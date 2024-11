NICARAGUA. Ortega lancia un altro Canale visto il blocco di Panama

Il presidente nicaraguense Daniel Ortega ha lanciato lunedì i progetti per un canale lungo 445 chilometri attraverso il suo paese che collega il Mar dei Caraibi con l’Oceano Pacifico, che sarebbe un’alternativa all’attuale percorso transoceanico a Panama, dove gli Stati Uniti hanno la predominanza politica ed economica.

“Ogni giorno è più complicato passare attraverso Panama (…) Il Nicaragua è pronto a contribuire con questo passaggio che darà maggiore fluidità al trasporto marittimo, al commercio e vi invitiamo tutti. Sono sicuro che anche gli uomini d’affari nordamericani sarebbero interessati al canale”, ha detto Ortega durante il XVII China-Latin America and the Caribbean Business Summit a Managua, a cui hanno partecipato rappresentanti di 29 paesi, in particolare investitori e uomini d’affari di Pechino, riporta MercoPress.

“Stiamo vedendo le difficoltà che ha il Canale di Panama, hanno problemi con l’acqua, in termini di fluidità, la capacità delle navi di passare. Quindi il traffico è lento. Non ci sono alternative”, ha sottolineato Ortega, ricordando che gli Stati Uniti avevano già intenzione di costruire un canale in Nicaragua nel 1854. “Invieremo loro maggiori informazioni, perché sono stati fatti molti studi, da quello fatto dal Corpo degli ingegneri della Marina degli Stati Uniti nel 1866”, ha assicurato Ortega.

Questa nuova iniziativa prevede un percorso composto da quattro segmenti, considerando la costruzione di un porto in acque profonde a Bluefields, situato a 370 chilometri a sud-est di Managua. Il contratto per la sua costruzione è stato firmato lunedì tra la società cinese CAMC e il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del Nicaragua.

Il primo segmento del nuovo percorso del canale in Nicaragua inizia a Puerto Corinto sul Pacifico, si estende fino al lago Xolotlán a Managua, attraversa la regione centrale del paese e termina a Bluefields.

“Il Nicaragua può offrire a beneficio del popolo, a beneficio delle attività commerciali, a beneficio della crescita dell’economia in tutti i nostri paesi e affinché abbiamo migliori condizioni per la pace, per la stabilità, per la sicurezza, e con questo possiamo porre fine alla miseria, possiamo porre fine alla povertà, possiamo vivere con dignità”, ha sottolineato anche Ortega.

Luca Giannini

