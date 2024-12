NIGERIA. Avanza la colata di cemento cinese 

Per circa quattro anni, la cinese Huaxin Cement ha acquisito o costruito stabilimenti di produzione in sei paesi africani, parte di un’ondata di espansione all’estero per proteggersi dalla contrazione dei margini di profitto in patria. La prossima tappa è la Nigeria, la nazione più popolosa dell’Africa, dove Huaxin è pronta ad acquistare una quota dell’84 percento delle azioni del produttore svizzero di materiali edili Holcim in Lafarge Africa, in un accordo del valore di 1 miliardo di dollari.

Lafarge Africa gestisce quattro cementifici in Nigeria, con una capacità combinata di 10,35 milioni di tonnellate all’anno, riporta SCMP. Secondo i dati della Global Cement Directory di quest’anno, Huaxin ha 10 cementifici nell’Africa subsahariana con una capacità produttiva di circa 18 milioni di tonnellate all’anno.

L’accordo nigeriano posizionerà Huaxin come secondo produttore di cemento dell’Africa subsahariana, ma dovrà vedersela con un affermato gigante locale, Dangote Cement, il più grande in Africa, con una capacità di 52 milioni di tonnellate all’anno in 10 paesi.

Huaxin, quotata alla Borsa di Shanghai, afferma che la Nigeria “offre interessanti prospettive di crescita” poiché il suo mercato interno affronta margini ridotti. La transazione dovrebbe concludersi l’anno prossimo, subordinatamente alle approvazioni normative. In una dichiarazione agli investitori all’inizio di questo mese, il presidente di Huaxin Cement Xu Yongmo ha affermato che l’espansione all’estero dell’azienda mira a “controbilanciare efficacemente il declino del mercato interno (…) Con il suo basso consumo pro capite di cemento di soli 140 kg, la struttura favorevole del settore e le prospettive positive del settore edile, la Nigeria offre interessanti prospettive di crescita per l’industria del cemento”, ha affermato.

Holcim detiene una quota importante in Huaxin, ma ha trasferito alcune delle sue attività africane al produttore di cemento con sede a Wuhan come parte del suo disinvestimento da attività non strategiche. L’acquisizione in Nigeria sarebbe la seconda di Huaxin da Lafarge Africa. Nel 2021, la società cinese ha acquisito una quota del 75 percento nell’attività di Lafarge in Zambia e il 100 percento di Lafarge Cement Malawi.

Ciò renderà la Nigeria il settimo paese in cui Huaxin Cement è entrata dalla sua prima incursione in Africa nel 2020, quando ha acquisito Maweni Limestone Ltd in Tanzania da ARM Cement.

Huaxin ha aggiunto altre attività africane, in Mozambico e Sud Africa, oltre a costruire un cementificio in Zimbabwe, nel corso degli anni, che hanno visto un calo della domanda di materiali da costruzione in Cina a seguito di una prolungata crisi immobiliare e una lenta ripresa economica. Nell’Africa subsahariana, ci si aspetta che le acquisizioni cinesi di aziende africane prendano piede, e Huaxin è in testa al gruppo.

L’azienda sta acquisendo “una posizione preminente in quella che è una ripresa infrastrutturale pluridecennale che possiamo aspettarci in Nigeria e in Africa (…) 1 miliardo di dollari è una miseria in quel contesto”, riporta il giornale di Hong Kong.

Le aziende cinesi hanno un notevole vantaggio nel continente e questa ultima acquisizione africana riguarda l’integrazione di tale vantaggio e l’”indigenizzazione” della presenza cinese. Inoltre, l’accelerazione delle infrastrutture nel continente africano è una scelta ovvia e il cemento è un fattore chiave.

Maddalena Ingrao

