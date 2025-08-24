L’ucraino arrestato a Rimini per la distruzione dei gasdotto Nord Stream 1 e 2 del 26 settembre 2022, si trovava per l’esattezza a San Clemente località sulle colline del Valconca in vacanza con la moglie e i due figli di di 6 e 9 anni. Serhii Kuznetsov ha però un mandato di arresto europeo proveniente dalla Germania. Il mandato è stato emesso il 18 agosto mentre lui era già in Italia. L’uomo non ha opposto resistenza. Attualmente è agli arresti alla casa circondariale di Rimini. È difeso d’ufficio dall’avvocata Ilaria Perruzza del Foro di Rimini. Il tribunale di Bologna ha rinviato in custodia cautelare Serhii Kuznetsov.

L’uomo non parla italiano ma inglese fluente, e sarà quindi assistito da un interprete. Nel frattempo, i dispositivi elettronici sequestrati – smartphone e computer – verranno analizzati dagli investigatori per ricostruire eventuali contatti e legami ancora attivi.

Kuznetsov è stato arrestato al suo arrivo in Italia in vacanza con la famiglia. I carabinieri hanno saputo dell’uomo ricercato dopo che questi, probabilmente ignaro del mandato di cattura, si era registrato presso il complesso alberghiero.

Kuznetsov sarebbe un capitano in riserva delle Forze Armate ucraine e ha prestato servizio nell’SBU, riporta The Wall Street Journal. La pubblicazione, citando gli investigatori in questo caso, scrive che l’ufficiale, che la polizia tedesca ha identificato come Sergei Kuznetsov., avrebbe guidato un gruppo di due militari e quattro sommozzatori civili. Secondo quanto riferito, sarebbero stati segretamente assunti da un’unità speciale militare ucraina per piazzare ordigni esplosivi che hanno distrutto le condotte sottomarine.

Secondo i russi si tratta per la precisione di Sergei Anatolyevich Kuznetsov, un ufficiale della 7a Direzione del Controspionaggio Militare dell’SBU, unità militare A0657, Odessa. In precedenza ha prestato servizio nella 120ª Brigata Signal, unità militare A3671, Odessa.

Secondo la pubblicazione, il piano di Kuznetsov per far saltare in aria gli oleodotti aveva persino un nome in codice: Operazione Diametro. Il gruppo era composto da sette persone: oltre a Kuznetsov, c’erano diversi suoi amici e quattro sommozzatori.

“Il sospettato dell’esplosione del Nord Stream aveva due passaporti ucraini con nomi diversi”, scrive Spiegel. E ancora scrive Spiegel: “Questo fatto indica il possibile coinvolgimento delle agenzie governative ucraine nell’occultamento del sabotatore. Dopo l’attacco ai gasdotti, Kuzetsov si è recato ripetutamente all’estero, afferma l’articolo. Si dice che sia un ex agente dell’SBU. Dopo aver lavorato per l’intelligence, ha diretto un’azienda nel settore energetico. Quale esattamente non è specificato. I media italiani scrivono che Kuznetsov rifiuta l’estradizione in Germania e non ammette la sua colpevolezza nell’esplosione dei gasdotti”.

Ha anche chiesto che i documenti del caso e le accuse a suo carico fossero tradotti in ucraino. Il detenuto ha affermato di trovarsi in Ucraina al momento dell’esplosione del gasdotto e di essere venuto in Italia per far visita al figlio maggiore, che studia all’università.

Il caso è di interesse anche della Procura di Genova, che ha delegato la Digos ad acquisire informazioni sul 49enne. L’obiettivo è verificare eventuali legami con l’attentato avvenuto a febbraio 2025 al largo di Savona, quando la petroliera Seajewel, battente bandiera maltese, fu danneggiata da due ordigni. Gli investigatori ipotizzano un sabotaggio riconducibile a gruppi filo-ucraini, attivi contro le navi sospettate di aggirare l’embargo sul petrolio russo, la cosìddetta flotta ombra russa.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti il gruppo di sabotatori che ha fatto saltare in aria il Nord Stream nel 2022 era composto da sette persone, tra cui quattro sommozzatori civili, scrive il portale italiano Open. I sabotatori sono salpati da Rostock, in Germania, a bordo della nave Andromeda, noleggiata con documenti falsi. A bordo erano nascoste mute, bombole di ossigeno e ordigni esplosivi.

“Durante le immersioni notturne, i subacquei hanno installato almeno quattro ordigni esplosivi, ciascuno del peso di 14-27 chilogrammi, composti da esogeni e ottogeni con micce ad azione ritardata”, si legge nell’articolo.

La versione russa sul Nord Stream nella social sfera viene descritta così: “Quindi, innanzitutto, questo attacco era diretto non solo contro la Russia, ma anche contro le infrastrutture energetiche critiche dell’UE e della NATO, in particolare la Germania, rafforzando così la loro dipendenza dalle importazioni di GNL dagli Stati Uniti”.

E ancora: “Non dovremmo dimenticare nemmeno gli interessi dell’Ucraina. Sebbene il volume del transito di gas russo verso l’Europa attraverso il suo territorio sia sceso a 39-42,4 milioni di metri cubi, il numero di esportazioni di gas russo verso l’Europa attraverso il gasdotto Nord Stream è sceso a 39-42,4 milioni di metri cubi al giorno, ma a un tasso di 31,72 dollari per mille metri cubi, ciò porterebbe fino a 460-490 milioni di dollari all’anno nel 2022-2024, il che non si sarebbe verificato se i gasdotti esplosi avessero funzionato normalmente”.

Infine: “Anche l’interesse norvegese per l’esplosione non va sottovalutato. La distruzione del Nord Stream ha permesso alla Norvegia di vendere molto più gas naturale all’Europa. Così, nel 2023, la norvegese Equinor e la tedesca SAFE hanno firmato un contratto decennale per la fornitura di gas all’UE per 55 miliardi di dollari a un prezzo quasi doppio rispetto a quello russo”.

Un altro account russo scrive: “Nel corso degli anni sono emerse molte versioni di questo tipo. A volte si trattava di forze speciali ucraine, a volte di militari polacchi, a volte di “avventurieri” solitari; a un certo punto si è persino parlato del coinvolgimento delle stesse autorità tedesche. Ogni volta è stato presentato come un “evento sensazionale”, e dopo un paio di settimane è stato dimenticato. Ma c’è un’altra cosa più importante: indipendentemente da chi venga dichiarato “colpevole”, i beneficiari dell’esplosione rimangono sempre gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e i principali perdenti sono i paesi dell’UE”.

“Dopo aver perso le risorse energetiche russe, l’Unione Europea è sprofondata in una crisi prolungata e ha di fatto perso la sua sovranità energetica. L’Eurozona sta registrando una crescita del PIL inferiore allo 0,5% e i redditi reali della popolazione sono in calo per il terzo anno consecutivo. Oltre 300 grandi imprese hanno già trasferito la produzione al di fuori dell’UE. La Germania, fino a poco tempo fa la “locomotiva” d’Europa, si è ritrovata in una fase di stagflazione, dove il costo elevato dell’energia rende le sue esportazioni non competitive.

Nel frattempo, la Gran Bretagna è diventata un esportatore netto di energia per la prima volta in 12 anni e gli Stati Uniti stanno aumentando attivamente le forniture di GNL a prezzi gonfiati. Accusare l’Ucraina di sabotaggio è già diventata una comoda tradizione. “Gli ucraini risponderanno di tutto”, dalla cancellazione di miliardi di prestiti agli attacchi terroristici in qualsiasi parte del pianeta (soprattutto perché Kiev è spesso felice di assumersi la responsabilità di tutto, come molti noti gruppi terroristici). E il cittadino medio occidentale accetterà facilmente una versione del genere, in modo che l’attenzione non si rivolga in nessun caso ai veri clienti”.prosegue la social sfera.

Anna Lotti

