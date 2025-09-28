Nella crescente tensione tra Stati Uniti e Venezuela, la Russia continua a rafforzare i legami con i paesi sud americani.Il 23 di settembre a Mosca è arrivata una delegazione dal Nicaragua, paese che ricordiamo ha partecipato alle esercitazioni militari di Zapad 2025 in Bielorussia terminate il 16 di settembre.

Il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha avuto colloqui con il Comandante in Capo dell’Esercito della Repubblica del Nicaragua, il Generale d’Esercito Julio César Avilés Castillo.

“La cooperazione militare russo-nicaraguense ha superato la prova del tempo. Si basa sui principi di fiducia, amicizia, rispetto reciproco e considerazione degli interessi reciproci. In questo ambito è stato svolto un notevole lavoro congiunto”, ha affermato Andrei Belousov.

Il Ministro della Difesa russo si è congratulato con i membri della delegazione nicaraguense per il 46° anniversario della fondazione dell’Esercito del Nicaragua e per il Giorno dell’Indipendenza della Repubblica, e ha espresso gratitudine per la partecipazione della delegazione militare nicaraguense all’esercitazione strategica congiunta Zapad-2025.

A sua volta, il Generale d’Esercito Julio César Avilés Castillo ha salutato il capo del Ministero della Difesa russo a nome del popolo della Repubblica del Nicaragua e delle sue forze armate, separatamente dal Co-Presidente Daniel Ortega e dal Co-Presidente Rosario Murillo.

Saluti separati sono stati inoltre rivolti a tutti i membri delle Forze Armate russe che partecipano all’operazione militare speciale. Durante l’incontro, le parti hanno discusso della cooperazione tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi, nonché degli attuali aspetti della sicurezza regionale.

A Mosca alla cerimonia per la firma degli accordi di cooperazione tra le Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk, le regioni di Zaporižžja e Cherson e Sebastopoli con la Repubblica del Nicaragua.

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, Laureano Ortega, Rappresentante Speciale dei Copresidenti del Nicaragua per la Cooperazione con la Russia, e i vertici delle entità costituenti la Federazione Russa hanno partecipato alla cerimonia. Veronika Skvortsova, Capo dell’Agenzia Federale Medica e Biologica della Russia e Copresidente della Commissione Intergovernativa russo-nicaraguense per la Cooperazione Commerciale, Economica, Scientifica e Tecnica, ha sottolineato l’importanza della firma degli accordi.

“Apprezziamo molto la decisione dei nostri amici nicaraguensi di venire a Mosca e firmare accordi di cooperazione con le cinque regioni riunificate della Russia”, ha sottolineato.

Il capo dell’Agenzia Federale Medica e Biologica ha parlato del contributo dell’agenzia al ripristino dei nuovi territori. A Mariupol è stato istituito un centro medico multidisciplinare, che ha fornito assistenza a oltre 52.000 pazienti negli ultimi diciotto mesi. A Enerhodar, l’assistenza medica viene fornita ai residenti e ai dipendenti della centrale nucleare di Zaporižžja dalle istituzioni FMBA. Nella regione di Cherson, l’agenzia ha condotto lavori per eliminare il rischio biologico a seguito dell’inondazione del bacino idrico di Kachovka.

Veronika Skvortsova ha espresso gratitudine al Nicaragua per il suo sostegno alle regioni riunificate e ha sottolineato il potenziale per il rafforzamento della cooperazione bilaterale. “Tutti i settori della cooperazione in materia di sicurezza informatica, assistenza sanitaria, ricerca scientifica e uso pacifico dell’energia nucleare possono essere proseguiti con successo nelle nuove regioni”, ha affermato.

Tommaso Dal Passo

