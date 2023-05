NUOVA VIA DELLA SETA. Canali giganteschi per potenziare le vie commerciali cinesi

Nella regione meridionale cinese del Guangxi, Pechino sta costruendo un enorme canale, con chiuse in grado di ospitare navi da carico da 5.000 tonnellate. Il canale Pinglu, del valore di 72,7 miliardi di yuan, si estenderà per 134 chilometri dal bacino idrico di Xijin, vicino alla capitale del Guangxi, Nanning, fino al porto di Qinzhou, nel sud, integrando le autostrade e le ferrovie esistenti per il trasporto delle merci.

Complessivamente, riporta Nikkei, saranno sgomberati circa 340 milioni di metri cubi di terra e rocce, il triplo di quanto è stato scavato per costruire la Diga delle Tre Gole, il più grande impianto idroelettrico del mondo.

Lanciato l’anno scorso, il progetto evidenzia lo spostamento dell’attenzione di Pechino verso il potenziamento della connettività marittima per la sua Belt and Road Initiative, rispetto alle rotte terrestri. Una volta completato, il canale accorcerà la distanza di navigazione dai sistemi fluviali interni al mare di 560 km, rispetto al passaggio per Guangzhou, consentendo di risparmiare fino a 5,2 miliardi di yuan all’anno.

Creando un passaggio comodo ed economico vicino al Sud-Est asiatico, la via d’acqua promette anche di contribuire al rilancio delle industrie nel Guangxi e in altre zone della Cina occidentale relativamente meno sviluppate.

Mentre il G7 vuole “smarcarsi” dalla Cina, Pechino è desiderosa di ridurre le proprie dipendenze commerciali: hanno tutti paura che «che l’altra parte possa improvvisamente armare i flussi commerciali – tagliando le importazioni o le esportazioni – in nome della sicurezza», afferma uno studio del Peterson Institute for International Economics.

Il canale Pinglu mira a incrementare gli scambi commerciali con i paesi Asean, tutti raggruppati con la Cina nell’ambito del quadro di libero scambio del Partenariato Economico Complessivo Regionale, Rcep. Già oggi, l’Asean e la Cina sono i maggiori partner commerciali, con un aumento del 52% del commercio bidirezionale tra il 2019 e il 2022, superiore all’aumento del 20% con l’Unione Europea.

Incrementare gli affari con il Sud-est asiatico potrebbe attenuare le tensione tra Pechino e diversi governi della regione.

A circa 40 km dal cantiere, una serie di camion senza conducente sposta container da 20 piedi al Qinzhou Automated Container Terminal. Si dirigono verso una banchina, dove gru computerizzate prelevano i container e li spostano verso una nave da carico ormeggiata.: è il porto intelligente gestito dal Beibu Gulf Port Group, di proprietà statale. Il futuro corridoio ha già accelerato la logistica – velocizzando le spedizioni da Chongqing, nella Cina occidentale, a Singapore fino a sette giorni, rispetto ai 22 previsti.

Ci sono preoccupazioni anche per i costi, ambientali e finanziari nonostante l’intenzione di costruire anche rifugi di conservazione per salvaguardare l’ecologia locale.

Uno studio pubblicato l’anno scorso dall’Istituto di Pianificazione e Ricerca sui Trasporti, sotto il Ministero dei Trasporti cinese, ha segnalato una serie di potenziali effetti collaterali del canale, tra cui l’isolamento o la distruzione degli habitat naturali, i cambiamenti nell’ecologia dell’area, la riduzione della vegetazione e l’inquinamento da polveri o altri tipi di imbarcazioni. Tuttavia, gli autori sostengono che, a seconda del percorso, i rischi dovrebbero essere “controllabili”, pur notando che “abbondanti ambienti umidi” potrebbero essere creati per mitigare l’impatto. Il conto stimato di 10,3 miliardi di dollari per il progetto del canale, nel frattempo, arriva in un contesto di maggiore controllo della salute fiscale dei governi locali cinesi, ora che le restrizioni sociali legate alla pandemia sono state rimosse e con il settore immobiliare che sta attraversando un doloroso rallentamento.

Il progetto del canale è sostenuto da istituzioni statali del Guangxi, tra cui il Guangxi Beibu Gulf Investment Group. A parte questo, sia i produttori stranieri che quelli locali di Qinzhou dicono di iniziare a sentire gli effetti del potenziamento delle strutture portuali e del Rcep. L’accordo commerciale, firmato anche da Giappone, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, è entrato in vigore lo scorso anno. Elimina il 90% delle tariffe sulle merci scambiate tra i firmatari.

I funzionari cinesi insistono sul fatto che il canale Pinglu promette di aiutare la Cina a trarre vantaggi ancora maggiori dal Rcep.

Antonio Albanese