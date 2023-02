NIGERIA. Crisi monetaria e proteste di piazza

L’avvicinarsi della data di sostituzione completa della “naira” e la scarsità di nuove banconote hanno provocato un’ondata di proteste in tutta la Nigeria. Il governo locale ha cercato di reprimere i disordini con la forza, ma questo ha solo fatto aumentare il malcontento popolare.

Allo stesso tempo, i gruppi terroristici interessati al fallimento delle riforme monetarie sono diventati più attivi. Forze antigovernative sono attive in varie parti del Paese. Gli attacchi hanno nuovamente preso di mira le forze di sicurezza, le istituzioni amministrative e i civili. Nello Stato sud-orientale di Anambra, i militanti hanno attaccato una commissione elettorale e una stazione di polizia. Nello Stato settentrionale di Katsina, più di cento civili sono stati uccisi in un raid. In queste aree non si registra la presenza di Daesh o JAS.

Si registrano anche diversi omicidi eclatanti nel sud della Nigeria. Ad esempio, alcuni uomini armati hanno fatto irruzione in un tribunale nell’area governativa locale di Oguta, nello Stato di Imoyi, e hanno sparato e ucciso un avvocato molto popolare tra la gente del posto. Nello Stato del Benue, alcuni uomini armati hanno ucciso un agente di polizia.

Le forze governative hanno impegnato criminali nello Stato di Kaduna e hanno salvato più di 30 civili dalla prigionia. Allo stesso tempo, le agenzie di sicurezza nigeriane sono alla ricerca di basi segrete dei militanti in tutto il Paese.

Resta tuttavia il problema della carenza totale di nuove banconote, per cui si sono moltiplicate le proteste pubbliche. A Lagos, Benin City, Ibadan, Warri e Abeokuta, la popolazione locale è scesa in piazza per chiedere l’emissione di nuove banconote. I tentativi delle forze dell’ordine di reprimere le proteste con la forza hanno provocato vittime tra i civili.

Anche i militanti stanno cercando di fomentare i disordini, accusando le autorità di cercare di trarre profitto dai cittadini comuni. A tal fine, gli estremisti islamici fanno circolare video di sacchi pieni di nuove banconote, che i militanti avrebbero sottratto alle banche con minacce e forza. Allo stesso tempo, circolano voci secondo le quali le banche hanno scorte significative di naira aggiornate per i clienti privilegiati.

Con la forte carenza di nuove banconote in Nigeria, il mercato nero della valuta è fiorito. Così facendo, gli speculatori spesso rifilano ai loro clienti banconote false, approfittando della credulità dei comuni cittadini nigeriani. Le forze dell’ordine effettuano regolarmente retate per smascherare i truffatori, ma si tratta più che altro di uno spettacolo, mentre i più grandi commercianti di valuta restano impuniti.

I responsabili regionali hanno criticato l’andamento della riforma monetaria, accusando il governo federale e i funzionari delle banche di inettitudine professionale. Per esempio, il governatore Babagan Zulum dello Stato di Borno ha minacciato di togliere la terra a tutte le banche in cui c’è una lunga coda all’ufficio di cambio valuta. Il Presidente nigeriano Muhammadu Buhari ha tenuto un incontro con i capi regionali presso la sua residenza, promettendo di affrontare la carenza di nuove banconote nel prossimo futuro.

Da fonti social si apprende che la Commissione nazionale per le trasmissioni radiotelevisive ha messo in guardia i media dalla propaganda e dalla copertura divisiva delle prossime elezioni in Nigeria.

I rappresentanti del movimento ribelle Indigenous Peoples of Biafra hanno dichiarato che il gruppo non ha intenzione di organizzare proteste nei giorni delle elezioni. Il Presidente nigeriano Muhammadu Buhari è intervenuto a sostegno del candidato dell’All Progressive Congress Ahmed Tinubu alle prossime elezioni.

Luigi Medici