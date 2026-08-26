NEPAL. Un alluvione spazza i villaggi di un’intera regione al confine con la Cina

Mercoledì, una colata di fango e roccia è crollata in un fiume al confine himalayano tra il Nepal e il Tibet cinese, provocando un’alluvione catastrofica sul lato nepalese che ha causato almeno nove morti e la scomparsa di centinaia di turisti.

In un disastro ancora da definire, una serie di video verificati mostrano decine di persone travolte al confine, e le autorità di entrambi i lati temono un bilancio di vittime ben più grave e una distruzione di proporzioni enormi, riporta Reuters.

Case, strade e infrastrutture energetiche sono state spazzate via in Nepal, mentre i funzionari tibetani hanno espresso il timore di “gravi vittime” e di alcuni dispersi nella contea di Gyirong, a seguito di una frana che ha colpito un valico di frontiera.

Le prime segnalazioni suggerivano che un terremoto nella zona potesse aver innescato una valanga e causato le inondazioni, ha dichiarato mercoledì al parlamento del paese il ministro degli Esteri nepalese Shisir Khanal, secondo quanto riportato dai media locali.

Almeno 384 viaggiatori, tra cui 105 indiani, 93 nepalesi, tre cittadini statunitensi e 12 britannici, risultavano dispersi nella regione, ha affermato l’ente turistico nepalese.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito separatamente che anche circa otto suoi cittadini risultavano dispersi in Nepal.

Allerta alluvione è stata emessa nei popolosi stati settentrionali indiani dell’Uttar Pradesh e del Bihar, che confinano con il Nepal e dove diversi fiumi scendono dalle montagne verso le loro pianure.

I filmati delle telecamere di sicurezza ripresi sul lato cinese del confine tra Nepal e Tibet mostravano molte persone in fuga prima che un muro di roccia, fango e acqua distruggesse edifici e veicoli, causando numerose vittime.

La causa esatta della frana non è stata immediatamente accertata, ma il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ) ha affermato che si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 circa sette minuti prima dell’orario indicato dal filmato di sicurezza.

Una valanga di ghiaccio e roccia nel fiume Lhende Khola, sul lato nepalese, è stata la causa scatenante, ma la sua esattezza rimane incerta, ha dichiarato Qianggong Zhang, responsabile dei rischi climatici e ambientali presso il Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne di Kathmandu: ”Con un’ostruzione ancora presente a monte del fiume al confine tra Nepal e Cina, le autorità avvertono che potrebbe verificarsi una seconda alluvione”, ha affermato Qianggong.

Gli elicotteri di soccorso non sono riusciti ad atterrare nelle zone colpite di Syapru Besi e Timure, nel distretto montuoso di Rasuwa, con una popolazione di circa 50.000 abitanti, a causa del livello del fiume al di sopra della norma.

Le immagini televisive mostravano case crollate tra le acque dell’alluvione, auto galleggianti e un ponte metallico spazzato via, mentre i testimoni hanno riferito che le acque avevano sommerso interi villaggi.

L’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua ha affermato che la frana si è verificata sul lato nepalese e ha colpito il porto di Gyirong, interrompendo strade, comunicazioni e linee elettriche nella regione di Shigatse, vicino al confine, senza però fornire ulteriori dettagli.

L’emittente statale cinese CCTV ha riferito che le autorità hanno inviato almeno 574 soccorritori al valico di Gyirong.

Un soccorritore ha dichiarato alla CCTV che ci sarebbero volute almeno quattro ore per raggiungere il luogo a causa dello strato di sedimenti profondo 1,5 metri che bloccava i passaggi verso l’area colpita. I detriti erano stati trasportati a monte dal lato nepalese del valico, ha aggiunto il soccorritore.

Il presidente Xi Jinping ha sollecitato sforzi di ricerca “a tutto campo” per i dispersi, nonché sistemi di monitoraggio e allerta precoce più efficaci per prevenire disastri secondari.

Il ministero dell’energia del Nepal ha dichiarato che sono stati colpiti 430 MW di fornitura di elettricità, principalmente da progetti idroelettrici, ovvero oltre il 12% della capacità idroelettrica nazionale totale di 3,2 GW.

Polizia ed esercito si stanno unendo alle operazioni di soccorso, ha affermato il primo ministro Balendra Shah: ”Sono state impartite istruzioni… per trasferire le persone che vivono nelle zone più basse in luoghi più sicuri”, ha detto. “Si consiglia alle persone lungo il fiume di prestare particolare attenzione e di rimanere vigili”.

Il primo Ministro indiano Narendra Modi ha affermato che Nuova DelhiPronti a fornire tutta l’assistenza umanitaria possibile, le squadre dei due paesi si sono coordinate strettamente nelle operazioni di soccorso e assistenza.

Dalle sue sorgenti in Tibet, il fiume Bhote Koshi sfocia nel fiume Trishuli in Nepal, che infine scorre in India come fiume Gandak.

L’alluvione del Bhote Koshi dello scorso anno ha causato nove morti e 24 dispersi, spazzando via il “Ponte dell’Amicizia” che collega il Nepal e la Cina e interrompendo per mesi il commercio e i trasporti. L’alluvione è stata innescata dal prosciugamento di un lago sopraglaciale in Tibet, secondo un osservatorio climatico regionale.

Lucia Giannini

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