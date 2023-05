NUOVA VIA DELLA SETA. Pechino scommette su IT e biotecnologie

La Belt and Road Initiative cinese si sta allontanando dai grandi progetti infrastrutturali a favore di settori a minore intensità di capitale come l’IT e le biotecnologie.

Come dimostrano i dati sugli investimenti “greenfield”, che comportano la costruzione di operazioni da zero, effettuati dalla Cina, gli investimenti in tecnologie dell’informazione, comunicazioni e componenti elettronici hanno totalizzato 17,6 miliardi di dollari nel 2022, sei volte l’importo del 2013, quando è stata lanciata la Belt and Road Initiative, cioè la Nuova Via della Seta, riporta Nikkei.

Ciò ha comportato un aumento di progetti come il nuovo centro dati governativo del Senegal, che si trova sotto sorveglianza militare a mezz’ora di macchina a est di Dakar. Completata nel 2021, la struttura è un progetto congiunto con la Cina, con server forniti da Huawei Technologies.

«Il centro ha riportato in Senegal i dati che erano stati conservati su server stranieri gestiti da aziende occidentali, riducendo i costi e recuperando la sovranità digitale», ha dichiarato Cheikh Bakhoum, direttore generale di Senegal Numerique, l’agenzia statale che gestisce la struttura.

«Il Senegal ha anche installato un cavo sottomarino e telecamere di sorveglianza urbana con fondi cinesi. I dati delle telecamere vengono analizzati con un software specializzato», ha detto Bakhoum.

La Cina ha iniziato a esportare infrastrutture digitali sviluppate a livello nazionale alla fine degli anni 2000 e la tendenza si è accentuata intorno al 2013, quando Huawei ha ampliato i suoi investimenti all’estero.

La biotecnologia è stata un’altra grande area di crescita per gli investimenti cinesi, che sono aumentati di 29 volte tra il 2013 e il 2022, raggiungendo 1,8 miliardi di dollari.

Lo sviluppo del vaccino COVID-19 ne è un esempio lampante. La Cina ha esportato circa 2 miliardi di dosi di vaccino in tutto il mondo entro la fine del 2022, rivolgendosi ai Paesi emergenti, mentre l’Europa, sede dei principali produttori di vaccini, si è concentrata sulla soddisfazione della domanda locale.

La cinese Abogen Biosciences ha concesso in licenza la tecnologia per lo sviluppo di vaccini a RNA messaggero alla startup indonesiana Etana Biotechnologies, che l’anno scorso ha completato un impianto di produzione di vaccini con l’obiettivo di produrre 100 milioni di dosi.

«La concessione di licenze tecnologiche è una corsia preferenziale per mettersi al passo con il mondo, e la Cina ha risposto più rapidamente», ha dichiarato Andreas Donny Prakasa, responsabile delle relazioni aziendali di Etana.

Lo spostamento degli investimenti cinesi in settori come l’informatica e le biotecnologie è stato accompagnato da un calo della spesa per i grandi progetti infrastrutturali.

Gli investimenti nello sviluppo dei combustibili fossili sono crollati a un centesimo di quelli di un decennio fa, in seguito alla spinta a ridurre le emissioni di gas serra. Nel 2021 il presidente cinese Xi Jinping si è impegnato a non costruire nuove centrali elettriche a carbone all’estero.

Anche la spesa per progetti legati ai metalli, come la produzione di alluminio, è in calo dopo il picco del 2018.

Ciò è dovuto in parte al fatto che gli investimenti in settori “soft” come l’informatica sono meno costosi. Per ogni progetto relativo ai combustibili fossili vengono investiti in media 760 milioni di dollari e 160 milioni di dollari per l’industria mineraria. Per le biotecnologie, invece, bastano 60 milioni di dollari per progetto e per i servizi informatici 20 milioni di dollari.

Questo può significare meno rischi per il Paese ricevente. La Cina è stata accusata di far cadere le economie emergenti nella trappola del debito, caricandole di debiti eccessivi e rilevando i diritti su infrastrutture come i porti quando non sono in grado di ripagarli.

La preoccupazione di avere meno denaro con cui lavorare sta giocando un ruolo nel passaggio a settori più efficienti dal punto di vista del capitale. Nell’ultimo trimestre del 2022 i deflussi di capitale dalla Cina hanno superato gli afflussi per la prima volta in circa due anni, a causa del calo delle esportazioni e del crollo degli investimenti esteri nel mercato obbligazionario.

