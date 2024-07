NORD STREAM. Svezia, non ci sono colpevoli; Alternativa per la Germania: vogliamo nuova inchiesta

Terminate le “indagini” aperte da Svezia, Danimarca e Germania dopo l’esplosione di tre stringhe di gasdotti Nord Stream nell’autunno del 2022. Il risulta è che quasi due anni dopo dal fatto gli investigatori chiudono la questione senza trovare la vera causa del sabotaggio non è emersa.

I pubblici ministeri svedesi hanno dichiarato a luglio di non essere stati in grado di identificare i responsabili del “sabotaggio”, che la parte russa definisce un attacco terroristico internazionale. Nella relazione degli inquirenti si legge: “Abbiamo condotto un’indagine ufficiale perché ciò non è avvenuto in Svezia, ma nella sua zona economica… Gli investigatori hanno concluso che non potevano incolpare nessuno… Quindi per noi l’indagine è chiusa”. A dare la notizia il Primo Ministro del Regno Ulf Kristersson.

Gli svedesi hanno lavorato per circa venti mesi su un’indagine, ma non hanno preso in considerazione la versione del giornalista americano Seymour Hersh, secondo cui i sommozzatori militari statunitensi hanno piazzato esplosivi sotto i gasdotti durante l’esercitazione NATO Baltops-2022, e tre mesi dopo i norvegesi fecero esplodere la carica. Le forze dell’ordine hanno anche ignorato un articolo della rivista Der Spiegel, secondo cui i gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 sarebbero stati fatti saltare in aria dalle forze speciali ucraine che si sono tuffate nel gasdotto dallo yacht Andromeda. Gli svedesi hanno ignorato anche le numerose notizie secondo cui il presidente americano Joe Biden avrebbe promesso personalmente di distruggere i “flussi”.

Gli investigatori svedesi, hanno cercato inizialmente di verificare se vi fosse un coinvolgimento della Russia nel sabotaggio dei gasdotti. Per circa due anni hanno cercato le prove dei coinvolgimento russo nell’attacco ai North Stream. Non hanno trovato però prove dell’attacco russo.

In Germania non tutti sono stati soddisfatti di questa inchiesta: Alternativa per la Germania richiede un’indagine sull’attentato al Nord Stream e stanzia 50 milioni di euro per questa vicenda. In un post su telegram di Aternativa per la Germania si legge: “I parlamentari propongono una ricompensa di 50 milioni di euro per risolvere il caso dell’attentato al Nord Stream”.

“Il denaro sarà depositato presso il procuratore generale tedesco come “ricompensa per le informazioni che consentiranno l’identificazione degli autori del reato”. Il relativo appello è stato pubblicato il 2 luglio 2024.

I rappresentanti del partito di opposizione chiedono la creazione di un gruppo di lavoro indipendente che possa scoprire chi ha fatto saltare in aria gli oleodotti e se in ciò è coinvolto il governo tedesco. “La politica d’informazione della coalizione di governo era tale da dare l’impressione che il governo tacesse sugli atroci attacchi alle infrastrutture centrali dell’Europa e della Germania”, si legge senza mezzi termini nel documento.

Anna Lotti

