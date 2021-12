NUOVA VIA DELLA SETA. Islamabad è in crisi per i debiti con Pechino

I debiti cinesi stanno schiacciando le ristrette finanze del Pakistan, dato che i pagamenti esterni sono destinati a salire a 14 miliardi di dollari alla fine di questo anno finanziario. Quasi la metà è dovuta alle banche commerciali cinesi, in gran parte per i progetti legati alla Belt and Road Initiative. Islamabad ha bisogno di chiedere alle autorità finanziarie cinesi di riprogrammare i suoi debiti per allentare la pressione sulla Banca di Stato del Pakistan, le cui riserve estere sono scese a 17 miliardi di dollari a ottobre, ed evitare il default.

I segnali d’allarme sono stati evidenti per mesi, riporta AT. Ad aprile, il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito che lo slittamento delle politiche e l’aumento delle passività contingenti stavano minando la sostenibilità del debito pubblico del Pakistan. A maggio, Fitch Ratings ha detto che il suo rating “B-” per il Pakistan rifletteva la debolezza delle finanze pubbliche, le vulnerabilità finanziarie esterne e i bassi punteggi degli indicatori di governance.

Il Debt Report 2021 della Banca Mondiale, che ha analizzato i debiti dei paesi dell’Asia meridionale, ha mostrato il Pakistan in ritardo rispetto all’India e al Bangladesh e il rapporto ha detto che era più paragonabile allo Sri Lanka, afflitto dal debito. Il rapporto ha aggiunto che tra i paesi con un rapporto debito/Pil superiore all’80%, il Pakistan era il secondo più alto dopo lo Sri Lanka in termini di rapporto interessi/entrate. Tuttavia, se si calcolano le entrate nette del Pakistan, escludendo la quota delle province, si colloca ancora più in alto dello Sri Lanka.

La somiglianza tra il profilo del debito dello Sri Lanka e del Pakistan fa suonare un campanello d’allarme: il paragone corre facile con l’accordo del porto di Gwadar del Pakistan e l’accordo del 2017 del porto dello Sri Lanka con la compagnia statale cinese per un leasing di 99 anni per pagare i debiti cinesi.

Il Pakistan fino ad ora non è mai andato in default sui rimborsi del debito internazionale.

Le riserve del governo sono già sotto stress per il rimborso dei prestiti multilaterali di 2,6 miliardi di dollari, i prestiti del governo cinese e delle banche commerciali di 9,1 miliardi di dollari, il riscatto di Eurobond/Sukuk di 1 miliardo di dollari e il miliardo di dollari del Fmi, che scadono entro la fine di giugno del prossimo anno. Il Pakistan doveva anche 11,3 miliardi di dollari al Club di Parigi, 33,1 miliardi di dollari a donatori multilaterali e 12 miliardi di dollari a obbligazioni internazionali come Eurobond e Sukuk.

Oltre a ciò, il Pakistan ha anche ottenuto depositi sicuri di 3 miliardi di dollari ciascuno dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Cina. Un’altra tranche di un deposito di 3 miliardi di dollari è in arrivo dal Regno dell’Arabia Saudita.

Il ministero delle Finanze del Pakistan ha informato il Senato venerdì scorso che durante gli ultimi tre anni, i debiti del Pakistan sono aumentati di 16 milioni di miliardi di rupie. I dati rilasciati dai ministeri delle Finanze e della Pianificazione rivelano che i debiti totali del paese nel giugno 2018 erano di 25 milioni di miliardi di rupie, che sono saliti a 41 nell’agosto 2021.

Al Senato del Pakistan è stato detto la scorsa settimana che il debito interno è aumentato da 91 miliardi di dollari a 148 milioni di dollari in questo periodo. Allo stesso modo, i debiti esterni si sono gonfiati da 48,3 miliardi di dollari a 83 miliardi di dollari nello stesso periodo. Su questi prestiti, ha detto il ministero, il governo ha pagato 42,4 miliardi di dollari di interessi.

Presa dal panico per questa situazione, Islamabad ha esplorato i canali bancari per costruire le riserve che affondano e il deterioramento della posizione della bilancia dei pagamenti. Il governo ha raccolto 5 miliardi di dollari in euro e obbligazioni Sukuk durante l’anno fiscale in corso e si è avvicinato al governo saudita per impegnare 4,5 miliardi di dollari di iniezione di denaro e petrolio in pagamento differito.

Tuttavia, queste misure non hanno potuto alleviare la pressione sul portafoglio delle partite correnti del paese né fermare il deprezzamento della valuta che ha visto la rupia pakistana scendere ai minimi storici contro il dollaro statunitense.

Il conto corrente del Pakistan, che aveva mostrato un gap di 2,5 miliardi di dollari nel giugno di quest’anno, ha registrato un deficit di 3,4 miliardi di dollari nel trimestre luglio-settembre.

Nel frattempo, la Banca centrale pakistana si è mossa per sostenere le riserve di valuta estera e rilanciare l’economia a corto di liquidità, introducendo nuove strutture bancarie per aiutare a procurarsi la valuta estera dai pakistani non residenti. La nuova struttura permette ai pakistani all’estero di avere accesso ai servizi bancari in Pakistan senza visitare fisicamente un consolato, un’ambasciata o una filiale della banca. È riuscita a procurarsi una parte di più di 2,7 miliardi di dollari attraverso i Roshan Digital Accounts ad un costo di circa il 7% in termini di valuta estera e dell’11% in termini di rupie.

Il problema del rimborso del Pakistan si riflette anche sul ritmo del Corridoio Economico Cina-Pakistan, dato che Pechino ha rallentato ulteriori investimenti a causa delle difficoltà incontrate dalle aziende cinesi nel sistemare le loro questioni finanziarie con Islamabad.

L’assicuratore statale cinese Sinosure aveva già bloccato 13 miliardi di dollari di progetti energetici e infrastrutturali del Cpec a causa del mancato pagamento delle quote di capacità. La lentezza di Sinosure nel sottoscrivere i progetti Cpec ha ritardato la costruzione del binario ferroviario di 1.733 chilometri che collega il porto marittimo del Pakistan con le parti nord-occidentali del paese e circa una mezza dozzina di progetti legati all’energia che avrebbero dovuto essere avviati entro la fine di giugno scorso.

Graziella Giangiulio