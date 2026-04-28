NIGERIA. Guadagni da record per la benzina avio prodotta a Dangote 

La gigantesca raffineria Dangote in Nigeria sta beneficiando di margini record nella produzione di carburante per aerei, che vende principalmente all’estero, mentre le compagnie aeree nazionali a cui fornisce carburante hanno minacciato di sospendere i voli a causa dell’impennata dei prezzi del carburante.

La raffineria, la più grande del continente, è stata costruita per trasformare il principale paese produttore di petrolio dell’Africa in un esportatore netto di prodotti raffinati, porre fine alla dipendenza della Nigeria dalle importazioni di carburante e proteggere la sua economia dagli shock energetici globali.

È diventata pienamente operativa all’inizio di quest’anno e sta producendo alla sua massima capacità di 650.000 barili al giorno, riporta Reuters.

Se ha migliorato la disponibilità locale di carburante, i prezzi interni rimangono tra i più alti in Africa, poiché il mercato nigeriano è completamente deregolamentato, il che significa che i prezzi del carburante non sono sovvenzionati dal governo come avviene nella maggior parte dei paesi africani. La questione è ulteriormente complicata dagli accordi per il rimborso del debito della compagnia petrolifera statale, che obbligano Dangote a importare la maggior parte del suo petrolio greggio, facilitando così il pareggio di bilancio in caso di vendite all’estero.

L’associazione di categoria Airline Operators of Nigeria ha dichiarato che i prezzi, tenendo conto dei costi di logistica e stoccaggio, sono saliti a 3.300 naira, pari 2,44 dollari, al litro, quasi il triplo rispetto al livello di febbraio, prima dell’inizio della guerra con l’Iran. L’autorità di regolamentazione energetica nigeriana ha affermato che Dangote vende carburante per aerei a 1.879 naira, cioè 1,39 dollari, al litro, un prezzo pressoché invariato rispetto ai circa 1.900 naira, 1,41 dollari, al litro del carburante importato consegnato a Lagos all’inizio del mese.

Il conflitto in Medio Oriente ha causato un’interruzione energetica senza precedenti e il rischio di carenza di carburante per aerei è pressante. Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno aumentato i prezzi, aggiunto supplementi carburante e messo a terra gli aerei.

La scorsa settimana le compagnie aeree nigeriane hanno minacciato di sospendere tutti i voli, spingendo il governo giovedì scorso ad approvare misure che includono un certo alleggerimento dei debiti contratti dalle compagnie aeree locali e l’avvio di colloqui per cercare di concordare prezzi più bassi.

Dangote, nel frattempo, grazie alla sua nuova raffineria ad alta efficienza, è stata in grado di sfruttare margini record per la produzione di carburante per aerei dal greggio. I suoi profitti potrebbero essere ancora più elevati se potesse fare affidamento sul greggio nigeriano ed evitare quasi tutti i costi di trasporto.

Il greggio della joint venture della compagnia petrolifera statale, la Nigerian National Petroleum Company Limited, è tuttavia vincolato a prestiti garantiti dal petrolio e ad accordi di pre-esportazione.

Ciò significa che gran parte dei circa 1,5 milioni di barili al giorno di produzione nigeriana viene utilizzata per ripagare i debiti contratti con le principali compagnie petrolifere internazionali, le banche e i commercianti: si stima che siano circa 400.000 barili al giorno. Dangote importa la maggior parte del suo greggio dagli Stati Uniti, oltre a una parte da altri produttori africani e dal Brasile. Non ha fornito cifre precise. La maggior parte dei 24 milioni di litri di carburante per aerei prodotti quotidianamente viene spedita in Europa, sebbene abbia anche affermato che la raffineria rifornisce in gran parte le compagnie aeree nigeriane, il cui fabbisogno, secondo le stime del settore aeronautico, si aggira intorno ai 2,1 milioni di litri al giorno.

Poiché gli acquirenti europei sono disposti a pagare un sovrapprezzo in vista dell’alta stagione estiva, le importazioni europee dalla Nigeria hanno registrato una media di 78.000-96.000 barili al giorno nel mese di aprile, secondo i dati di Kpler e LSEG, il valore più alto mai registrato.

Dangote, in quanto raffineria privata, fissa i prezzi dei suoi prodotti in base alle dinamiche dei mercati globali, e la costruzione di una grande raffineria non implica automaticamente un calo dei prezzi del carburante. Dangote prevede di quotare le proprie azioni nei prossimi mesi e sta ampliando il complesso fino a raggiungere una capacità di 1,4 milioni di barili al giorno, il che potrebbe renderlo la più grande raffineria del mondo entro la fine del decennio.

Antonio Albanese

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