NIGER. Il Movimento M62 tra giunta militare e strategie antioccidentali

Fondato il 4 luglio 2022, il Movimento M62 nasce come coalizione della società civile contro la presenza militare francese nel Paese. La sua ideologia si basa sull’antimperialismo, sul panafricanismo e sulla russofilia, con riferimenti simbolici a figure come Thomas Sankara. Il movimento denuncia la presenza di basi militari straniere, incluse quelle americane, e si oppone a qualsiasi ingerenza esterna percepita come violazione della sovranità nazionale.

Il leader riconosciuto è Abdoulaye Seydou, arrestato nel gennaio 2023 e condannato ad alcuni mesi di carcere per aver denunciato bombardamenti civili nella regione di Tamou. La sua liberazione ad agosto 2023 ha permesso al M62 di consolidare la leadership interna e rafforzare la mobilitazione nelle piazze di Niamey.

L’M62 ha espresso pieno sostegno alla giunta militare del CNSP che a luglio 2023 ha rovesciato il presidente Mohamed Bazoum. Le manifestazioni davanti all’ambasciata francese, accompagnate da slogan filorussi, hanno consolidato la percezione del movimento come vettore di consenso popolare per la giunta, ma anche come simbolo della crescente influenza russa nel Sahel.

L’M62 ha lanciato un’iniziativa chiamata Garkoua Kassa in collaborazione con il Ministero dell’Interno nigerino. Questo programma mira a coinvolgere i giovani nella difesa locale e nello sviluppo comunitario. Le attività includono pattugliamenti notturni sotto la supervisione delle forze di difesa e sicurezza, campagne di sensibilizzazione sulla responsabilità civica e il patriottismo, e attività di servizio comunitario nei quartieri di Niamey. Il ministro dell’Interno, generale Mohamed Toumba, ha elogiato l’iniziativa, sottolineando che si allinea pienamente con l’appello alla difesa civile lanciato il 30 settembre 2024. Questo rientra in una tendenza regionale. Proprio come il VDP e la più recente Brigata Laabal del Burkina Faso, l’iniziativa del Niger è una risposta alla minaccia terroristica in un contesto di risorse militari limitate.

L’M62 ha organizzato manifestazioni a Niamey e in altre città del Niger per celebrare l’uscita del Paese, insieme a Burkina Faso e Mali, dalla Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO). I partecipanti hanno marciato in segno di sostegno alla creazione della nuova alleanza, la Confederazione degli Stati del Sahel (AES). Queste manifestazioni hanno sottolineato il crescente sentimento antioccidentale e la volontà di rafforzare l’indipendenza regionale.

L’M62 sostiene il Mali nelle dispute diplomatiche con l’Algeria e promuove alleanze con gli altri paesi militarizzati del Sahel. È critico verso la Francia e gli Stati Uniti, propenso invece a cooperare in modo limitato con la Russia, la Cina e altri partner emergenti.

L’M62 rappresenta un attore destabilizzante ma al contempo consolidante per la giunta nigerina. Mobilita la popolazione e legittima la presa di potere, ma contribuisce a polarizzare la politica internazionale del Sahel. Le convergenze occasionali con gruppi jihadisti e la sua influenza crescente rischiano di alimentare ulteriori tensioni regionali, creando un contesto in cui le linee tra attori civili, militari e jihadisti diventano sempre più sfumate.

In conclusione dal 2022 ad oggi, il M62 si è imposto come movimento chiave nella politica nigerina e del Sahel. La sua combinazione di mobilitazione popolare, alleanze tattiche e retorica antioccidentale lo rende un osservato speciale per tutte le potenze interessate alla stabilità della regione. La sfida principale resta il bilanciamento tra ruolo civico e pressioni geopolitiche, che determinerà la capacità del Niger di navigare tra giunta militare, Russia e partner internazionali.

Beatrice Domenica Penali

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/