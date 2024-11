NICARAGUA. Il Canale offerto ai cinesi è solo nella testa di Ortega, dice l’Opposizione 

Il nuovo tracciato per il progetto del canale interoceanico in Nicaragua, presentato da Daniel Ortega il 18 novembre 2024, manca delle basi tecniche, ambientali ed economiche che lo renderebbero fattibile.

“(Ortega) non spiega, ad esempio, dove prenderà l’acqua per i 27 metri di profondità che sostiene avrà. Il lago Xolotlán ha una profondità media di 9,5 metri. In sostanza, per raggiungere quella profondità nel lago, sarebbe necessario scavare un’innumerevole quantità di sedimenti, per non parlare dell’intera area attraversata dal canale”, ha affermato l’ambientalista Amaru Ruiz, ripreso da El Confidencial.

Il progetto del canale interoceanico è stato presentato inaspettatamente da Ortega durante il XVII China-America Latina e il Business Summit dei Caraibi, tenutosi a Managua. Consisteva esclusivamente in una diapositiva PowerPoint che mostrava il nuovo percorso, che è fino a cinque volte più lungo del Canale di Panama.

“Per darci un’idea delle dimensioni di questo megaprogetto faraonico, realizzabile solo nella mente del dittatore (Ortega), 445 chilometri di lunghezza sono cinque volte la lunghezza del Canale di Panama, che è di 85 chilometri”, ha detto il politico e ex prigioniero, Juan Sebastián Chamorro.

Chamorro ha anche sottolineato il danno ambientale che questo progetto causerebbe, compreso l’impatto sul Lago Managua, lo sfollamento di migliaia di famiglie, l’esproprio di migliaia di ettari di terreno e gli effetti su diverse città lungo il percorso di questo megaprogetto, che, come ha detto, “esiste solo nella mente di Daniel Ortega”.

La Ong Fundación del Río, guidata da Ruiz, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “questo progetto non solo continua a violare i diritti fondamentali delle comunità indigene e afro-discendenti, ma viola anche i principi di sostenibilità ambientale dando priorità alle economie straniere anteponendole al benessere del popolo nicaraguense e sul suo patrimonio naturale”.

Più del 50% del nuovo itinerario passa nuovamente attraverso i territori indigeni Rama e Creoli, ha notato María Luisa Acosta, coordinatrice del Centro di Assistenza Legale ai Popoli Indigeni, Calpi. Tutte queste comunità dovrebbero essere consultate per garantire che i loro diritti territoriali, culturali e ambientali siano presi in considerazione.

“Lo Stato ha il diritto di realizzare questi progetti, ma ha anche l’obbligo di consultare, informare e prendere in considerazione i diritti umani, che in questo caso sono diritti culturali, ambientali e di proprietà. Quindi il problema non è che il progetto si stia realizzando; il problema è che lo si sta facendo male, come è successo la prima volta”, ha lamentato Acosta al programma Esta Noche.

Ortega ha presentato il nuovo tracciato di questo progetto lo stesso giorno in cui la Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Iachr, ha condannato lo Stato nicaraguense per aver violato diversi diritti dei popoli indigeni nell’ambito del progetto del canale interoceanico, che doveva essere sviluppato da un Azienda cinese, senza previa consultazione delle comunità o studi ambientali.

Ruiz ritiene che l’annuncio di una nuova rotta per questo progetto “non è altro che un’illusione per cercare di sollevare il morale dei suoi sostenitori di fronte alla sconfitta internazionale presso la Corte interamericana dei diritti dell’uomo”.

Il progetto di costruzione di un canale interoceanico è stato proposto da Ortega alla Cina, ma questa volta con una nuova rotta che partirebbe da un porto che sarà costruito a Bluefields, attraverserebbe il Nicaragua centrale, attraverso il lago Xolotlán, e uscirebbe al porto di Corinto sul Pacifico.

Secondo Ortega, il nuovo progetto avrebbe un percorso più lungo di quello precedentemente proposto, misurando 445 chilometri, con una larghezza compresa tra 290 e 540 metri e una profondità di 27 metri.

Per quanto riguarda la lunghezza, la proposta del Nicaragua è di 290-540 metri di larghezza, “mentre il canale di Panama è appena 300 metri”; e in termini di profondità propone 27 metri, più della metà della profondità del canale panamense.

Il suo funzionamento richiederebbe la costruzione di due chiuse, una nei Caraibi e l’altra nel Pacifico, nonché la creazione di un lago artificiale chiamato El Escondido.

Lucia Giannini

