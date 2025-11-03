NIGER. Donne e resistenza civile, tra instabilità politica e minaccia jihadista

Il Niger rappresenta uno degli epicentri della crisi saheliana, in cui si intrecciano insicurezza jihadista, instabilità politica e competizione geopolitica tra potenze esterne. Dopo il colpo di Stato del luglio 2023, che ha portato al potere il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (CNSP), il Paese ha vissuto un profondo riassetto delle sue relazioni interne ed esterne.

L’espulsione delle truppe francesi, la sospensione degli accordi di cooperazione con l’Unione Europea e l’avvicinamento alla Russia hanno mutato gli equilibri di potere, ma non hanno risolto le fragilità strutturali del Niger. Le province occidentali, in particolare Tillabéri e Tahoua, continuano a essere teatro di attacchi da parte dello Stato islamico e dei gruppi affiliati ad al-Qaeda.

In questo contesto di prolungata incertezza, la società civile è rimasta uno dei pochi spazi di partecipazione collettiva. Nonostante le restrizioni imposte dalla giunta militare, diverse organizzazioni locali continuano a svolgere funzioni di mediazione sociale e di sostegno umanitario.

Tra i movimenti più rilevanti si distingue il M62, nato nel 2022 per protestare contro la presenza militare straniera e la gestione del potere politico. Sebbene originariamente dominato da figure maschili, il movimento ha progressivamente integrato una componente femminile attiva, impegnata soprattutto nella comunicazione comunitaria, nella mobilitazione non violenta e nella difesa dei diritti sociali.

Le donne coinvolte nel M62 e in altre reti locali hanno assunto ruoli di leadership simbolica e organizzativa. In un Paese in cui il tasso di analfabetismo femminile supera il 70%, la loro capacità di articolare un discorso politico autonomo rappresenta un segnale di resilienza e di rinnovamento sociale.

Nelle aree rurali, le donne costituiscono spesso l’ossatura delle strutture di sussidi e dei comitati di sicurezza comunitaria. In assenza di istituzioni statali efficaci, contribuiscono alla risoluzione dei conflitti minori, alla gestione delle risorse e alla protezione dei civili.

La violenza di genere, amplificata dal contesto di guerra, resta una delle principali emergenze. I gruppi armati utilizzano lo stupro come strumento di intimidazione e controllo, mentre le autorità statali non dispongono di risorse adeguate per l’assistenza alle vittime. Ciò spiega in parte l’impegno crescente delle associazioni femminili nel campo della protezione e della sensibilizzazione.

L’uso dei social media ha fornito alle attiviste uno strumento fondamentale per la diffusione di informazioni e per il coordinamento di iniziative, nonostante la sorveglianza governativa e la censura. Attraverso piattaforme come Facebook e WhatsApp, le donne nigerine hanno ampliato la propria rete d’influenza, connettendosi a organizzazioni del Mali e del Burkina Faso.

Le relazioni tra attivismo femminile e regime militare sono ambivalenti. Da un lato, il CNSP tenta di cooptare alcune figure femminili per legittimare la propria immagine interna e internazionale; dall’altro, reprime duramente le manifestazioni indipendenti, accusandole di essere strumentalizzate da potenze straniere.

Le ONG internazionali e le agenzie delle Nazioni Unite operano in condizioni sempre più restrittive. Tuttavia, il loro sostegno logistico e formativo alle organizzazioni femminili locali rimane essenziale per garantire una minima capacità di advocacy e documentazione delle violazioni.

Il protagonismo femminile nel Niger contemporaneo si colloca così al crocevia tra dinamiche sociali interne e strategie geopolitiche regionali. La sua rilevanza va oltre la dimensione dei diritti di genere, in quanto rappresenta un indicatore della capacità del Paese di ricostruire forme di legittimità dal basso e di mantenere una coesione sociale di fronte al collasso istituzionale.

L’attivismo delle donne nigerine non costituisce soltanto una risposta etica alla violenza, ma anche una risorsa strategica per la stabilizzazione del Sahel. La resilienza femminile appare oggi come uno dei pochi elementi di continuità in una regione dove il potere politico e militare resta volatile e incerto.

Beatrice Domenica Penali

