i creditori dello Sri Lanka si sono recentemente incontrati per discutere della ristrutturazione del debito, la Cina ha partecipato come osservatore. Resta da vedere se sarà coinvolto nei negoziati.

I rischi finanziari non sono solo per i mutuatari, ma anche per la Cina. Sebbene Pechino abbia le più grandi riserve di valuta estera del mondo, superando i 3,2 trilioni di dollari alla fine di aprile, gran parte di queste sono legate ai prestiti ai paesi in via di sviluppo.

I conti bancari delle imprese e delle banche cinesi al dettaglio hanno registrato deflussi netti da transazioni estere per il secondo trimestre consecutivo nei tre mesi fino a marzo, in un contesto di crollo delle esportazioni. Se la tendenza continua, la Cina potrebbe avere meno capitali da prestare all’estero.

La spinta di Pechino a sviluppare industrie come quella dei semiconduttori per competere con gli Stati Uniti potrebbe anche sottrarre risorse ai prestiti Belt and Road.

Quest’anno segna un decennio da quando Xi ha proposto il concetto Belt and Road. La Cina prevede di ospitare il suo primo Belt and Road Forum dal 2019 entro la fine dell’anno. Con l’aumento dei crediti inesigibili, gli osservatori staranno attenti a quali messaggi Pechino invierà sugli investimenti futuri e come gestirà i mutuatari.

L’Italia, unico Paese del G7 coinvolto nell’iniziativa, ha preso le distanze. Roma non intende rinnovare l’accordo con la Cina quando scadrà all’inizio del 2024, ma ha aggiunto che è necessario più tempo per i colloqui con Pechino.

I critici affermano che l’accordo non è riuscito a portare la spinta prevista alla crescita economica per l’Italia, con le esportazioni verso la Cina che registrano una crescita lenta rispetto alle importazioni.

