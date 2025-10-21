NIGERIA. Emerge un nuovo gruppo terroristico

Un nuovo gruppo terroristico, noto come Wulowulo, è emerso in Nigeria. Si è staccato da Boko Haram, che in realtà è ISWAP (ISIS nella wilayat dell’Africa occidentale) e sta iniziando a operare nella zona centro-settentrionale del Paese, sollevando nuove preoccupazioni per la sicurezza in tutta la regione, già instabile. A lanciare l’allarme è stato il governatore dello Stato di Nasarawa, Abdullahi Sule, che è anche presidente del Forum dei Governatori del Centro-Nord (NCGF), durante una riunione sulla sicurezza allargata a Lafia, la capitale dello Stato, sottolineando la necessità di vigilare per prevenire l’infiltrazione di elementi estremisti nello Stato.

Secondo lui, il terrorismo si starebbe diffondendo in alcune zone del Centro-Nord, in particolare nello Stato di Kwara. L’allerta è stata diffusa circa cinque giorni dopo che gli aggressori hanno ucciso otto abitanti del villaggio in un raid nella comunità di Nindama, nell’area governativa locale di Kokona.

I media locali riportano che su Wulowulo il governatore Sule, il quale abbia chiesto alle autorità di sicurezza di impedire al gruppo di infiltrarsi nel suo stato, poiché la loro presenza aggraverà la situazione della sicurezza in tutta l’area, promettendo al contempo maggiori risorse logistiche per supportare l’operazione. Citando rapporti di intelligence, il governatore ha riferito che i militanti del nuovo gruppo terroristico sono attivi, e la rete terroristica ha iniziato a consolidare la sua presenza, nella Nigeria centro-settentrionale, che comprende gli stati di Benue, Kogi, Nasarawa, Niger, Plateau e il Territorio della Capitale Federale, inclusa la capitale nigeriana, Abuja, ma in particolare nello Stato di Kwara; sviluppo questo Sule ha descritto come profondamente preoccupante.

Proprio a Kwara, anche il gruppo Lakurawa è un grosso problema, secondo il governatore; sorto originariamente tra gli Stati di Kebbi e Sokoto, ora è diventato preminente nel Kwara. Infatti, alla fine dell’anno scorso, l’allora neo gruppo terroristico, Lakurawa, ha iniziato a infiltrarsi in alcune zone di questi due Stati, provenendo dalla Repubblica del Niger e dal Mali. Il governatore ha avvertito che si devono assicurare di adottare misure specifiche per impedirgli almeno di entrare nel suo Stato.

Questo sviluppo fa parte di una più ampia tendenza alla frammentazione, con continuo diffondersi di questi gruppi, suscitando e alzando interrogativi sull’efficacia delle attuali misure antiterrorismo.

La frammentazione della struttura Boko Haram, nota come Jama’at Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (JAS), iniziata nel 2011, ha dato origine a diversi gruppi separatisti, tra cui proprio Wulowulo è uno dei più recenti.

L’ascesa del gruppo esemplifica ulteriormente la persistente instabilità all’interno del movimento insurrezionale più ampio, poiché la competizione per risorse, territorio e influenza continua a alimentare conflitti violenti e come detto ha esacerbato le preoccupazioni per la sicurezza; è un monito della persistente minaccia rappresentata dalle fazioni ribelli in Nigeria e in tutto il Sahel. ISIS in Nigeria è maggiormente presente nello Stato del Borno nel nord del Paese.

Con l’infiltrazione nelle comunità locali, aumentano i timori di una violenza diffusa e di sfollamenti forzati. La risposta del governo, incluso un aumento dei finanziamenti antiterrorismo, è considerata essenziale, sebbene gli esperti sostengano che siano necessari ulteriori investimenti per combattere efficacemente l’insurrezione in espansione, soprattutto man mano che si diffonde in altre regioni come Nasarawa, riporta The Journal Nigeria. La decisione del governo nigeriano di stanziare 3,1 trilioni di Naira nigeriana (circa 3,1 miliardi di dollari) per il Ministero della Difesa nel 2025 riflette la crescente pressione sulle risorse federali e la necessità di misure antiterrorismo più incisive.

Paolo Romano

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/