NIGERIA. Davanti alle minacce di Trump, Abuja risponde: la diversità è la nostra forza, come negli USA

Sabato scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver ordinato al Pentagono di iniziare a pianificare una potenziale azione militare in Nigeria, intensificando le accuse secondo cui il governo non sta gestendo la persecuzione dei cristiani nel paese dell’Africa occidentale. Il Presidente ha anche avvertito che “cesserà immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria”.

“Se il governo nigeriano continua a permettere l’uccisione di cristiani, gli Stati Uniti cesseranno immediatamente tutti gli aiuti e l’assistenza alla Nigeria, e potrebbero benissimo entrare in quel paese ormai in disgrazia, ‘a tutto spiano’, per annientare completamente i terroristi islamici che stanno commettendo queste orribili atrocità”, ha scritto Trump sui social media. “Con la presente, ordino al nostro Dipartimento della Guerra di prepararsi a una possibile azione. Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i terroristi attaccano i nostri AMATI cristiani!”, ha scritto Trump, riporta AP.

Alla domanda dei giornalisti di domenica sull’Air Force One se ciò potesse significare inviare truppe statunitensi nel paese o colpire la Nigeria dall’alto, Trump non si è pronunciato. “Potrebbe essere”, ha detto. “Stanno uccidendo i cristiani, e in gran numero. Non permetteremo che ciò accada”. L’avvertimento di Trump è arrivato dopo che il presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu, sabato mattina, aveva respinto l’annuncio di Trump del giorno prima di aver definito il paese dell’Africa occidentale “un paese di particolare preoccupazione” per la presunta incapacità di frenare la persecuzione dei cristiani.

In una dichiarazione sui social media di sabato, Tinubu ha affermato che la caratterizzazione della Nigeria come paese religiosamente intollerante non riflette la realtà nazionale: ”La libertà religiosa e la tolleranza sono state un principio fondamentale della nostra identità collettiva e lo rimarranno sempre”, ha detto Tinubu. “La Nigeria si oppone alla persecuzione religiosa e non la incoraggia. La Nigeria è un paese con garanzie costituzionali per proteggere i cittadini di tutte le fedi”. Venerdì Trump ha dichiarato che “il cristianesimo sta affrontando una minaccia esistenziale in Nigeria” e che “gli islamisti radicali sono responsabili di questo massacro di massa”.

Il commento di Trump è arrivato poche settimane dopo che il senatore statunitense Ted Cruz aveva esortato il Congresso a designare il paese più popoloso dell’Africa come violatore della libertà religiosa, accusandolo di “omicidio di massa cristiano”.

La popolazione nigeriana di 220 milioni di abitanti è divisa quasi equamente tra cristiani e musulmani. Il paese affronta da tempo l’insicurezza da vari fronti. Gli attacchi in Nigeria hanno motivazioni diverse. Ci sono attacchi di matrice religiosa che prendono di mira sia cristiani che musulmani, scontri tra agricoltori e pastori per la scarsità di risorse, rivalità tra comunità, gruppi secessionisti e scontri etnici.

Sebbene i cristiani siano tra i presi di mira, gli analisti affermano che la maggior parte delle vittime dei gruppi armati sono musulmani nel nord della Nigeria, a maggioranza musulmana, dove si verificano la maggior parte degli attacchi.

Kimiebi Ebienfa, portavoce del Ministero degli Affari Esteri nigeriano, ha ribadito l’impegno della Nigeria a proteggere i cittadini di tutte le religioni: ”Il governo federale nigeriano continuerà a difendere tutti i cittadini, indipendentemente da razza, credo o religione”, ha dichiarato Ebienfa in una dichiarazione di sabato. “Come l’America, la Nigeria non ha altra scelta che celebrare la diversità, che è la nostra più grande forza”.

La Nigeria è stata inserita per la prima volta nella lista dei paesi di particolare preoccupazione dagli Stati Uniti nel 2020 a causa di quelle che il Dipartimento di Stato ha definito “violazioni sistematiche della libertà religiosa”. La designazione, che non individuava gli attacchi contro i cristiani, è stata revocata nel 2023, in quello che gli osservatori hanno visto come un modo per migliorare i legami tra i paesi in vista della visita dell’allora Segretario di Stato Antony Blinken.

“Gli Stati Uniti non possono condurre unilateralmente alcuna operazione militare in Nigeria a causa delle accuse di persecuzione dei cristiani nel paese dell’Africa occidentale”, ha dichiarato domenica il portavoce presidenziale nigeriano all’Associated Press. “Tale minaccia militare da parte di Donald Trump si basa su resoconti fuorvianti e sembra far parte dello “stile di Trump di usare la forza per costringere a un tavolo di confronto e a un dialogo”, secondo Daniel Bwala, portavoce del presidente nigeriano Bola Tinubu.

Luigi Medici

